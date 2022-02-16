Три сердечных препарата: американские журналисты раскрыли подробности дела Валиевой

Американское издание The New York Times получило доступ к документам по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую выездная панель CAS допустила до участия в личных соревнованиях Олимпиады. По информации журналистов, в анализе спортсменки найдены следы трех препаратов для улучшения работы сердца, но только одно из них запрещено.

Три препарата для сердца

Издание NY Times опубликовало данные по делу Камилы Валиевой, которая получила разрешение от арбитражного суда в Лозанне (CAS) продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине и выиграла короткую программу женского турнира накануне, а теперь готовится 17 февраля выступить в произвольной.

Американские журналисты получили доступ к документам.

По их информации, в анализе Валиевой, который дал положительный результат на триметазидин, были обнаружены еще два вещества, помогающих работе сердца.

Правда, тут речь шла о веществах, которые не входят в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA): L-карнитине и гипоксене. Более того, оба были внесены Валиевой в форму допинг-контроля, в которой спортсмены обязаны фиксировать все используемые ими препараты.

The New York Times также пишет, ссылаясь на документы и информацию от принимавшего участие в слушаниях источника, что российская сторона объяснила наличие запрещенного триметазидина ошибкой.

Но при этом, отмечает издание, обнаружение нескольких веществ в образце топ-фигуристки, особенно такой молодой, как Валиева, является необычным.

«Обнаружены три вещества — два из них разрешены, а одно — запрещено», — заявил изданию глава USADA Трэвис Тайгерт, добавивший, что такая комбинация препаратов «похоже, направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и помощь организму более эффективно усваивать кислород».

При этом статья выглядит несколько тенденциозной. Например, в ней есть такой пассаж:

«15-летняя Валиева сдала пробу в декабре, но российские антидопинговые чиновники заявили, что узнали о ее положительном результате только на прошлой неделе».

Данная фраза выглядит странно, поскольку речь идет не о каких бы то ни было словах «российских чиновников», а о задокументированных действиях лаборатории Стокгольма, действительно исследовавшей пробу с большой задержкой и только во время Олимпиады.

Хронология событий

Дело Камилы Валиевой можно назвать самым громким событием Олимпийских игр в Пекине на данный момент.

Сборная России по фигурному катанию, выигравшая командный турнир Олимпиады, так и не получила свои золотые медали — награждение несколько раз переносилось после того, как выяснилось, что в тесте Валиевой найден запрещенный препарат.

Положительный результат на триметазидин дал анализ, сданный спортсменкой еще 9 декабря, однако лаборатория Стокгольма, куда он был отправлен, смогла проверить его только \во время Игр, сразу передав информацию во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).

14 февраля Валиева была временно отстранена Российским антидопинговым агентством, однако после апелляции запрет на выступления спортсменки был снят.

МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на это решение и потребовали отстранить спортсменку, однако выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) после заседания длиною в семь с половиной часов вынесло решение о том, что Валиева может выступать дальше.

Правда, в деле спортсменки точка далеко не поставлена. Выездная панель согласилась с тем, что у нее не было возможности защитить себя, так как информация о положительной пробе пришла слишком поздно.

Вопрос дисквалификации или же оправдания российской спортсменки из-за положительного анализа будет рассмотрен уже после окончания Олимпийских игр.

Препарат дедушки

Что касается ошибки, в результате которой в организм россиянки попал запрещенный препарат, то NYT подтверждает высказанную одним из членов МОК ранее версию о том, что триметазидин попал в организм Валиевой от препарата ее дедушки.

«В показаниях, данных ранее на слушаниях с российскими антидопинговыми чиновниками 9 февраля и затем представленных в качестве доказательства на воскресном слушании в Пекине, мать Валиевой заявила, что ее дочь принимала гипоксен из-за «проблем» с сердцем», — пишет издание.

При этом изначально дедушка фигуристки не давал показаний во время апелляции на отстранение РУСАДА. А вот из протокола заседания выездной панели CAS следует, что он записал видео, находясь в автомобиле. На этой записи он действительно рассказывает, что периодически употреблял триметазидин, когда испытывал «приступы».

Он даже показал в кадре упаковку соответствующего лекарства для наглядности.

«Мать Валиевой заявила в своих показаниях, что дедушка Валиевой ежедневно сопровождал подростка на тренировки и оставался со спортсменкой до возвращения матери с работы», — сообщает издание.

При этом в материале NY Times далее идут рассуждения о том, что может означать наличие в организме Валиевой L-карнитина, который «превращает жир в энергию и в прошлом фигурировал в серьезных случаях применения допинга».

В качестве примера приводится отстранение спортивного врача Альберто Салазара, чье дело прогремело в 2019 году. Этот доктор делал для улучшения результатов своим пациентам инъекции именно этого вещества.

WADA разрешает употребление данного вещества только перорально, а вот инфузия и внутривенное введение под запретом, так как способны дать преимущество в соревнованиях.

Журналисты NY Times задаются вопросом, как именно употребляла вещество Валиева. Однако известно, что спортсменка сама указала данную субстанцию в качестве компонента своей пищевой добавки, а анализ показал незначительную дозировку, которая не могла быть при запрещенных способах введения.

В завершение статьи упоминается, что WADA было против разрешения Валиевой участвовать в Играх после положительного теста, а сама спортсменка пока что не запросила исследование пробы «Б», что фактически является показателем несогласия спортсмена с употреблением им допинга.