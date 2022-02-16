Три сердечных препарата: американские журналисты раскрыли подробности дела Валиевой

Три препарата для сердца
Издание NY Times опубликовало данные по делу Камилы Валиевой, которая получила разрешение от арбитражного суда в Лозанне (CAS) продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине и выиграла короткую программу женского турнира накануне, а теперь готовится 17 февраля выступить в произвольной.
Американские журналисты получили доступ к документам.
По их информации, в анализе Валиевой, который дал положительный результат на триметазидин, были обнаружены еще два вещества, помогающих работе сердца.
Правда, тут речь шла о веществах, которые не входят в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA): L-карнитине и гипоксене. Более того, оба были внесены Валиевой в форму допинг-контроля, в которой спортсмены обязаны фиксировать все используемые ими препараты.
The New York Times также пишет, ссылаясь на документы и информацию от принимавшего участие в слушаниях источника, что российская сторона объяснила наличие запрещенного триметазидина ошибкой.
Но при этом, отмечает издание, обнаружение нескольких веществ в образце топ-фигуристки, особенно такой молодой, как Валиева, является необычным.
«Обнаружены три вещества — два из них разрешены, а одно — запрещено», — заявил изданию глава USADA Трэвис Тайгерт, добавивший, что такая комбинация препаратов «похоже, направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и помощь организму более эффективно усваивать кислород».
При этом статья выглядит несколько тенденциозной. Например, в ней есть такой пассаж:
«15-летняя Валиева сдала пробу в декабре, но российские антидопинговые чиновники заявили, что узнали о ее положительном результате только на прошлой неделе».
Данная фраза выглядит странно, поскольку речь идет не о каких бы то ни было словах «российских чиновников», а о задокументированных действиях лаборатории Стокгольма, действительно исследовавшей пробу с большой задержкой и только во время Олимпиады.
Хронология событий
Дело Камилы Валиевой можно назвать самым громким событием Олимпийских игр в Пекине на данный момент.
Сборная России по фигурному катанию, выигравшая командный турнир Олимпиады, так и не получила свои золотые медали — награждение несколько раз переносилось после того, как выяснилось, что в тесте Валиевой найден запрещенный препарат.
Положительный результат на триметазидин дал анализ, сданный спортсменкой еще 9 декабря, однако лаборатория Стокгольма, куда он был отправлен, смогла проверить его только \во время Игр, сразу передав информацию во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).
14 февраля Валиева была временно отстранена Российским антидопинговым агентством, однако после апелляции запрет на выступления спортсменки был снят.
МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на это решение и потребовали отстранить спортсменку, однако выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) после заседания длиною в семь с половиной часов вынесло решение о том, что Валиева может выступать дальше.
Правда, в деле спортсменки точка далеко не поставлена. Выездная панель согласилась с тем, что у нее не было возможности защитить себя, так как информация о положительной пробе пришла слишком поздно.
Вопрос дисквалификации или же оправдания российской спортсменки из-за положительного анализа будет рассмотрен уже после окончания Олимпийских игр.
Препарат дедушки
Что касается ошибки, в результате которой в организм россиянки попал запрещенный препарат, то NYT подтверждает высказанную одним из членов МОК ранее версию о том, что триметазидин попал в организм Валиевой от препарата ее дедушки.
«В показаниях, данных ранее на слушаниях с российскими антидопинговыми чиновниками 9 февраля и затем представленных в качестве доказательства на воскресном слушании в Пекине, мать Валиевой заявила, что ее дочь принимала гипоксен из-за «проблем» с сердцем», — пишет издание.
При этом изначально дедушка фигуристки не давал показаний во время апелляции на отстранение РУСАДА. А вот из протокола заседания выездной панели CAS следует, что он записал видео, находясь в автомобиле. На этой записи он действительно рассказывает, что периодически употреблял триметазидин, когда испытывал «приступы».
Он даже показал в кадре упаковку соответствующего лекарства для наглядности.
«Мать Валиевой заявила в своих показаниях, что дедушка Валиевой ежедневно сопровождал подростка на тренировки и оставался со спортсменкой до возвращения матери с работы», — сообщает издание.
При этом в материале NY Times далее идут рассуждения о том, что может означать наличие в организме Валиевой L-карнитина, который «превращает жир в энергию и в прошлом фигурировал в серьезных случаях применения допинга».
В качестве примера приводится отстранение спортивного врача Альберто Салазара, чье дело прогремело в 2019 году. Этот доктор делал для улучшения результатов своим пациентам инъекции именно этого вещества.
WADA разрешает употребление данного вещества только перорально, а вот инфузия и внутривенное введение под запретом, так как способны дать преимущество в соревнованиях.
Журналисты NY Times задаются вопросом, как именно употребляла вещество Валиева. Однако известно, что спортсменка сама указала данную субстанцию в качестве компонента своей пищевой добавки, а анализ показал незначительную дозировку, которая не могла быть при запрещенных способах введения.
В завершение статьи упоминается, что WADA было против разрешения Валиевой участвовать в Играх после положительного теста, а сама спортсменка пока что не запросила исследование пробы «Б», что фактически является показателем несогласия спортсмена с употреблением им допинга.