«Лютая дичь и позорище»: Валиевой не вручат медаль на Играх

14 февраля Камила Валиева получила разрешение выступить в короткой программе женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, однако допуск до участия в главном старте четырехлетия еще не означает снятие обвинений по делу об обнаружении в организме спортсменки триметазидина.
В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения в командном турнире по фигурному катанию, которая была отложена после обнародования данных о положительной допинг-пробе Валиевой. А также отказался от вручения наград в женском одиночном катании в случае попадания на пьедестал действующей чемпионки России и Европы.
Это решение вызвало возмущение у спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Уж не сошел ли МОК с ума? Лютая дичь и позорище», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Помимо этого, Международный союз конькобежцев (ISU) внес коррективы в регламент проведения соревнований в женском одиночном катании. По просьбе МОК до соревнований в произвольной программе будет допущена 25-я фигуристка.
«Если госпожа Валиева займет одно из первых 24 мест по итогам короткой программы в женском одиночном катании, право на участие в произвольной программе получат спортсменки, занявшие места с 1-го по 25-е (вместо 24)», — сказано в заявлении ISU.
Такое решение продиктовано желанием не нарушать спортивный принцип и позволить участие спортсменке, занявшей высшее непроходное в произвольную программу место в случае, если после проведения расследования по делу Валиевой россиянка будет лишена возможных наград.
Члены российской делегации, находящиеся в данный момент в Пекине, остались довольны решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) позволить Камиле принять участие в олимпийских соревнованиях одиночниц.
«Я просто в восхищении! Наконец-то справедливость восторжествовала. Нам оставили возможность наслаждаться катанием самой гениальной фигуристки последних 200 лет. Почему-то мне кажется, что она справится, потому что она из Казани, а там все такие суровые», — заявил тренер Александр Жулин в беседе с ТАСС.
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук считает допинговые обвинения в адрес Валиевой смешными.
«Слава богу, что ее допустили до соревнований. Значит, ничего серьезного нет. Я так понял, что МОК пока ни в чем не обвиняет Россию. Это все слухи. Я хочу ей пожелать удачи. Она – феноменальная спортсменка. Видно, что девочка переживает. Ребенок же совсем! У меня дочке – 16 лет. Я прекрасно понимаю ее эмоции. Она волнуется.
Я уверен, что там ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет. Это просто смешно.
Самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя в личном выступлении. Верю, что Валиева завоюет еще одно золото», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова призвала всех поклонников 15-летней воспитанницы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сплотиться и поддержать спортсменку мыслями о хорошем.
«Я верила в то, что все закончится хорошо. Если большое количество людей посылает энергию в космос, к богу, то это работает. Поэтому я не допускала никаких других мыслей, кроме того, что решение будет в пользу Камилы.
Очень надеюсь на то, что она сможет собраться и откатать как следует, тем более, что было принято положительное решение. Конечно, ей будет помогать тренерский штаб, вся сборная, и все мы, хоть и издалека. Мы будем посылать позитивную энергию не только из России, но и из всего мира, потому что Камилу обожают везде», – цитирует Бестемьянову Metaratings.
Депутат Госдумы Борис Пайкин предложил кандидатуру 15-летней фигуристки в качестве знаменосца флага Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Игр.
«Талантливая спортсменка на этой Олимпиаде подверглась беспрецедентному давлению — история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки», — приводит слова Пайкина ТАСС.