«Все, кто ценит чистый спорт, будут выступать за это»: США могут вмешаться в дело Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отказ от отстранения россиянки Камилы Валиевой. Федерация фигурного катания на коньках России пообещала оказать спортсменке всю необходимую помощь, а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — указано в заявлении на сайте российской Федерации.

Около шести утра по московскому времени была опубликована информация, что допинг-проба Камилы Валиевой, которую та сдала во время чемпионата России, прошедшего в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат «триметазидин» — сердечное лекарство, который никак не влияет на улучшение результатов спортсмена. Делом фигуристки занималось РУСАДА: изначально спортсменку отстранили от участия в зимних Олимпийских играх, однако Валиева обжаловала решение, и ее апелляция была удовлетворена. Это не устроило Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU), организации подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), чья выездная комиссия займется делом о возможном отстранении ученицы Этери Тутберидзе.

Олимпийский комитет России (ОКР) на официальном сайте опубликовал заявление по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки, подчеркнув, что все анализы, которые были сданы до и после чемпионата России, были отрицательными.

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении.

Также Комитет отметил, что примет все меры для защиты спортсменки и сохранения золотой олимпийской медали – Валиева была в составе национальной сборной на командный турнир, который завершился победой российских фигуристов. Из-за дела спортсменки результаты могут быть пересмотрены.

«ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», — отмечается в заявлении организации.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков признался, что у него вызывает вопросы большой временной разрыв, который произошел между забором пробы и обнародованием результатов.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней для с момента получения образца в лаборатории.

Странно, что из Санкт-Петербурга проба добиралась практически месяц. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командного турнира фигуристов на Олимпийских играх», — заявил он.

Решение по делу Валиевой должно быть принято до 15 февраля – именно в этот день стартует личный турнир в женском одиночном катании. Представлять интересы фигуристки в суде будет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd. До этого юристы организации представляли РУСАДА в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

На инцидент уже отреагировали в США. Глава антидопингового агентства страны (USADA) Трэвис Тайгарт заявил Reuters, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к допинговому делу Валиевой. Также он ответил на вопрос, может ли на Играх в Пекине действовать «Акт Родченкова» (закон, принятый в США и названный именем бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность уголовного преследования со стороны США любого человека, если он причастен к допинговым сговорам на международных соревнованиях).

«Я думаю, что все, кто ценит чистый спорт, безусловно, будут выступать за это», — заявил Тайгарт.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что в ФФККР должны дать объяснения, откуда взялся такой тест, а также выразила уверенность, что фигуристка не принимала этот препарат.

«Помните, был случай – у спортсменки (у бобслеистки Надежды Сергеевой – «Газета.Ru») отобрали медаль из-за этого вещества, а потом она доказала, что принимала какие-то витамины, и там была остаточная концентрация, какой-то мусор от производителя. Одно дело, когда ты пьешь витамины, которые разрешены, и другое, когда в них что-то содержится – это же не твоя вина.

У меня полное впечатление, что 15-летняя девочка не могла принимать этот препарат. Это что-то сердечное – зачем ей это? Бред какой-то! Они должны как-то объяснить это, и если объяснения будут приняты, ситуация разрулится. А как еще? Юристы должны как следует поработать с этим – решение должны принять до 15 февраля, у них всего несколько дней. Скажется ли это на репутации Камилы, если ее оправдают? Знаете, как я к этому отношусь: сняли бы все – и слава Богу. Она справится, она сильная девочка. Не надо сейчас об этом думать – самое главное, чтобы все обвинения сняли, и она могла выступать», — поделилась Бестемьянова.

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Государственной Думы России Светлана Журова отметила, что в суде адвокаты должны привести аргументы, каким образом препарат попал в организм спортсменки и как он воздействовал на ее результат.

«Мы же знаем, что были случаи у других спортсменов, когда они смогли обосновать присутствие в организме даже более серьезных компонентов – и они были оправданы, допущены до соревнований, выступали. Нашим намного сложнее в этой ситуации, эти процессы обычно длятся долго и непросто. Но сейчас еще до старта есть время. В таких ситуациях, если у спортсменки не было терапевтического разрешения и препарат попал в ее организм по медицинским показаниям, это все признается и следует дисквалификация. Понятно, что она делала это неумышленно, но все равно идет дисквалификация с того момента, как был найден допинг.

Кто должен нести ответственность за этот инцидент? Мне сложно комментировать, потому что я не знаю, было ли у нее терапевтическое разрешение на этот препарат. Если оно было, тогда все, что сейчас происходит, - просто технический момент. Доказательства просто рассмотрят и Камиле ничего не будет. Другим спортсменам ничего не было и с более серьезными препаратами – как у норвежцев с их астмой. Это быстро рассматривается. Но не знать об этом препарате для меня удивительно, потом что всегда разрешения можно получить, если есть жизненные показания. А когда у тебя болит сердце, — это, уж простите, явно жизненное показание к применению препарата», — заявила Журова.

11 февраля Валиева успела провести две тренировки. Второе занятие прошло уже на фоне известий про суд, и с катка фигуристка уходила одна. По сообщению журналиста Василия Конова, опубликованному в его Telegram-канале, спортсменка закрывала лицо капюшоном. Российские журналисты, которые оказались там, высказывали ей поддержку, а иностранные СМИ, наоборот, задавали провокационные вопросы.

Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай задал Валиевой вопрос напрямую: «Ты чистая? Ты принимала допинг?»

«Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Русские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию», — написал позднее журналист в своем Twitter.

Вместе с Валиевой в командном турнире принимали участие одиночник Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.