В ожидании хоккея и кёрлинга: онлайн 6-го дня Олимпиады-2022

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Ну и большая программа в этот день запланирована в разных видах в шорт-треке. Медали здесь разыграют мужчины на дистанции 1500 метров. Четвертьфиналы у них пройдут в 14.00 мск, а финал А состоится в 16.20 мск. От России в первом четвертьфинале выступит Денис Айрапетян, главная звезда российского шорт-трека Семен Елистартов побежит в третьем четвертьфинале, а в шестом с соперниками сразится Даниил Ейбог.

У женщин в 14.44 мск начнутся предварительные заезды на дистанции 1000 м. Анна Вострикова побежит в первом, Софья Просвирнова в четвертом, а Екатерина Ефременкова в седьмом.

Ну и в 15.45 мск у женщин пройдут полуфиналы в эстафете на 3000 метров. Сборная России во втором побежит против Южной Кореи, Канады и США.