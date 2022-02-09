В ожидании хоккея и кёрлинга: онлайн 6-го дня Олимпиады-2022

Из интересного немедального сегодня мужская сборная России по хоккею стартует на групповом этапе матчем против Швейцарии в 11.40 мск, а мужская сборная России по керлингу в 15.05 мск сыграет свой первый матч групповой стадии против американцев.
Ну и большая программа в этот день запланирована в разных видах в шорт-треке. Медали здесь разыграют мужчины на дистанции 1500 метров. Четвертьфиналы у них пройдут в 14.00 мск, а финал А состоится в 16.20 мск. От России в первом четвертьфинале выступит Денис Айрапетян, главная звезда российского шорт-трека Семен Елистартов побежит в третьем четвертьфинале, а в шестом с соперниками сразится Даниил Ейбог.
У женщин в 14.44 мск начнутся предварительные заезды на дистанции 1000 м. Анна Вострикова побежит в первом, Софья Просвирнова в четвертом, а Екатерина Ефременкова в седьмом.
Ну и в 15.45 мск у женщин пройдут полуфиналы в эстафете на 3000 метров. Сборная России во втором побежит против Южной Кореи, Канады и США.
В лыжном двоебории в 10.00 мск начнутся соревнования в прыжках с нормального трамплина и 10-километровой гонке, которая завершит турнир в 14.00 мск. Россию в этом виде программы представят Самир Мастиев, Артем Галунин и Вячеслав Барков. Фаворитами они не являются.
В санях сегодня пройдут соревнования двоек у мужчин. Первый заезд в 15.20 мск, второй, после которого будут распределены медали, в 16.45 мск. Здесь выступят две российские пары: Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Александр Денисьев / Владислав Антонов.
В 8.45 мск награды разыграют женщины в горнолыжном слаломе. Здесь Россию представят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова, которые, правда, фаворитами не считаются. А первый заезд здесь начнется в 5.15 мск.
В районе 11.00 мск награды разыграют женщины в сноуборд-кроссе. Здесь шансы у россиянок неплохие, а выступят Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Першина. Всего будет 32 участницы. Начнут сноубордистки соревноваться в 6.00 мск.
В этом виде спорта также состоятся квалификационные соревнования в нескольких видах. Уже в 4.30 женщины выйдут на квалификацию в хаф-пайпе, но здесь россиянок нет. Ну а в 5.30 мск, также без россиян, стартует квалификация в хаф-пайпе у мужчин.
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград. Первыми медали разыграют мужчины-фристайлисты в «Биг эйре». Здесь финал начнется в 6.00 мск, а третья финальная попытка пройдет в 6.45 мск. Но россияне в решающих попытках не участвуют.