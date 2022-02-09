«Не надо паниковать»: российских фигуристов подозревают в допинге

Церемония награждения российских фигуристов, выигравших олимпийский командный турнир, задержана. По данным СМИ, причина может заключаться в сомнительном допинг-тесте одного из спортсменов. В комментарии «Газете.Ru» почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев призвал не паниковать и дождаться официальной информации.

С чего все началось

Портал Inside the Games со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о задержке церемонии награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде в Пекине, из-за юридической проблемы. Источник приводит слова главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, который подтверждает эту информацию.

«Ситуация имеет юридические последствия, и я не могу говорить об этом детально в данный момент. Мы работаем над решением проблемы», — заявил Адамс.

Однако на этом публикация не заканчивается.

Источник утверждает, что причина задержки на самом деле кроется в сомнительном тесте одного из российских спортсменов, взятом еще до Олимпиады. Более того, речь идет о тесте на наркотики.

«Интересно, почему Кондратюк пропустил тренировку»

О ком конкретно идет речь, не уточняется, но допускается, что результаты командного турнира, который Россия выиграла, опередив американцев на девять очков, могут быть пересмотрены. После публикации этих данных западные СМИ ухватились за то, что четырех россиян на олимпийской тренировке не было — заниматься не вышли Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Американская журналистка Кристин Бреннан уделила особое внимание Кондратюку, поскольку мужской одиночный турнир стартовал, а в четверг, 10 февраля, пройдет произвольная программа. При этом в короткой Марк показал 15-й результат.

«Один из моих источников интересуется, почему россиянин Марк Кондратюк не был на тренировке. Завтра ему предстоит катать произвольную программу.

Остальные, по логике, могут пропустить тренировку, поскольку их выступления будут позже», — написала Бреннан в Twitter.

Интересно, что многие пользователи оставили комментарии в поддержку россиянина, указывая на то, что Кондратюк устал после командного турнира и короткой программы и имеет право на отдых. Однако нашлись и те, которые заявляют, что Россия должна быть отстранена из-за допинга.

«Не надо паниковать, это инсинуации»

Поклонников фигурного катания поспешил успокоить почетный президент ФФККР Валентин Писеев. Он призвал не паниковать, поскольку официальной информации об истинных причинах задержки церемонии награждения не было. Писеев допустил, что слухи, появившиеся в СМИ, являются инсинуациями в отношении российских спортсменов.

«Нам не надо сейчас паниковать, нужно все выяснить. Сейчас трудно что-либо сказать — и можно все, что угодно говорить.

Но любая информация до тех пор, пока не является официальной, не имеет под собой почвы. Могут начаться разные инсинуации — и они уже, я так понимаю, начались. Может быть, кому-то выгодно этим заниматься.

Но надо дождаться, когда МОК совместно с ISU все разберут, проанализируют и выдадут официальную информацию. А пока может быть шумиха, которая совершенно не соответствует действительности и бросает тень на организацию соревнований. Не хотелось бы сейчас портить все то хорошее, что сделано организаторами», — сказал Писеев «Газете.Ru».

«Фигуристам допинг не поможет»

Аналогичную позицию высказала чемпионка мира Мария Бутырская. Она также отметила, что в фигурном катании употребление допинга не имеет смысла, поскольку главную роль играет не физическая выносливость, а техническая оснащенность спортсмена. Бутырская также сомневается, что фигуристы могли поехать на Игры после допинга, помня о том, через что Россия прошла на фоне допинговых скандалов последних лет.

«Сомневаюсь, что ребята в такой ситуации приехали на Олимпиаду с допингом. Нам опасаться не надо, все будет хорошо.

Фигуристам допинг ничем не поможет, если ты не умеешь прыгать, кататься и все оттачивать на тренировках.

Сейчас нам нужно реагировать абсолютно спокойно и достойно. Мы выиграли командный турнир честно, были на голову выше остальных команд, поэтому нам сомневаться в своей победе не надо.

Психологически на фигуристов это никак не повлияет. У нас достаточно скандальный вид спорта, много чего бывает. На спортсменах, которые приехали на Олимпийские игры, это абсолютно не скажется, потому что у каждого своя задача и цель, и от этого они не отступят», — цитирует Бутырскую «Чемпионат.com».