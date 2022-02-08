«С трудом сдерживаюсь от слез»: биатлонист Цветков объяснил, почему упустил золото Олимпиады

Максим Цветков лишил себя золота в индивидуальной гонке на Олимпийских играх единственным промахом и чуть не заплакал, признавшись, что это «трудно принять». Александр Логинов тоже претендовал на победу до последнего огневого рубежа, но уничтожил свои шансы двумя промахами и посетовал, что «не прошли габариты». Эдуард Латыпов провел гонку средне, а Карим Халили откровенно провалился. В беседе с «Газетой.Ru» Владимир Драчев объяснил ошибку Логинова желанием «доказать всем свою силу», а также похвалил белоруса Антона Смольского, который сенсационно завоевал серебро.

Сказка Максима Цветкова продолжалась очень долго: вплоть до последнего выстрела последнего огневого рубежа россиянин не допускал осечек и шел лидером гонки. Однако спортсмен неожиданно затянул с решающим выстрелом, мучительно долго выцеливал и в конце концов промахнулся. Плюс штрафная минута — и Цветков оказался отброшен назад.

Его обогнали француз Кентен Фийон Майе (взял золото), белорус Антон Смольский, который не допустил промахов (серебро), и норвежец Йоханнес Бё (бронза).

Так россиянин оказался на самом обидном, четвертом месте, причем до бронзы ему не хватило всего четыре секунды.

А если бы не тот единственный промах последним выстрелом, то в кармане Цветкова было бы золото — еще и с приличным запасом по времени.

«Разумеется, я очень расстроен, — признался спортсмен после гонки. — С трудном сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Я преодолел очень большой путь, справился со столькими сложностями... Хотел сделать красивую историю на Олимпиаде. Четвертое место очень тяжело принять.

Своей ошибкой на соревнованиях такого уровня ты наказываешь сам себя. Промах последним выстрелом будет мне теперь сниться.

Считаю, что главная причина этой осечки — в психологии. Я думал не о том. Когда чисто закрываешь 19 мишеней из 20-ти, то начинаешь думать, что сегодня можешь сработать на «ноль», — и это давит, возникает мандраж. С каждым выстрелом мне было все сложнее и сложнее справляться с эмоциями.

Все-таки последние два года я работал ради этой цели, ради этой мечты. В какие-то моменты моя семья жалела, что я занимаюсь спортом. Я все отдал ради этого момента и просто хотел сделать красиво».

Александр Логинов тоже подобрался вплотную к золотой медали и упустил ее лишь на последнем огневом рубеже.

К решающей стрельбе он подошел с одним промахом (то есть с одной штрафной минутой), но за счет большей скорости почти не уступал лидирующему Цветкову, который на тот момент еще ни разу не промахнулся. В случае чистой стрельбы Логинов легко обошел бы соотечественника и боролся бы за победу с Фийоном Майе.

Однако он допустил сразу две осечки на финальном рубеже и похоронил свои шансы на любую медаль — не то что на золотую.

«Я расстроен своим результатом. Конечно, эта гонка не провал, но медаль была близко, — сказал Логинов после соревнований. — У меня не прошли габариты сегодня, хотя я показывал хорошую стрельбу. Такова цена медали.

(Габаритом в биатлоне называют рикошет пули от края пластины, благодаря которому спортсмену засчитывают попадание — прим.ред.)

Но в преддверии следующих гонок есть и оптимизм — я убедился, что на этой трассе даже 20 км можно бежать в хорошем темпе».

Эдуард Латыпов, ставший 11-м с тремя промахами, и Карим Халили, который финишировал 34-м с четырьмя осечками, не стали давать комментариев, и их можно понять — оба явно находятся в еще более расстроенных чувствах, чем Логинов и Латыпов.

В беседе с «Газетой.Ru» итоги гонки подвел серебряный призер Олимпийских игр в Лиллехаммере, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев.

— Удивил ли вас Цветков, который мог бы взять золото, если бы не единственный промах — последним выстрелом на последнем огневом рубеже?

— Ну, золото мог брать любой, — и Цветков, и Логинов, и много кто еще, если бы не промахнулся. Но, конечно, Максим все равно молодец.

Это была прекрасная гонка, прекрасная борьба! Огромное спасибо тренерам, которые подвели парней к этому выступлению, особенно Юрию Каминскому.

Очень жаль, что россияне остались без медали. Нам не хватает всегда одного точного выстрела: сегодня не хватило Цветкову и Логинову, а вчера — Кристине Резцовой в женской индивидуальной гонке.

Это естественно в биатлоне, но жаль, что это произошло в сборной России. Хотя и в Германии, и в Норвегии были спортсмены, которым не хватило одного попадания для пьедестала.

— Как оцените выступление Логинова, который тоже был близок к золоту до последнего огневого рубежа?

— По поводу Логинова у меня отдельные сожаления.

Я хотел, чтобы он выиграл, и Александр действительно шел на золотую медаль. Эти две осечки… Логинову помешало отстреляться точно огромное желание доказать всем, что он сильнейший.

— Почему Латыпов провел гонку так слабо для себя?

— На мой взгляд, он еще не в той форме, в которой был в декабре. Повлиял коронавирус — может, даже не сама болезнь, а пропуск двух этапов Кубка мира, когда он больше двух недель просидел взаперти, тренировался мало.

Тут и физическая форма, и психология пострадали — все вместе, — поэтому у Эдуарда немного разладились стрельба и ход.

Хотя по скорости в индивидуальной гонке он выступил нормально. В целом Латыпов в неплохой форме. Мне очень понравилась сегодня команда — есть надежды на медали в других олимпийских гонках.

— Стоит ли возвращать в Россию тренера Андрея Падина, под руководством которого белорус Антон Смольский взял серебро в этой гонке?

— Это надо у Димы Губерниева спрашивать — кого возвращать, потому что он вкидывает такие идеи. Я скажу так: Антон — молодец, великолепная работа, поздравляю команду Белоруссии с замечательным результатом. Вообще индивидуальная гонка — это тот вид соревнований, где средние биатлонисты, которые проигрывают лидерам по скорости, получают шанс отстреляться на ноль и стать олимпийским чемпионом или призером.

Антону Смольскому будет очень тяжело завоевать медаль в спринте, потому что там нужно очень быстро бежать, но в этой гонке он преуспел.

Отработал на 200%, ушел лидером с последнего огневого рубежа, но ходом проиграл две минуты французу Кентену Фийону Майе, который очень быстро бежал. Француз невероятно готов к Олимпиаде.

— Что скажете о Халили?

— С большой надеждой на него смотрю. Это хороший парень, который всегда может работать, просто сегодня что-то не получилось. Жаль, но мы возлагаем на него большие надежды.

— Вместо него мог поехать Антон Бабиков, который известен своей точнейшей стрельбой.

— Ну-у-у, не знаю, ошибка ли это — взять Халили. Это вопросы уже не ко мне.

***

Следующая гонка в биатлонных соревнованиях на Олимпиаде состоится 11 февраля — женщины пробегут спринт, а мужской спринт состоится на следующий день, 12 февраля.