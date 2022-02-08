«Эта Олимпиада для биатлонистов — лотерейная. Шансы будут у всех»

Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай — Швейцария
7:6
закончен
Норвегия — Чехия
6:7
закончен
Австралия — США
5:6
закончен
Швеция — Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания — Канада
6:4
закончен
США — Италия
4:8
закончен
Швеция — Чехия
7:4
закончен
Австралия — Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада — Швейцария
12:1
закончен
Финляндия — США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия — Китай
3:1
закончен
Швеция — Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США — Норвегия
6:11
закончен
Италия — Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия — Австралия
8:2
закончен
Китай — Швеция
6:7
закончен
Швейцария — Великобритания
8:7
закончен
Норвегия — Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия — Норвегия
11:8
закончен
Канада — Швейцария
7:5
закончен
Швеция — Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания — Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия — Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция — США
7:8
закончен
Великобритания — Австралия
9:8
закончен
Китай — Канада
6:8
закончен
Чехия — Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария — Швеция
1:6
закончен
Австралия — Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада — Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия — Италия
3:7
закончен
Швеция — Канада
6:2
закончен
Чехия — Великобритания
3:8
закончен
Китай — США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия — Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония — Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США — Канада
2:7
закончен
Чехия — Швейцария
3:11
закончен
Норвегия — Китай
9:6
закончен
Великобритания — Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Китай
Китай
Венгрия
Венгрия
Нидерланды
Нидерланды
Канада
Канада
Италия
Италия
Россия
Россия
Казахстан
Казахстан
Южная Корея
Южная Корея
США
США
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Канада
Канада
Венгрия
Венгрия
Китай
Китай
Италия
Италия
Казахстан
Казахстан
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США — Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания — Китай
6:5
закончен
США — Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада — Чехия
6:5
закончен
Италия — Китай
8:4
закончен
Австралия — Швейцария
9:6
закончен
Норвегия — Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай — Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия — Великобритания
6:2
закончен
Швейцария — США
6:5
закончен
Италия — Швеция
12:8
закончен
Канада — Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария — США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США — Великобритания
4:8
закончен
Канада — Италия
7:8
закончен
Швейцария — Норвегия
5:6
закончен
Чехия — Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Максенс Парро
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия — Канада
1:6
закончен
Швейцария — Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания — Чехия
3:2
закончен
Китай — Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
8:1
закончен
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США — Канада
2:4
закончен
Финляндия — Россия
16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция — Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Нидерланды
Мишель Деккер
Австрия
Юлия Дуймовиц
Чехия
Эстер Ледецка
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Словения
Тим Мастнак
Польша
Оскар Квятковский
Россия
Виктор Уайлд
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Нидерланды
Мишель Деккер
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Словения
Тим Мастнак
Россия
Виктор Уайлд
Австрия
Беньямин Карл
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония — Чехия
2:1
идет
Швеция — Дания
16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия — Норвегия
15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия — Швейцария
11:40
Чехия — Дания
16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай — Швеция
15:05
Норвегия — Швейцария
15:05
США — Россия
15:05
Дания — Канада
15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия — США
04:05
Швеция — Япония
04:05
Дания — Китай
04:05
Великобритания — Швейцария
04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Латвия
07:10
Финляндия — Словакия
11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания — Италия
09:05
Китай — Россия
09:05
Норвегия — Канада
09:05
США — Швеция
09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай — Швейцария
15:05
США — Дания
15:05
Швеция — Великобритания
15:05
Канада — Южная Корея
15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — Германия
16:10
США — Китай
16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания — Китай
04:05
Швеция — Италия
04:05
Великобритания — США
04:05
Швейцария — Россия
04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания — Россия
07:10
Чехия — Швейцария
11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
07:10
16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея — Великобритания
09:05
Швейцария — Россия
09:05
Канада — Япония
09:05
США — Китай
09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Словакия
11:40
Латвия — Финляндия
16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада — Швейцария
15:05
Великобритания — Норвегия
15:05
Россия — Дания
15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония — Дания
04:05
Южная Корея — Россия
04:05
Швеция — Канада
04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — США
07:10
Германия — Китай
11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
07:10
11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США — Норвегия
09:05
Дания — Швейцария
09:05
Канада — Швеция
09:05
Италия — Китай
09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция — Китай
15:05
Великобритания — США
15:05
Дания — Швейцария
15:05
Россия — Япония
15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария — Дания
16:10
Россия — Чехия
16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия — Россия
04:05
США — Канада
04:05
Китай — Великобритания
04:05
Норвегия — Швеция
04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия — Латвия
07:10
Финляндия — Швеция
11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария — Канада
09:05
Южная Корея — Китай
09:05
США — Швеция
09:05
Дания — Великобритания
09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай — США
15:05
Швейцария — Италия
15:05
Великобритания — Дания
15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США — Германия
16:10
Китай — Канада
16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США — Южная Корея
04:05
Канада — Россия
04:05
Китай — Япония
04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
07:10
16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария — Великобритания
09:05
Россия — Швеция
09:05
Дания — Норвегия
09:05
Канада — Италия
09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания — Россия
15:05
Япония — Южная Корея
15:05
Великобритания — Канада
15:05
Швейцария — Швеция
15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция — Дания
04:05
Швейцария — США
04:05
Канада — Китай
04:05
Россия — Норвегия
04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
07:10
07:10
11:40
16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США — Швейцария
09:05
Великобритания — Япония
09:05
Швеция — Дания
09:05
Китай — Россия
09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия — Канада
15:05
Норвегия — Китай
15:05
Италия — США
15:05
Швеция — Великобритания
15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай — Великобритания
04:05
Швейцария — Южная Корея
04:05
Канада — США
04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
07:10
09:00
11:40
16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия — Дания
09:05
Великобритания — Россия
09:05
Китай — Швейцария
09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада — Китай
15:05
Россия — Швеция
15:05
Япония — США
15:05
Южная Корея — Дания
15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия — Италия
04:05
Канада — Великобритания
04:05
Швеция — Швейцария
04:05
Дания — США
04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея — Швеция
09:05
Дания — Канада
09:05
Россия — Великобритания
09:05
Япония — Швейцария
09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
15:05
15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
07:10
16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
15:05
15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

«Эта Олимпиада для биатлонистов — лотерейная. Шансы будут у всех»

Биатлонист Тимофей Лапшин — об Олимпиаде в Пекине, выступлениях за Корею и допинге

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Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин во время Олимпийских Игр 2022 в Пекине

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин во время Олимпийских Игр 2022 в Пекине

timo_lapshin/Instagram
Биатлонист Тимофей Лапшин в сентябре отбыл годичную дисквалификацию за применение допинга, а сейчас находится на своей второй в карьере Олимпиаде, причем выступая за сборную Южной Кореи. В интервью «Газете.Ru» Лапшин рассказал, что происходит в Пекине, как он решил сменить спортивное гражданство и как пережил дисквалификацию.

Олимпиада в Пекине

— Расскажите, какая атмосфера сейчас в Пекине. Кристина Резцова в интервью говорила про то, что все спортсмены друг от друга шарахаются, все испуганные и боятся заразиться.

— Возможно в сборной России как-то эмоциональнее относятся к ситуации — я предпочитаю не драматизировать. Со всеми нормально общаюсь, спокойно хожу в столовую. У меня нет ощущения страха заразиться.

— Как все устроено с точки зрения безопасности? Сколько уже тестов сдали?

— Тесты сдаем каждое утро. Причем не как обычно из носа, а изо рта. Постоянно заполняем дневник самочувствия в приложении: есть ли какие-то симптомы, как общее состояние здоровья. С утра сдал тест — и пошел спокойно по своим делам. Если будет положительный — тебя уведомят.

А вообще здесь все постоянно обрабатывается антисептиками, все ходят в масках и скафандрах. Очень большое внимание китайцы уделяют безопасности. Я бы даже сказал — чересчур большое.

— За последние годы пандемии все эти меры безопасности, наверное, стали абсолютно привычными?

— Может быть в начале 2020 года, когда заканчивали биатлонный сезон 2019-2020 никто не понимал, что делать, но сейчас уже все отработано. На мой взгляд, меры безопасности в «пузыре» даже чрезмерны, как тут можно заразиться при постоянном контроле? Поэтому я не обращаю на это внимание и сконцентрирован на своем выступлении.

— Многие говорят сейчас, что Олимпиаду стоило бы отложить на год. А вы как считаете?

— На год, может быть даже на два, и стоило бы задвинуть. Но тут палка о двух концах: молодой спортсмен может и скажет, что перенос не так страшен, тем более многие только-только вакцинировались, а реакция скажем так индивидуальная. Я, например, на этом немного погорел на последних этапах Кубка мира. И сейчас, может быть, мне бы стоило все переждать и уменьшить нагрузки. Более возрастные спортсмены, наверное, не хотели бы ждать, подойти в хорошей форме к важному старту – это работа целого сезона. И им, наверное, Олимпиада лучше сегодня. Каждый по-разному ответит на этот вопрос. Но я отвечу, что для меня было бы лучше перенести на год.

— А какие цели на Олимпиаду ставите перед собой? Как оцениваете степень готовности?

— Очень сложно что-то оценивать после нескольких прививок в течение двух месяцев. Первые две у меня были в сентябре, сейчас зачем-то сделали ревакцинацию в конце декабря. После ревакцинации у меня было плохое поступление кислорода к мышцам, сердце работало на запредельном уровне – ситуация неприятная. Мышцы «убились» большим закислением и помимо беговой работы сильно испортилась стрельба – на фоне высокого закисления все понимаю, но стрелять нормально не могу.

Сейчас все вроде нормализовалось, но мышцам еще нужно время на восстановление, которого нет вообще.

— Как сейчас самочувствие?

— Я не соревновался в Антхольце, уехал домой, чтобы пройти диагностику. Как получилось в итоге — я пока не знаю, ближайшие старты все покажут.

— При этом сезон-то для вас неплохо складывается. У вас было десятое место в спринте, на Олимпиаду отобрались. Или нет?

— Скажем так, сезон получился абсолютно не таким, как я планировал. Например, на сборе в Тюмени я себя идеально чувствовал, но потом что-то пошло не так. Возможно, подниматься в горы так рано не стоило, или с вакцинацией как-то подумать, когда лучше сделать. Но у нас в команде нет доктора, нет никакой диагностики для этого, подсказать было некому, так что в итоге получаем то, что я имею сейчас.

Резюмируя: сезон пока не получается, но, я надеюсь, что что-то еще можно изменить.

— В России любят строить всякие медальные планы, как с этим дело обстоит в Южной Корее? Вряд ли, конечно, от вас будут требовать медали в Пекине, но какие-то задачи ставятся?

Эта Олимпиада для биатлонистов, не буду говорить за все виды спорта, не знаю просто — лотерейная. Все впервые приехали на эту трассу, непредсказуемый ветер, снег, достаточно холодно. Много других факторов, которые могут все перевернуть с ног на голову.

Поэтому я думаю, что эти Игры будут очень непредсказуемыми и интересными для любителей спорта и биатлона в частности.

— А у российских биатлонистов, как считаете, есть шансы на медали в индивидуальных гонках?

— Да, а почему нет?! Команда показала, что хорошо готова. В каждой гонке будут шансы, вот и Кристина Резцова в индивидуальной гонке это показала, и смешанная эстафета для России сложилась неплохо. Шансы будут у всех.

Южная Корея

— Как в итоге пришло решение выступать за Корею и были ли другие варианты?

— Были и другие варианты, но я выбрал Южную Корею. Там уже тогда работал Андрей Прокунин, я с ним много и заранее разговаривал, все узнавал. Сначала меня не хотели отпускать, но в итоге разрешили смену спортивного гражданства. Причем получил я его очень быстро, ведь обычно люди могут ждать и три, и пять лет, сдают жесткие экзамены по языку. Но мне повезло, что Олимпиада была в Корее и федерация была заинтересована усилить свою команду накануне Игр.

Основной задачей, как ни странно, было популяризировать биатлон в стране, а не просто попасть в топ-3-5-10. И ведь почти получилось! Если бы была медаль, то мы бы сильно шагнули вперед и в плане узнаваемости, и в плане финансирования. Были шансы на это. Но пока только есть два первых места на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах-2019 – есть куда расти.

— В Корее остались довольны вашими результатами на Олимпиаде в Пхенчхане? У вас было 16-е место и два места в районе первой 20-ки.

— Их интересовали и интересуют только медали, а 16-е место — не очень интересно. Была бы медаль, я бы был героем. А так ничего не изменилось. Те же победы на летнем чемпионате мира прошли бесследно.

— То есть, в Южной Корее биатлон не особо популярен?

— Вообще не популярен, если откровенно. Популярны гольф, футбол, бейсбол; из зимних — шорт-трек. В стране вообще только один биатлонный стадион, как раз олимпийский. Ну и нужно учитывать, что биатлон в Корее зародился только в 1990 году, так что совсем молодой еще вид спорта. Плюс, система подготовки биатлонистов изначально была выстроена, скажем, неправильно, и чтобы сейчас все поменять, нужно время и правильные люди. Если ситуация еще не изменилась, значит еще не пришли «правильные» люди.

— А как вообще это устроено технически? У вас есть какая-то зарплата в Корее, или все зависит от выступлений? Кто оплачивает сборы и перелеты на этапы Кубка мира?

— У нас все устроено по клубной системе. Самый главный старт — чемпионат Кореи. Показываешь хороший результат - тебя забирают в какой-то клуб на зарплату. Представители клубов собираются на этапы Кубка мира и Кубка IBU, по результатам которых выстраивается национальная команда. В сборной тоже есть зарплата, пусть и совсем небольшая. А все международные старты и сборы, как и везде, проходят за счет Федерации биатлона Кореи и Минспорта.

— Выучили язык?

— Пару раз пытался, но дистанционно - это трудно. В моем понимании, чтобы выучить язык, ты должен быть погружен в безальтернативные условия, может даже, чтобы рядом был человек, который где-то даже и заставляет. Думаю, если хотя бы два раза в неделю плотно заниматься с репетитором, то можно выучить язык на приличном уровне.

— А как вам Корея? Сколько времени там проводите?

— Год на год не приходится. Бывало, что и полгода там проводил, бывало, что всего несколько дней в году. Все зависит от тренировочного процесса.

А сама Корея мне очень нравится. Корейская кухня стала самой любимой, люблю все оттенки острого, так сказать. В плане жизни страна, конечно, очень недешевая: та же еда, можно вдвоем «легко» поужинать на 200-300 евро, или бензин, полный бак — дорогое удовольствие.

Но это потому что государство очень развито, 50 лет назад Южная Корея была сильно бедной.

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Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин во время эстафеты среди мужчин на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, 2017 год

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин во время эстафеты среди мужчин на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, 2017 год

Андрей Аносов/СБР/ТАСС

Дисквалификация

— Расскажите, что чувствует человек, которого дисквалифицируют на год за нарушения девятилетней давности?

— Когда пришло письмо с решением – конечно сначала был шок. Фактически, ни за что прилетело. Хотя не хочу оправдывать себя, там во многом дело было в моей и доктора халатности или скорее наивности. Я указал в протоколе, что использовал капли в нос с содержанием фламуцилла, но не подал специальный документ в надлежащую инстанцию. Поленился что ли. Подумал, что достаточно записи в протоколе, тем более, капли разрешены во вне соревновательный период, когда я их и использовал.

Но сейчас обвинение было выстроено вообще непонятно как, потому что никаких доказательств со стороны WADA мы с адвокатами не услышали, точной концентрации препарата в пробах не знаем, хотя мы запрашивали эту информацию раз пять, чтобы понимать «за что» отвечать. Ноль ответов. По сути, все обвинение основано на моей же записи в протоколе. Но как было указано в заключении, ими было принято во внимание, что я использовал капли не для улучшения каких-то показателей или чтобы получить преимущество, поэтому и год вместо стандартных двух. Но все равно очень обидно.

— В итоге, вы решили бороться до конца, собирали деньги на адвокатов и получили минимально возможное наказание. Даже награды не отобрали.

— Да, кроме той награды за «Ижевскую винтовку», на которой меня и «поймали» как бы, только ее и лишили. Изначально хотели отобрать все награды и призовые в период с 2013-го по 2021-й годы, но это слишком невероятный сценарий. Всем было бы понятно, что это какое-то неадекватное наказание.

— Это же может быть как-то связано с тем, что к российским биатлонистам после всех допинговых историй последних лет отношение особенное?

— Сложно сказать. Я всегда открыт, всю жизнь показываю в своем YouTube-канале, мне нечего скрывать. А отвечать за всех не могу. Обидно только, что у обвинения даже не было какого-то результата теста, все было основано только на протоколе, в котором я сам написал, что принимал препарат.

— Были сомнения в том, надо ли продолжать? Или сразу решили, что карьеру завершать не будете?

— Вообще не было никаких сомнений. Я был на сто процентов уверен, что я чист и много мне не дадут. Почему я должен заканчивать? Я вообще был уверен, что все закончится выговором. Или, в крайнем случае, минимальными четырьмя-шестью месяцами. Но дали больше. Можно было оспорить, еще побороться, но там уже прошло семь месяцев срока дисквалификации, так что решили не тратить больше нервы и деньги.

— Как в Корее отнеслись к вашей дисквалификации? Помогали?

— Они восприняли адекватно, я же ничего не скрывал и всю ситуацию честно рассказал. Всем было понятно, что это ерунда. Но и в целом проблема пришла со стороны, когда я был членом сборной России, и это не совсем их проблема. Тем более, что к российским спортсменам, как вы заметили, есть повышенное внимание в плане допинга. Они пытались поддерживать, но ничего по сути не могли сделать. Я не имел права находиться на сборах с командой, не имел права тренироваться на многих аренах. Поэтому за свой счет приходилось искать какие-то отдаленные места, в которых мне работать было не запрещено. Это прям совсем маленькие стадиончики в глуши, там и поддерживал свою форму как мог.

— Помнится, что к Логинову, когда он вернулся после дисквалификации, отношение иностранных спортсменов было не очень хорошим. А к вам как относятся сейчас? Или ваши ситуации некорректно сравнивать?

— У нас разные ситуации. Я ничего не скрывал, сразу сказал, что вот этот препарат в таком-то контексте принимал. И сам же об этом написал сразу в протоколе. Это просто моя техническая ошибка. Это все понимают, поэтому отношение ко мне нормальное.

У Логинова была своя история, но мне бы не хотелось ее обсуждать. Я готов говорить только за себя.

— Обсуждать допинговую тему в российском биатлоне в целом вы тоже не готовы? Вы получили бан за нарушение, допущенное в 2013 году. В 2014 году была Олимпиада в Сочи, по итогам которой разразился громкий допинговый скандал, и Россию лишили флага и гимна.

— Не готов. Без комментариев. Будет неправильно мне об этом говорить.

— Я в процессе подготовки интервью прочитал где-то, что у вашей супруги (жена Тимофея Лапшина Ольга Абрамова также сменила биатлонное гражданство и с 2013 года выступает за сборную Украины. Прим. «Газета.Ru») также была история с допингом, но она подала в суд и выиграла его.

— Ольга была одной из первых, кого поймали на мельдонии. Но вы же помните историю с этим препаратом (в результате внесения этого препарата в список запрещенных под дисквалификацию попала теннисистка Мария Шарапова, после чего ее карьера по сути завершилась. Прим. «Газета.Ru»): его сначала запретили, потом решили, что все предыдущие тесты, в которых он будет обнаружен, не считаются, потому что этот препарат может очень долго задерживаться в организме. Мутно все было. Ольга еще в октябре закончила его принимать, когда он попал в список возможно запрещенных, но тест в январе еще показал большую концентрацию. Разборки, обследования, тесты тянулись почти год, и просто в предпоследний день ей говорят, что вот - годичная дисквалификация.

Она подала дело на рассмотрение в CAS, заседание прошло через месяц, и суд высказался примерно так: «Вы чего сдурели за такое год давать?». И дисквалификацию сняли.

Но дело ведь не в том, что суд отменил все дисквалификации, а в том, что как у спортсменки у нее по сути забрали два чемпионата мира. Мы еще не берем оценивать, что она пережила психологически во время разбирательства, у нас не принято считать такие ущербы, а жаль. Я и тогда очень переживал, а сейчас, когда сам через это прошел, понимаю, насколько все это морально тяжело.

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Российский спортсмен Тимофей Лапшин на финише индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира по биатлону, 2015 год

Российский спортсмен Тимофей Лапшин на финише индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира по биатлону, 2015 год

Красильников Станислав/ТАСС

Россия и Украина

— Ваша супруга, как я понял, не отобралась на Олимпиаду?

— Не отобралась.

— Очень деликатный вопрос. У Украины и России в последние годы очень сложные отношения. Ваша супруга выступает за Украину. В биатлоне это как-то проявляется, сказывается на отношениях между спортсменами?

— Ольга выступает за Украину с 2013-го года и на себе такого не ощущает. Наверное ребятам, коренным украинцам, сложнее.

— Правда ли, что им запрещают давать интервью на русском и фотографироваться с российскими спортсменами?

— Скажем так: у Ольги никогда не было подобных проблем, она спокойно общается на родном языке и дает интервью на русском.

Блог в YouTube

— Еще одно наблюдение со стороны. Вы — абсолютно открытый спортсмен. Все иностранцы выглядят свободными и раскованными. А российские спортсмены кажутся какими-то слишком зажатыми и серьезными, будто чего-то боятся. Это так?

— Это из-за повышенного внутреннего давления. Высокой конкуренции. Да и менталитет у нас такой. Я ведь был в сборной России и таким же был. Боишься что-то лишнее сказать, все пропускаешь через внутреннюю цензуру — что можно, что нельзя. Большая ответственность давит. К примеру, Максим Цветков вел влог, а потом его закрыл из-за этого внутреннего давления, когда ему говорили, что вот, вместо того чтобы снимать что-то, шел бы лучше тренироваться.

По себе все это знаю, мне тоже иногда об этом говорят. Но если ты четко разделяешь тренировки и блог, то это только на пользу идет.

— Плавно подошли к вашему блогу в YouTube — он очень классный, мне отлично заходит. Бывают какие-то неприятные отклики? Возьмем интервью с Кристиной Резцовой, она ведь там немало неприятного наговорила про руководство российского биатлона. Была какая-то реакция со стороны СБР, тренеров команды? Мол, Тимофей, ну зачем это публиковать и раскачивать лодку?

— С российской стороны никогда не сталкивался с каким-то негативом по отношению к своей деятельности на YouTube. Я даже как-то не думал об этом ни разу.

— А с не российской стороны было?

— Было.

— Давайте угадаю. Речь об интервью с Анной Солой, которая у вас на канале сказала, что не общается с партнершей по сборной Динарой Алимбековой.

— Да. Но там даже не мне прилетело, больше на Анну было давление, что говорить нужно поменьше и поосторожнее. Хотя по мне она ничего ни про кого плохого не сказала.

— Как пришла в голову вести блог на YouTube?

— Очень давно хотел. Просто ради личной истории, о коммерческой составляющей даже не думал. Жизнь проносится, мы многое в ней проживаем, но порой не фиксируем для будущего. Например, сториз в инстаграм – это штука на день, фото – не расскажет всю историю. А в YouTube будет интересно посмотреть на себя спустя много лет. А потом пришло понимание, что это хорошо для развития личного бренда, плюс можно немного монетизировать.

Сейчас нет регулярности, делаю по мере возможностей, как получается, потому что все равно все упирается в спортивный результат. Если бы я уже закончил и вел блог — это была бы одна ситуация, времени было бы больше, я мог бы реализовать больше интересных идей. А сейчас, когда бывает бегаю по 50-70-м местам, и еще снимать видео – самому себе не нравится такая ситуация.

— Мне не мешают ваши результаты смотреть блог.

— Я действующий спортсмен, порой не могу разорваться между съемками и спортивным режимом. Сейчас даже медиа-команда появилась — два человека, которые берут на себя большую часть нагрузки, без них я бы вообще не справился. Но все равно пока на первом месте у меня биатлон, а уже потом — влог.

— Это приносит только удовольствие, или какая-то монетизация уже идет?

— Монетизация небольшая. Сейчас, когда мне нужно больше помощи со стороны – а это тоже затраты, помимо той техники, которую обновляю, чтобы картинка и звук становились лучше – монетизация не позволяет даже в ноль выйти. Скорее какие-то минимальные деньги помогают продолжать вести канал, показывая, что это кому-то тоже нужно.

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Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин, 2021 год

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин, 2021 год

timo_lapshin/Instagram

Биатлонная школа

— Насколько я понимаю, у вас работает семейная биатлонная школа в Подмосковье, все верно?

— Мы давно начали эту историю с другом, потом он с семьей переехал, а у меня сборы и соревнования и я не могу заниматься школой так, как хотел бы, чтобы контролировать все процессы. Сейчас отец специально приехал помогать. Пока он занимается клубом.

Но развиваться школа как бизнес будет только тогда, когда я сам буду уделять ей 100% своего внимания, когда буду выстраивать все процессы так, как вижу. Пока есть дети, которые хотят ходить, но не хватает специалистов, готовых много работать. Сейчас молодые специалисты хотят сразу много зарабатывать при этом особо не утруждаясь, для моего бизнеса – это проблема. Так что ищем человека, который хотел бы этим заниматься. Ну или ждем окончания моей карьеры. Поэтому пока это тоже проект в минус, но с большими планами в будущем.

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