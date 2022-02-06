Триумф Большунова, фантастика от Валиевой: как прошел третий день Игр в Пекине

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов заняли два первых места в скиатлоне, фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк вывели Россию в лидеры в командном турнире, а Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле. «Газета.Ru» рассказывает о третьем официальном дне Олимпийских игр — 2022.

Большунов финишировал с флагом: российский триумф в лыжном скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку в мужском скиатлоне, а вторым к финишу пришел другой россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1:11,0 минуты. Бронза досталась представителю Финляндии Иво Нисканену (+2:00,2 минуты). Таким образом, российские лыжники взяли в двух гонках три медали.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Денис Спицов также допустил одно падение на последних километрах гонки, но сумел сохранить второе место.

В скиатлоне приняли участие еще два россиянина: Артем Мальцев финишировал девятым (+3:54,8 минуты от лидера), а Алексей Червоткин — 36-м (+8:49,7).

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

Не обошлось и без скандалов в этой гонке. Сборная Норвегии решила подать протест на Большунова, который во время смены лыж положил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо. На видео, снятом во время заезда, заметно, что на 39-й минуте Большунов бросает палки при смене лыж. Одна из палок падает набок и оказывается в зоне норвежца.

Лыжный судья Валерий Махт рассказал, что грозит россиянину за этот эпизод.

«На самом деле нарушение было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был весь свой инвентарь положить в своем боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперек бокса норвежцев, россиянин ее поправил, однако она попала в бокс норвежца.

Большунов мог этого не заметить и думать, что палка все-таки упала в его бокс.

Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Сложно доказать, что Большунов сделал это специально. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо.

Российский лыжник не получил преимущество. Самое простое и логичное — устное предупреждение. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Думаю, что протест может быть отклонен на 80%», — сказал Махт «Чемпионату».

Также Большунов явно разозлился после гонки, отвечая на вопрос американского журналиста о допинге.

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении нескольких лет я доказываю это своими результатами. Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, меня выворачивает. Это несопоставимо со спортом. Здесь, на Олимпиаде, находятся только чистые спортсмены, которые всегда сдают тесты. Такие вопросы задавать в нашу сторону неправильно. У нас очень сложные тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, — приезжайте и смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет», — сказал Большунов.

После этого Большунов сломал олимпийский пьедестал, когда запрыгнул на него во время церемонии награждения. Из-за прыжка 25-летнего спортсмена от пьедестала отломилась пластиковая часть с надписью «Beijing2022».

Стоит отметить, что трехкратный олимпийский чемпион и главный фаворит Олимпиады Йоханнес Клебо финишировал 40-м, проиграв более девяти минут победителю гонки.

«Это жопа», — сказал чемпион после гонки.

Большунов после гонки выступление главного соперника «жопой» называть не стал, а выразил мнение, что норвежец, поняв, что за медаль в этой гонке побороться не получится, включил эконом-режим и спокойно доехал до финиша в тренировочном формате.

«Ничего не почувствовала»: Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле. В финале она оказалась единственной представительницей России. В первом финале выбыла Полина Чудинова, а на стадии квалификации — Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Обладательницей золотой награды стала австралийка Джакара Энтони, серебро завоевала американская спортсменка Джелин Кауф.

Всего в данной дисциплине приняли участие 30 спортсменок. Предыдущий титул олимпийской чемпионкой принадлежал французской фристайлистке Перрин Лаффон.

Для 19-летней Смирновой это первое участие в Олимпийских играх. Она является действующей чемпионкой мира в парном могуле. Также в 2021 году она завоевала бронзовую медаль этого турнира.

«Ничего не почувствовала, когда поняла, что выиграла медаль. Очень не хотелось возвращаться без нее. Делали все возможное, чтобы ее получить. Я настраивалась на этот старт не как на Олимпиаду, а как на обычный Кубок мира. Для меня Олимпиада выделялась форматом, потому что я не понимала, как нужно сделать три, а не два чистых заезда, а до этого еще квалификацию», — сказала Смирнова журналистам.

Бронза Смирновой — первая российская олимпийская награда в могуле с 1994-го

Фантастическая Валиева, надежный Кондратюк: Россия вышла на первое место в командном турнире

Продолжился командный турнир у фигуристов. Камила Валиева выиграла женскую короткую программу и вывела сборную России в лидеры турнира. Россиянка за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Чуть позже прошли выступления мужчин в произвольной программе. Марк Кондратюк набрал 181,65 балла и занял второе место. На первой строчке расположился японец Юма Кагияма, который удостоился оценки 208,94 балла. Тройку замкнул американец Винсент Чжоу (171,44).

Сборная России после пяти видов командного турнира набрала 45 очков и занимает первое место. На второй позиции спортсмены из США (42 очка). На третьей строчке — Япония (39).

#Beijing2022 Men FP Results and Team Standings pic.twitter.com/cSa0o432Hp — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 6, 2022

Уже известно, что в оставшихся трех видах программы сборная России не использует разрешенных регламентом двух замен. На лед выйдут Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).

Соревнования начнутся ранним утром 7 февраля в 4:15 по московскому времени. Сначала стартуют пары, затем в 5:30 на лед выйдут танцевальные дуэты, а начиная с 6:35 девушки завершат выступления участников командных олимпийских соревнований.

«Молодец, но все равно обидно»: как выступили россияне в других видах спорта

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 5000 метров. Его время 6 минут 8,84 секунды, что превосходит ранее установленный олимпийский рекорд. Россиянин Сергей Трофимов стал четвертым. От пьедестала Трофимова отделили 0,39 секунды.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал выступление Трофимова со смешанными чувствами радости и обиды.

«Сергей выступил хорошо. Личный рекорд. Выиграй он свою пару — был бы с медалью. Здорово пробежал. Грустные эмоции, конечно, сейчас превалируют. Могла быть бронза. Но, конечно, пробежал хорошо. Если бы пробежал очень хорошо, то была бы медаль. Но все равно большой молодец!» — сказал Кравцов «Чемпионату».

Медальный зачет

Таким образом, в третий соревновательный день Олимпиады Россия завоевала первая золото, а всего взяла три награды. На данный момент в активе российской команды одно золото, два серебра и две бронзы.

По количеству наград высшей пробы Россия проигрывает имеющим по два золота командам Норвегии и Швеции. По общему количеству олимпийских наград Россия занимает безоговорочное первое место.