Надежды на Большунова и Смирнову: главные события третьего дня Олимпиады. LIVE

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 Николай Морилов считает, что трасса в Пекине на руку Большунову.

«В Пекине медленный снег и тяжелые условия, такая трасса на руку Большунову, она ему подходит, прям его. Александр — любитель трудностей и длинных дистанций. Завтра как раз такая гонка и будет из-за снега, ветра и сильно отрицательной температуры, которая не добавляет скольжения. Каждый из этих факторов играет на руку Большунову. Это идет в плюс Александру не только в борьбе с Клебо, а в принципе», — сказал Морилов.