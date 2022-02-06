«От вопросов о допинге меня выворачивает»: американец испортил триумф Большунову

Александр Большунов выиграл скиатлон и принес России первое золото Олимпийских игр в Пекине. После финиша лыжник признался, что всего три дня назад не мог даже сделать ускорение и плакал, досрочно уходя с тренировки, раздраженно ответил на вопрос американского журналиста о возможном допинге и объяснил провал своего главного соперника — норвежца Йоханнеса Клебо. Олимпийский чемпион Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о сложностях трассы в Китае и назвал Большунова лучшим российским спортсменом.

Большунов избрал самую правильную тактику из возможных — на первых 15 км гонки, которые спортсмены бежали классическим стилем, держался за признанным мастером «классики» Иво Нисканеном. Россиянин не выскакивал перед финном и не пытался его обгонять, но и не отпускал соперника.

Единственный момент, когда Большунов позволил Нисканену уйти от себя, случился на отметке 2,5 км: россиянин неожиданно не справился с поворотом и повалился на землю, ударившись бедром.

К счастью, Сан Саныч не сломал ни палки, ни лыжи и сумел быстро отыграть 15 секунд отставания от лидирующей группы — а вместе с ней настичь и Нисканена.

«Когда я упал, то сразу успокоился. Без падения не станешь олимпийским чемпионом, поэтому можно сказать, что все это было запланировано», — рассказывал Большунов после гонки.

Вскоре Нисканен пошел в отрыв. Ему удалось сбросить с хвоста всех преследователей, кроме одного, — Большунова.

Они продержались вдвоем все 15 км гонки классическим стилем, а после смены лыж и начала второй части дистанции — 15 км коньковым стилем — россиянин оставался единственным королем на трассе.

Финн никогда не был сильным «конькистом» и не смог навязать Большунову никакой борьбы, быстро отстав от него на минуту, а потом и на две.

«Спасибо Нисканену. Мы вместе хорошо сработали на классической части, создали отрыв в 30 секунд от всех остальных. А на 15 км коньковым стилем мне оставалось только удержать преимущество», — отметил Большунов.

В итоге Сан Саныч финишировал первым, держа флаг Олимпийского комитета России (ОКР) в руках, и на 1 минуту и 11 секунд обогнал своего ближайшего преследователя, которым оказался другой россиянин — Денис Спицов.

close 100% Александр Большунов Reuters

close 100% Александр Большунов и Денис Спицов Reuters

Благодаря этой победе Большунов стал первым лыжником в истории России, который завоевал личное золото на Олимпийских играх, чемпионате мира (в Оберстдорфе-2021), а также выиграл общий зачет Кубка мира (в сезонах 2019/20 и 2020/21).

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжных гонках Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Большунов добился невероятного успеха на очень тяжелой трассе:

«Всю страну поздравляю с первым и вторым местом.

Дистанция непростая — тяжелые подъемы. Поздравляю и Александра Большунова, и Дениса Спицова, которые показали, на что способны российские спортсмены.

Самое главное — видно, что дистанция, трасса и место нам подходят. Будем надеяться, что другие парни подтянутся по результатам к Большунову и Спицову.

Всех поздравляю с олимпийским золотом и серебром. Ну а Александр Большунов — просто лучший наш спортсмен, который выиграл все турниры и стал олимпийским чемпионом».

Сам Большунов после гонки признался, что совсем недавно проходил в Китае через тяжелую акклиматизацию и не мог показать свою лучшую форму:

«Три-четыре дня назад, когда проводил на олимпийской трассе интервальную работу, я плакал на ускорениях от того, что моя скорость была ниже тренировочной.

Я не смог даже ускориться, не доделал работу и уехал. Но так нужно было, чтобы сегодня я был в идеальном состоянии».

Эту победу лыжник посвятил своему отцу — Александру Большонову-старшему, который с детства готовил для него лыжню длиной 1 км возле дома и делал все для его успеха.

«Отец — человек, который был и остается моим примером. Он всегда мне помогает, дает советы. То, что я сейчас показываю — это все он вложил, сделал. Все мои успехи заложены им, — цитирует лыжника Sport24. — Всегда, когда начиналась зима, он делал трассу у нашего дома.

У папы вчера был день рождения, подарка у меня не было — и вот сегодня подарил».

Также Большунов признался, что финальные километры дистанции вызвали у него настоящую эйфорию.

«Финиш с флагом — это мечта. На последнем круге наворачивались слезы, я понимал: в нужный день, в нужный час и в нужную секунду я выигрываю олимпийское золото, — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ». — То, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Играм, все-таки произошло не просто так. Ради этого реально стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и так красиво выиграть.

Верить в себя я начал после «Тур де Ски», потому что ниже опускаться было некуда, был только один шанс — подниматься вперед. Я вставал даже без будильника в пять утра, шел на зарядку и понимал, что организм сам знает, что нужно встать вовремя и сделать тренировку раньше».

Главный соперник Большунова — норвежец Йоханнес Клебо — провалил скиатлон, финишировав лишь 40-м с отставанием от россиянина в девять минут.

«Главная гонка у Клебо — это спринт, — прокомментировал этот факт россиянин. — Думаю, в скиатлоне он уже просто добегал дистанцию, чтобы показать свой максимум именно в спринте.

Почему Клебо провалился сегодня? Спросите у него. Он показывает отличные результаты, выиграл «Тур де Ски», а я всегда был вторым. И даже ниже (смеется)».

Хорошее настроение Большунова немного испортил провокационный вопрос о допинге от американского журналиста: «Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая прошлое сборной России, является ли ваше выступление здесь честным? Что бы вы им ответили?»

«Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. На протяжении нескольких лет я доказываю это своими результатами, — отрезал Большунов.

— Когда я слышу предположения о допинге, меня выворачивает. Здесь, на Олимпиаде, находятся только «чистые» спортсмены, которые всегда сдают тесты. Такие вопросы задавать россиянам неправильно.

У нас очень сложные тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся — приезжайте и смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет».

Завоевавший серебро россиянин Денис Спицов на пресс-конференции признался, что тренеры просили его задержать норвежцев и помочь Большунову, однако он отказался: решил сам бороться за первое место. В итоге лыжник сделал все правильно — Сан Санычу помощь была совсем не нужна, а сам Спицов спокойно уехал от норвежцев, обогнал Нисканена и стал серебряным призером Игр.

«Я ожидал более серьезной конкуренции от норвежцев — думал, они вместе со мной будут догонять лидеров, — рассказал спортсмен. — Но потом я заметил, что они уже не держат темп.

Мне сказали тормозить норвежцев, но я ответил: а смысл? Сегодня я сам хотел бороться за победу, хотя мы часто помогаем Сане».

Следующие соревнования лыжников на Олимпиаде состоятся 8 февраля. Большунов и Спицов смогут побороться за медаль в спринте, где разозленный Клебо покажет всю свою мощь.