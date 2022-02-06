Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и позорище

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о реакции украинской делегации на прокат россиянки Камилы Валиевой.

Напомним, после выступления Валиевой встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи.

Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище», — приводит слова олимпийского чемпиона «СЭ».

Валиева за свой прокат получила оценку 90,18 балла, что стало лучшим результатам по итогам соревнований.

Второе место заняла японка Вакаба Хигучи, набравшая 74,73 балла. На третьей позиции расположилась канадская фигуристка Маделин Скиза (69,60).

Ранее сообщалось, что Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Сборная России после пяти видов командного турнира набрала 45 очков и занимает первое место. На второй позиции спортсмены из США (42 очка). На третьей строчке — Япония (39).