Большунов идет за золотом: за кого болеть на Олимпийских Играх 6 февраля

В третий день Олимпийских Игр в Пекине будут разыграны семь комплектов наград. Российские лыжники поборются за золото в мужском скиатлоне, а в фигурном катании продолжится борьба в командном турнире, где сборная России пока занимает второе место. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть на Олимпиаде 6 февраля.

Лыжные гонки (1 комплект наград)

Скиатлон, мужчины (15 + 15 км) — 10.00 мск

Главной надеждой России во второй медальный день Олимпийских игр в Пекине будет, конечно же, мужской лыжный скиатлон. Настроение в сборной после серебра Натальи Непряевой очевидно хорошее, и теперь дело за мужчинами.

Их дистанция будет в два раза больше — нужно будет пробежать по 15 километров и классическим, и коньковым ходом. Это, кстати, снижает шансы на золото для норвежца Йоханнеса Клебо, уверенно лидирующего в общем зачете Кубка мира.

Правда, признанный спринтер Клебо в этом сезоне очень прибавил и даже взял серебро на 15-километровой гонке с интервальным стартом, а также выиграл два таких же по протяженности масс-старта на «Тур де Ски». И все же на 30 километрах ему будет сложнее.

Впрочем, и другие конкуренты российских лыжников будут опасны. У норвежцев побегут также Шюр Рете, Ханс-Кристер Холлун и Пол Голберг. На медали будут претендовать финн Иво Нисканен, француз Уго Лапалю, итальянец Франческо де Фабиани, швед Калле Хальварссон и многие другие.

Ну а российская команда тут как на подбор. Главные надежды, безусловно, связаны с обладателем Кубка мира двух последних лет и лидером дистанционного зачета нынешнего сезона Александром Большуновым.

На своих первых Играх в Пхенчхане он собрал впечатляющую коллекцию серебряных медалей, но остался без золота. В Поднебесную он приехал, чтобы исправить отсутствие у него олимпийских побед. Сразу же будет отличный шанс в гонке, где он является главным претендентом на победу.

Но и Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Денис Спицов могут претендовать на попадание на пьедестал почета каждый, а при опеределенном раскладе и побиться за победу. И у Червоткина, и у Мальцева были медали в этом сезоне на 15-километровых гонках, а Спицов совсем недавно взял серебро на «Тур де Ски» на 10 километрах.

Фристайл (1 комплект наград)

Могул. Женщины, вторая квалификация — 13.00 мск

Могул. Женщины, первый финал — 14.30 мск

Могул. Женщины, второй финал — 15.05 мск

Могул. Женщины, третий финал — 15.40 мск

Вслед за мужчинами в фристайле комплект наград будет разыгран и в женском могуле. Здесь перспективы сборной России куда радужнее.

Все благодаря Анастасии Смирновой, которая уже брала в нынешнем сезоне серебряную медаль на этапе Кубка мира в парном могуле.

При этом Смирнова — действительно восходящая звезда в этом виде. В свои 19 лет у нее в активе уже есть две бронзовые медали на этапах Кубка мира в могуле обычном, причем первую она выиграла в 17 лет!

На чемпионате мира-2021 российская спортсменка в парном могуле взяла золото, а в обычном завоевала бронзовую медаль.

Ну и уже в Пекине Смирнова заняла восьмое место в первой квалификационной сессии, состоявшейся еще 3 февраля, обеспечив себе место в финале без второй квалификации.

Из первой квалификации в финал пробились лучшие десять спортсменок, по итогам второй к ним добавится еще десятка. В ней выступят еще три спортсменки из России. Полина Чудинова на данный момент располагается на девятом месте, и если никто не улучшит результаты, она тоже попадет в финал.

Ну и, естественно, она сама может еще улучшить свои баллы и ни от кого не зависеть. Рассчитывают на удачное выступление и Анастасия Первушина и Викторина Лазаренко. У них первые попытки не получились.

После второй квалификации состоятся три финала. В первом из борьбы вылетят восемь спортсменок, после второго от двенадцати останутся шесть, которые и разыграют в третьем финале медали.

Конькобежный спорт (1 комплект наград)

5000 м, мужчины — 11.30 мск

Сборную России в первой мужской конькобежной дисциплине представят три спортсмена. Сергей Трофимов побежит в третьем забеге с норвежцем Халгейром Энгебраатеном.

А вот реальные надежды на медаль связаны с Александром Румянцевым и Русланом Захаровым. Они побегут в восьмом и девятом из десяти забегов, а их соперниками будут итальянец Давиде Гьотто и канадец Тед-Ян Блумен соответственно.

Румянцев в нынешнем сезоне на стайерских дистанциях в Кубке мира один раз был пятым, а у Захарова есть и пятое, и даже четвертое место.

Борьбы за золото в этом виде зрители вряд ли увидят, поскольку 25-летний швед Нильс ван дер Пул, обладатель мирового рекорда, буквально уничтожает всех в нынешнем сезоне и выиграл абсолютно все гонки.

Кстати, соперники россиян по забегам занимают второе (Блумен) и третье (Гьотто) места в зачете Кубка мира на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Не стоит списывать в медальной борьбе и голландцев Йоррита Бергсму и Патрика Руста, идущих седьмым и девятым лишь потому, что пропустили последнюю гонку. Но у каждого из них есть в нынешнем сезоне по второму месту на этапах Кубка мира.

Сани (1 комплект наград)

Мужчины-одиночки. Третий заезд — 14.30 мск

Мужчины-одиночки. Четвертый заезд — 16.15 мск

После половины соревнований у мужчин-одиночек шансы на медали для российских спортсменов есть только призрачные. Семен Павличенко идет на десятой позиции, Роман Репилов — 13-й, Александр Горбацевич — 14-й. И каждый из них уступает значительно больше секунды лидирующему немцу Йоханнесу Людвигу и примерно по секунде идущим вторым и третьим австрийцу Вольфгангу Киндлу и итальянцу Доминику Фишналлеру. Так что надеяться остается только на чудо.

Прыжки с трамплина (1 комплект наград)

Нормальный трамплин. Мужчины, Первый раунд — 14.00 мск

Нормальный трамплин. Мужчины. Финал — 15.00 мск

Сборную России в этом виде представят Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов. Но никто из них даже близко не ходит в фаворитах и всерьез как претендент на медали не котируется.

Сноуборд (1 комплект наград)

Слоупстайл. Женщины, третий финал — 5.24 мск

Первые медали соревновательного дня будут разыграны в женском слоупстайле, где состоятся три финальных заезда. Россиянок в решающих стадиях не будет, так как они не были заявлены и на квалификацию.

Горнолыжный спорт (1 комплект наград)

Скоростной спуск, мужчины — 6.00 мск

В соревнованиях в скоростном спуске российские спортсмены представлены не будут, так что тут нет шансов на медаль даже в теории.

Фигурное катание

Командный турнир. Женщины, короткая программа — 4.30 мск

Командный турнир. Мужчины, произвольная программа — 6.50 мск

И, конечно же, ждет болельщиков продолжение командных соревнований по фигурному катанию. Первый день, когда состоялись три вида, вышел и драматичным, и скандальным. После него сборная России два очка уступает команде США, занимая вторую позицию. Китайцы, идущие третьими, несколько отстали.

Последними в борьбу вступят женщины, и тут все ждут убедительной победы в короткой программе от ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

За США выступит Карен Чен, и она постарается забрать хотя бы второе место. Опасаться ей стоит японку Вакабу Хигучи, Анастасию Губанову из Азербайджана и, может быть, украинку Анастасию Шаботову. А вот у Китая выступит Йи Чжу, которая вряд ли сможет бороться за высокие места.

Ну а дальше уже состоятся соревнования в произвольной программе у мужчин. В короткой программе Марк Кондратюк все сделал четко, проиграв только недосягаемым американцу Нейтану Чену и японцу Шоме Уно. В произвольном прокате он постарается как минимум повторить результат и ждать ошибок соперников.