«Все было не зря»: Непряева завоевала серебро на Играх и расплакалась

Во второй день зимней Олимпиады в Пекине начались лыжные соревнования, и первой гонкой стал женский скиатлон, где россиянка Наталья Непряева вырвала у австрийки Терезы Штадлобер серебряную медаль, которая стала для России первой на этой Олимпиаде. После гонки Непряева не смогла сдержать слез — это ее первая личная награда Олимпийских игр.

Женский скиатлон с первых минут складывался драматично: две лыжницы — француженка и финка — столкнулись на дистанции, чудом не устроив массовый завал. К счастью, на основную группу спортсменок это никак не повлияло: тон задавала мощная норвежка Тереза Йохауг, которая с первых минут дистанции показала, что не намерена никому отдавать лидерство.

От России в гонке участвовали лидер сборной Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Трасса оказалась для россиянок сложной — казалось, что лыжи вообще не катились.

Дмитрий Губерниев, комментирующий гонку, объяснил это так: «Снег тупой».

Удержаться в самой быстрой группе Рыгалиной, Ступак и Сориной не удалось — лидеры с ходу задали быстрый темп, с которым россиянки не справились. Однако в группе лидеров продолжала держаться Непряева, хотя для нее первая часть дистанции — классическим стилем — тоже выдалась сложной. Она то и дело отставала от лидеров, однако создать большой отрыв от себя не позволяла.

И это было тактически правильно, что россиянка и доказала после смены лыж и начала «коньковой» части гонки.

Непряева, которая месяц назад стала первой в истории России победительницей общего зачета престижной многодневки «Тур де Ски», рванула вперед, вклиниваясь в борьбу за серебро и бронзу.

К этому моменту было ясно, что победительницей гонки будет Йохауг — она создала комфортный для себя задел и сильно оторвалась от соперниц.

По этой причине Непряева долго боролась только со шведкой Фридой Карлссон и финкой Керту Нисканен, а самая жаркая борьба развернулась уже на финишной прямой между россиянкой и австрийкой Терезой Штадлобер.

Только на финальных метрах Непряева из последних сил рванула вперед и опередила соперницу на 0,3 (!) секунды, принеся России первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Гонка для других россиянок сложилась не лучшим образом. Рыгалина финишировала девятой, проиграв лидеру +1:17 минуты. Сорина, ставшая 11-й, уступила на минуту больше. Ступак вообще пришла к финишу 24-й, ее отставание составило больше четырех минут.

После финиша Непряева призналась, что бежать скиатлон было тяжело в первую очередь из-за погодных условий:

«Была заметена лыжня, очень тяжелая погода, очень холодно — особенно холодно было во время гонки «классикой». Очень тяжело.

Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что все получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада (начинает плакать). Все было не зря, да. У меня первая личная медаль Олимпиады — эмоции переполняют!».

Также лыжница объяснила, почему к концу «классики» начала отставать от лидирующего пелотона и за счет чего ей удалось сократить этот разрыв.

«Действительно, был момент, когда я отстала, — в конце «классики» словила просвет. Но я рада, что смогла быстро переобуться и догнать соперниц. Больше пыталась идти за счет тактики и экономить силы до финиша, а там уже старалась работать.

Что обсуждали с Терезой Йохауг после финиша? Да ничего серьезного, просто говорили», — рассказала Непряева.

Тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что Непряева грамотно распределила свои силы на дистанции. Он отметил, что еще вчера предупреждал, что «классика» станет самым сложным отрезком дистанции, на котором нужно будет потерпеть.

«Наташа очень быстро поменяла лыжи, отыграла секунды. Смогла вернуться в борьбу за второе место. Остальное уже было делом техники. Наташа лучше владеет спринтерской техникой, чем соперницы.

А вот отставания у других наших спортсменок большие, есть переживание за них. Будем разговаривать со всеми. Гонок много. Надеемся, что все еще будут в оптимальной форме», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что на выступлении лыжниц могла сказаться высота, на которой проходил скиатлон.

«Лучшего начала Олимпиады и не придумаешь. Продолжение банкета от Наташи. Эмоции просто зашкаливают, очень рада за Непряеву. Надеюсь, ее окрылит сегодняшний успех и придаст сил на все последующие гонки. Остальным было тяжеловато. Наверное, высота сказалась. Будем смотреть дальше, пока это только первая гонка», — заявила Вяльбе Sport24.

Ступак, которая проиграла лидеру больше четырех минут, заявила, что гонка для нее выдалась очень плохой, а также рассказала, что испытывает проблемы с самочувствием.

«Очень рада за Наталью Непряеву. Она действительно заслужила быть на второй позиции, а то и на первой. Я очень рада, что у нашей команды есть первая медаль. У меня же получилось не очень хорошее самочувствие.

Такое состояние длится на протяжении всего сезона, но я ничего сделать не могу, хотя пытаюсь каждый день что-то изменить. Стараюсь не плыть по течению, а бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать», — пожаловалась лыжница.

Соревнования в лыжных гонках продолжатся 6 февраля, в 10.00 по московскому времени мужчины пробегут скиатлон 15+15 км. Женщины продолжат борьбу 8 числа в спринте, в этот же день медали в этой дисциплине разыграют и лыжники.