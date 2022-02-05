«Счет не по игре»: что говорили после поражения России от США

Женская сборная России по хоккею после победы в своем первом матче Олимпиады над Швейцарией (5:2) уступила олимпийским чемпионкам Пхенчхана американкам — 0:5. По окончании встречи главный тренер Евгений Бобарико и игроки поделились своими впечатлениями, а прославленный отечественный хоккеист и комментатор Борис Майоров предложил не расстраиваться.

США — Россия — 5:0

Женская сборная России в хоккейном турнире Олимпиады потерпела первое поражение, уступив одной из двух сильнейших сборных планеты — США со счетом 0:5. Тем не менее сама встреча получилась для подопечных Евгения Бабарико далеко не такой безнадежной, как можно представить, глядя на табло.

«В раздевалке после матча с США уже выразили слова поддержки своим хоккеисткам. Они играли с лидером мирового хоккея. Противник был сильнее нас, а нам есть к чему стремиться. Каким образом приблизиться к уровню команд США? Наш женский хоккей развивается, ФХР все делает на наше благо. К сожалению, вмешалась пандемия. Мы планируем сборы, готовимся, но в последний момент всё отменяется, — рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник российской команды.

— Голкипер Мария Сорокина проделала большую работу. Мы понимали, что против США придется играть от обороны. Поймали очень много шайб на себя. Все девчонки старались и показывали неплохой хоккей. Жаль, не удалось реализовать наши несколько моментов. Хотелось бы забросить пару шайб.

Насколько сложно было выдержать все 60 минут? До трех пропущенных шайб в третьем периоде мы держались. Конечно, это очень сложно. Команда сидит на карантине, никуда не выходит. Но это Олимпийские игры — здесь надо работать через не могу».

Что касается карантина, то женская сборная России действительно пострадала. Сразу по приезде в Пекин несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус, что сломало всю подготовку к старту турнира на месте.

Даже к матчу против «звездно-полосатых», который стал уже вторым для России на турнире, из карантинного протокола вышли не все игроки сборной.

«Что касается заявки на Олимпиаду с учетом изолированных игроков, то сначала мы включили в нее Ангелину Гончаренко. Мы не хотели использовать ее в сегодняшнем матче и планировали подготовить к игре с Канадой. К сожалению, из-за коронавируса выбыла Дергачева, и нам пришлось включить Гончаренко в игру. С учетом того, что она семь дней вообще не тренировалась, ей удалось показать неплохой хоккей. Если же говорить о тех, кто остается в изоляции, то у нас будет возможность заявить их на Игры, — подчеркнул Бабарико.

— Мы ждем выздоровления заболевших, держим с ними связь. Как только будет возможность, мы включим их в состав. Надеемся, что в будущем нам не придется бороться с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом стала для нас ударом, но от этого никто не застрахован. Так получилось, что на данный момент мы пострадали из-за вируса больше всех».

Также рассказал Бабарико о планах его команды на турнир, отметив, что задача стать «лучшими среди остальных» после США и Канады, перед сборной по-прежнему стоит, несмотря на все трудности.

«Какие у нас планы на Олимпиаду? Цель может быть только одна – в России еще не было медали в этом виде, и мы сюда приехали, чтобы эта медаль появилась. Есть сложности, но русских людей сложности только закаляют», — заявил тренер.

Голкипер Мария Сорокина, которая вышла с первых минут и была заменена по ходу третьего периода только после пятой пропущенной шайбы, также поделилась своими впечатлениями.

«Такие игры с лучшими командами нужны, они всегда полезны. По окончании матча у всех обязательно появляется пища для размышлений и понимание индивидуального порога, который каждый преодолел, заставляя себя. Это помогает расти, развиваться. Хороший и скоростной хоккей всегда идет на пользу. Я получаю удовольствие от таких матчей, — приводит слова одного из лучших игроков сборной России в этом матче «Чемпионат».

— Ну и что, что было много бросков по моим воротам? Хоть 500. Я же вратарь. Иногда бывают и сбои. Расстраиваться из-за 0:5 от США нет смысла. Не нужно на этом зацикливаться. Ключевые матчи ещё впереди. Тем более, что позитивный настрой нам уже придала победа над Швейцарией».

Для «Газеты.Ru» итоги матча подвел знаменитый советский хоккеист, а впоследствии функционер, тренер и комментатор Борис Майоров.

«Я в свое время, работая в Федерации хоккея России, довольно близко сталкивался с женским хоккеем, и, будучи комментатором на телевидении, комментировал много матчей женской команды, в том числе на Олимпиадах.

Ничего страшного в этом 0:5 нет, и я скажу больше: не будет времен, когда мы проигрывали 0:8, 1:10 – с этой точки зрения уже прогресс. Может быть, 0:5 и не по игре, россиянки тоже имели возможности. Но что сделаешь».