Биатлонисты и лыжницы идут за медалями: за кого болеть на Играх 5 февраля

В официально второй день зимних Олимпийских игр в Пекине будут разыграны первые шесть комплектов наград. Основные надежды сборной России связаны с биатлонной смешанной эстафетой и с лыжным скиатлоном у женщин. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть на Олимпиаде 5 февраля.

Лыжные гонки (1 комплект наград)

Женский скиатлон (7,5 км + 7,5 км) — 10.45 мск

Утром по московскому времени на Играх в Пекине у России будет очень хороший шанс завоевать первые медали или хотя бы медаль Олимпиады.

Интересно, что в нынешнем сезоне в Кубке мира не было еще ни одного скиатлона, но при этом Наталья Непряева после своей блестящей победы в Тур де Ски прилетела в Пекин лидером общего зачета борьбы за Большой хрустальный глобус, так что она получит на старте первый номер и будет главной российской надеждой, в том числе и благодаря своему универсализму.

Кроме нее, за сборную России побегут Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. У Сориной в этом сезоне есть бронза на масс-старте в рамках Тур де Ски в Оберстдорфе, а вместе с Непряевой и Ступак они один раз выиграли золото эстафеты.

Но соперницы, конечно, будут очень серьезными. Среди главных шведка Эбба Андерсон, норвежка Тереза Йохауг, американка Джессика Диггинс, еще одна шведка Фрида Карлссон, финки Криста Пармякоски и Керту Нисканен и немка Катарина Хеннинг.

Хотя это, конечно, неполный список, и на медали могут претендовать человек 20 из общего пелотона, в котором будет 65 лыжниц.

Биатлон (1 комплект наград)

Смешанная эстафета — 12.00 мск

Соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой, в которой сборная России, безусловно, рассчитывает на успешное выступление. Успехом будет считаться медаль любого достоинства.

Но вообще четверка, в которую войдут лидеры женской и мужской команд Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, имеет все возможности на борьбу даже за золото.

Впрочем, стартовать наша сборная будет под пятым номером, и он отражает расклад сил перед началом гонки. Норвегия, Франция, Швеция и, возможно, Белоруссия сейчас являются главными фаворитами.

За норвежцев должна бежать настоящая «дрим тим»: Марте Ульсбю-Ройселанд, Тириль Экхофф и братья Бё. Правда, младший — Йоханнес — контактировал с кем-то, у кого подтвердился коронавирус, и теперь непонятно, сможет ли он выйти на старт.

За Францию побегут Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе, не особо слабее вышлядит и состав Швеции: Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский имеют хорошие шансы принести медаль сборной Белоруссии, но со счетов не стоит списывать и как минимум Италию (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер) с Германией (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат).

Конькобежный спорт (1 комплект наград)

3000 метров у женщин — 11.30 мск

Безусловно, российские спортсменки поборются за награды на гроссмейстерской дистанции в 3000 метров, которая откроет медальную программу в конькобежном спорте.

Евгения Лаленкова побежит в четвертом забеге с чешкой Николой Здрахаловой, следом Наталья Воронина сразится с канадкой Валери Мальте, всего же на старт выйдут десять пар. В первой из них побежит олимпийская рекордсменка Клаудиа Пехштайн из Германии, свой рекорд установившая еще в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.

Воронина является на этой дистанции в Кубке мира лучшей и занимает в зачете стайерских дисциплин (3000 м + 5000 м) восьмое место, хотя в медали ни разу не попадала.

Главным фаворитом считаетсч Изабель Вайдеман из Канады, а ее дуэль в предпоследнем забеге с норвежкой Рагне Виклунд, занимающей в зачете Кубка мира второе место, обещает быть очень жаркой.

Фристайл (1 комплект наград)

Мужской могул. Финал — 15.40 мск

Соревнования в мужском могуле у фристайлистов начнутся в 13.00 мск с квалификации. Это будет уже вторая квалификационная сессия, так как первая прошла 3 февраля.

После нее россиянин Никита Новицкий с результатом 74,71 балла занимает третье место, уступая только Броди Саммерсу из Австралии (75,66) и казахстанцу Дмитрию Рейхерду (75,43).

Еще один россиянин Никита Андреев пока только семнадцатый, набрав 67,39 за свою попытку.

Во второй квалификации выступят те, кто не попал в топ-10 в первой сессии и еще не обеспечил себе попадания в финальные раунды. По итогам новой квалификации в финал номер один отберется еще десятка, причем учитываться будет лучший результат спортсмена из двух попыток, так что пока Новицкий проходит дальше.

В этот же день пройдут и все три финала. После первого отсеятся восемь спортсменов, после второго еще шесть, а оставшаяся шестерка в третьем финале и разыграет медали.

Шорт-трек (1 комплект наград)

Смешанная эстафета — 16.18 мск

В шорт-треке первый комплект наград будет разыгран в смешанной эстафете. Здесь сборная России, заняв в своем четвертьфинале второе место после Венгрии и опередив Японию с США, на данный момент квалифицировалась в полуфинал.

Но главными фаворитами здесь являются сборные Китая и Южной Кореи. На Олимпиадах этот вид соренований дебютирует, но корейцы владеют мировым рекордом, а хозяева Игр опередили их в первом четвертьфинальном забеге.

Прыжки с трамплина (1 комплект наград)

Нормальный трамплин, женщины. Финал — 14.35 мск

Сборную России здесь представляют Ирма Махиня, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова и Александра Кустова.

Российские прыгуньи с трамплина вряд ли претендуют на медали, но во время официальных тренировок, которые проходили 3 и 4 февраля, Махиня и Аввакумова забирались на седьмую строчку, а Тихонова была десятой. Все это среди 40 участниц.

Хоккей

Женщины. Группа А. США — Россия — 16.10 мск

Женская сборная России по хоккею стартует на Олимпийских играх сразу же матчем с грозными американками, олимпийскими чемпионками Пхенчхана-2018.

Наша команда не играла в первом туре, где США выиграли у Финляндии — 5:2. В другом матче подгруппы А канадки разгромили Швейцарию — 12:1.

Впрочем, даже из-за возможного поражения переживать не стоит, поскольку в женском хоккее действует интересная система розыгрыша. В группе А представлены пять сильнейших по рейтингу команд мира. Все они выходят в плей-офф, где к ним присоединяются три из пяти сборных из подгруппы В. Ну а групповая стадия — возможность вктатиться в турнир и получить соперника в плей-офф поудобнее.

Сани

Мужчины. 1-й и 2-й заезды — 14.10 мск и 15.50 мск

5 февраля у женщин в санях пройдут официальные тренировочные заезды, а мужчины начнут уже именно соревнования и проведут два из четырех зачетных заездов.

Россию тут представляют опытнейшие Семен Павличенко и Роман Репилов, а также Александр Горбацевич, который несколько лет назад добирался до призовой позиции на этапе Кубка мира.

У Репилова же есть серебро и бронза непосредственно в нынешнем сезоне, который он закончил на шестом месте. Павличенко стал девятым в общем зачете.

Ну а главным фаворитом Олимпиады является лучший саночник планеты с большим отрывом прямо сейчас немец Йоханнес Людвиг.