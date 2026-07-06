Блеск Холанда и героическая оборона Англии: Бразилия и Мексика вылетели с чемпионата мира

Сборные Норвегии и Англии одержали победы в матчах 1/8 финала чемпионата мира и теперь встретятся друг с другом в четвертьфинале. Норвежцы благодаря дублю Эрлинга Холанда не пустили в следующий раунд самих бразильцев, а англичане в матче-триллере с двумя пенальти и удалением Джарелла Куансы выстояли против Мексики. «Газета.Ru» рассказывает об очередном игровом дне мундиаля.

Встреча Бразилии с Норвегией была первым матчем плей-офф чемпионата мира с безусловной приставкой «топ», касавшейся обеих сборных. Определить фаворита было сложно – за Бразилию говорило имя, но состав норвежцев как минимум не уступает титулованному сопернику, а то и превосходит.

Более того, бразильцы никогда в своей истории не обыгрывали «викингов»: команды встречались до того четырежды, и две встречи закончились ничьими, а еще в двух побеждали норвежцы, включая единственный поединок на чемпионате мира в 1998 году.

Вот и в этот раз именно европейская сборная начала очень бодро. Подопечные Столе Сольбаккена сразу же бросились в атаку и забили уже на третьей минуте – Патрик Берг из вратарской перевел в девятку мяч после прострела Александра Серлота. Вот только форвард «Атлетико» перед тем, как отдать передачу, залез в офсайд.

Норвегию это не остановило – она продолжала атаковать, а Бразилия смогла поднять голову только на девятой минуте, сумев организовать свое первое позиционное владения мячом на чужой половине поля.

А вскоре после перехвата на чужой половине и передачи в штрафную Матеус Кунья был сбит Кристофером Аером в штрафной, успев перед этим прокинуть мяч. Удивительно, но арбитр не увидел нарушения правил, однако VAR сработал, и пенальти все-таки был назначен.

Взявший мяч Винисиус Жуниор перед самым исполнением удара отдал его Бруну Гимарайнсу, попытавшись снять с того таким образом давление. Не вышло: Гимарайнс разбежался и пробил в правый от себя угол, куда уже летел и Эрьян Нюланд, отразивший мяч.

После этого ни у одной из команд долго не было инициативы. Сборная Норвегии владела мячом побольше, но моментов не создавала. А вот у бразильцев голевой шанс сам себе создал Винисиус Жуниор, на 40-й минуте обыгравший в штрафной защитника и хлестко пробивший с левой в ближний угол – Нюланд отразил ногой.

После перерыва недовольный игрой Сольбаккен вместо вингеров Серлота и Антонио Нусы выпустил Оскара Бобба и Андреаса Шельдерупа, и это решение во многом оказалось ключевым.

Впрочем, рисунок игры никак не поменялся. Команды то по очереди атаковали без особого успеха, то норвежцы закреплялись на чужой половине и проводили позиционные атаки, но без взятия ворот.

На 58-й минуте свой ход сделал Карло Анчелотти, и он мог сработать. Вышедший вместо Матеуса Куньи Эндрик уже через минуту убежал один на один с Нюландом после блестящего паса гениально сыгравшего Винисиуса, но слишком далеко отпустил мяч, а догнав, сразу же пробил над бросившимся навстречу голкипером «викингов», но мимо дальней штанги.

На 68-й минуте Анчелотти бросил в бой и свою легенду – Неймара. Живой талисман «Селесао» должен был вселить в партнеров веру в успех. Правда, заняв место на острие атаки, ветеран растворился на поле, а перешедший на правый фланг атаки Эндрик тоже потерялся.

Игра Бразилии не выглядела цельной, а всю остроту генерировал только Винисиус. Но проводить все атаки через него не получалось. Норвежцы существенно больше владели мячом, хоть и тоже не слишком остро. Но на 75-й минуте Алисону пришлось потащить после опасного удара Шельдерупа из-за штрафной.

Ну а на 80-й минуте счет наконец был открыт. Тот же Шельдеруп ушел на левом фланге атаки от оппонента и удобно навесил в центр штрафной, где до того не слишком заметный Эрлинг Холанд легко выиграл позицию у Габриэля Магальяйнса и кивнул головой в правый от себя угол без шансов для Алисона.

Бразилия бросилась отыгрываться, но голевой момент, после которого проведшему великолепный матч Нюланду вновь пришлось выручать, возник стихийно и стал следствием рикошета. Фактически по собственным воротам пробил Фредрик Эурснес и едва не перекинул вратаря защитник «викингов», и все же голкипер успел переложиться и парировать в прыжке.

На 90-й минуте Шельдеруп сделал еще один пас на Холанда, на этот раз низом, а тот принял у линии штрафной в левом полуфланге, подработал себе поудобнее под левую и могучим ударом низом между ног Габриэлу уложил мяч точно под дальнюю штангу!

2:0 выглядело приговором. Однако Бразилия за десять добавленных минут успела заработать пенальти. Эурснес в воздухе попал локтем в лицо Каземиро.

К этому времени обстановка на поле была накаленной до предела. Игроки обеих команд уже сходились в массовых стычках, а тут подошедший к мячу Неймар и Нюланд устроили продолжительную перепалку с обоюдными ехидными улыбочками, что, правда, не выбило нападающего из колеи. Удар пришелся в угол под штангу, а Нюланд остался в центре.

Десять минут, которые компенсировал арбитр, к этому моменту уже были переиграны, однако Бразилия получила еще один шанс провести атаку. Вот только навес с левого фланга вышел поспешным и пришелся точно в руки все тому же Нюланду.

«Викинги» так и остались неприступной крепостью для Бразилии, которая впервые в истории не побеждает уже на шести мундиалях кряду и впервые с 1990 года вылетает на стадии 1/8 финала!

Ну а Эрлинг Холанд отличился уже семь раз, догнав возглавляющих список бомбардиров этого чемпионата мира аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе. При этом форвард «Ман Сити» провел только четыре матча, так как не выходил в поединке третьего тура.

Мексика – Англия – 2:3

Второй матч дня был последним для Мексики домашним на этом мундиале. Начиная с четвертьфиналов, все игры этого чемпионата мира пройдут уже в США. Но последняя игра на «Ацтеке» была для латиноамериканцев большим преимуществом – во-первых, из-за условий среднегорья, даже почти высокогорья (Мехико располагается на высоте 2240 метров над уровнем моря, а высокогорье начинается с 2500 метров). Во-вторых, мексиканские болельщики отчаянно пытались помешать английским футболистам, устраивая песнопения перед отелем в попытке на дать спать.

Правда, в ночь перед игрой сборная Англии запросила у властей города охрану, и полиция Мехико выделила сто человек, которые никого не пускали на расстояние ближе чем 200 метров к отелю.

В общем, английские футболисты хорошо выспались, а их соперники не полетели с первых минут на штурм, как против Эквадора, который в предыдущем раунде был буквально смят уже в дебюте. Тем не менее «трем львам» было сложно: мексиканцы контролировали мяч, давили, а на 15-й минуте Джордан Пикфорд потащил опасный удар головой от Рауля Хименеса после углового.

Первый более или менее опасный подход сборной Англии устроил Энтони Гордон, который на левом фланге у лицевой красиво обыграл защитника, вошел в штрафную и пробил с острого угла – Рауль Ранхель без проблем поймал мяч.

А вот на отрезке с 36-й по 38-ю минуты с хозяевами случился необъяснимый провал. Мало того что они пропустили удар головой Джуда Беллингема после навеса Букайо Сака, так следом полузащитник мадридского «Реала» оформил дубль с передачи Гарри Кейна.

До матча с Англией мексиканцы вообще не пропускали на этом чемпионате мира, а тут сразу получили два мяча, оказавшись в трудном положении. Но не сдались.

На 42-й минуте после подачи со штрафного и неудачного отброса мяча пяткой от Эзри Консы лучший бомбардир «ацтеков» Хулиан Киньонес ударом с лёта вколотил под перекладину свой четвертый мяч на турнире. И в оставшееся время до перерыва Пикфорду пришлось крутиться белкой в колесе и пару раз по-настоящему спасти Англию.

Но сложности европейцев на этом не закончились. В начале второго тайма Джарелл Куанса в грубом подкате попал открытыми шипами по ногам сопернику и был удален после вмешательства VAR.

Оставшись в меньшинстве, англичане проявили крепкий характер, сумев провести несколько атак, и в итоге Гордон добился на себе фола от Ранхеля, а Кейн безупречно реализовал одиннадцатиметровый.

Правда, сам же капитан команды Томаса Тухеля вернул интригу уже на 69-й минуте, нарушив правила в собственной штрафной, и Рауль Хименес тоже реализовал одиннадцатиметровый в ворота своего любимого вратаря: в АПЛ он забил Пикфорду шесть раз.

Ну а дальше было давление мексиканцев и местами героическая оборона сборной Англии, которая смогла сохранить свое преимущество и выйти в четвертьфинал, где сразится с яркой Норвегией.