Месси – рекордсмен, Мбаппе идет по следам, несмотря на водяной коллапс

Лионель Месси не забил пенальти и оформил дубль в матче против Австрии и стал единолично лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Килиан Мбаппе также сделал дубль и продолжает погоню за аргентинцем, Норвегия благодаря двум голам Эрлинга Холанда справилась с Сенегалом, а Алжир вырвал волевую победу у Иордании. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях 12-го дня мундиаля.

Аргентина – Австрия – 2:0

Австрия изначально выглядела серьезным соперником для действующих чемпионов мира. Даже травма лидера европейцев Кристофа Баумгартнера, лишившая его ЧМ-2026, не слишком меняла статус команды Ральфа Рангника, некогда работавшего в московском «Локомотиве».

Однако на деле после игры осталось ощущение, что Алжир в первом туре оказал аргентинцам более серьезное сопротивление. Даже несмотря на крупное поражение, но оно стало следствием хет-трика гениального Лионеля Месси. Правда, многие не оценили действия польского арбитра Шимона Марчиняка, не удалившего аргентинского капитана за жесткий наступ на икру алжирскому защитнику Аиссе Манди – тогда голов могло вообще не быть.

Не обошелся без спорных эпизодов и матч против Австрии. Уже в начале встречи Лаутаро Мартинес ворвался в австрийскую штрафную и был готов ударить, но упал после подкатов сразу двух защитников с разных сторон. Нападающему «Интера» явно было больно, но арбитр в поле не усмотрел нарушения. Однако в дело вмешался VAR, и после долгих просмотров стало ясно, что до того как выбить мяч, Мартинесу все же попали по ноге.

Месси подошел к точке, но Александр Шлагер всячески показывал, что возьмет удар. И действительно – голкипер угадал направление удара, прыгнув в левый от себя угол. Вот только отбивать не пришлось – Лионель не попал в створ.

Впрочем, ждать рекордного гола восьмикратного обладателя «Золотого мяча» пришлось не слишком долго. На исходе получаса игры аргентинцы провели шикарную комбинацию, а подключившийся вторым темпом капитан в касание с линии штрафной трансформировал в гол передачу Факундо Медины.

Таким образом, Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира по футболу и обошел немца Мирослава Клозе, став единолично лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Правда, и эта ситуация вышла небесспорной, потому что атака началась после отбора Алексиса Мак Аллистера в центре поля у боковой линии, выглядевшего как нарушение правил. Но фол не был зафиксирован, а VAR не вмешался, так что мяч засчитали.

Даже пропустив, Австрия не стала играть более агрессивно и атакующе. Подопечные Рангника тратили энергию на стычки с соперниками, чувствующими себя прекрасно в таком футболе, а вот моментов у ворот Эмилиано Мартинеса не создавали, в то время как у аргентинцев изредка возникали голевые моменты.

Встреча так и катилась к минимальной победе «альбиселесте», однако на пятой добавленной минуте неугомонный Месси сам же в подкате добил мяч после сольного прохода и удара, поставив в матче финальную точку и доведя свой лицевой счет на мундиалях до 18 мячей.

Аргентина, таким образом, оформила досрочно и выход в плей-офф, и первое место в группе, а в третьем туре встретится с самым скромным по именам соперником квартера – Иорданией.

После очередного перфоманса Месси было интересно, чем ответит его главный преследователь по голам на чемпионатах мира Килиан Мбаппе. В первом туре на хет-трик аргентинца он ответил дублем, а против Ирака проводил свою сотую игру за национальную сборную, став первым футболистом в истории Франции, добившегося этого в возрасте до 30 лет.

Именно Мбаппе и стал главным гером встречи, уже на 14- минуте открыв счет. В позиционной атаке «трехцветных» Килиан получил мяч за штрафной от Майкла Олисе, но не, выдержав паузу, не стал искать продолжения через проникающий пас, а шикарно пробил в дальний угол, пустив к тому же мяч между ног защитнику.

До перерыва счет больше не менялся во многом из-за самоотверженных действий иранцев, которые на этот раз вышли с одним нападающим, а не с двумя, как против Норвегии. Кроме того, к концу первого тайма шедший в Филадельфии дождь превратился в настоящий ливень.

Ливень настолько сильный и стеноподобный, что выход на второй тайм был отложен на два часа, а во второй половине встречи был отменен трехминутный перерыв на рекламу и водопой.

Что до футбола, то в начале второго тайма французы наказали соперников за неосмотрительный розыгрыш мяча от ворот. Усман Дембеле совершил перехват и отдал на Мбаппе на линию штрафной, а тот не промахнулся из выгодного положения.

Таким образом, форвард мадридского «Реала» оформил дубль в своем сотом матче за национальную команду, сделал два дубля в двух матчах на текущем турнире, забил 12 мячей в 12 последних встречах за национальную сборную и отличился 16 раз в 16-ти проведенных на всех своих мундиалях играх!

Теперь Мбаппе делит второе место с Клозе по голам на чемпионатах мира, отставая от Месси на два мяча. При этом Килиан провел на восемь матчей меньше немца и на 12 меньше аргентинца, которые выступили на четырех и шести мировых форумах соответственно, в то время как француз играет сейчас на своем третьем.

Итоговый счет в матче с Ираком установил все тот же Дембеле, трансформировавший в гол умную проникающую передачу Олисе. Франция оформила выход в плей-офф, но за первое место еще предстоит побороться с Норвегией.

Норвегия – Сенегал – 3:2

Норвегия также взяла в двух матчах шесть очков, в очень непростом поединке одолев Сенегал. И снова африканская сборная, как и в первом туре против Франции, уступила во второй половине встречи после первой, где выглядела как минимум не хуже соперника.

Здесь тоже могли гореть нули после первого тайма, но на 43-й минуте Калиду Кулибали ошибся в передаче у своей штрафной, а перехвативший мяч и ворвавшийся в штрафную Маркус Педерсен не промахнулся.

Не успела начаться вторая половина встречи, как Эрлинг Холанд с передачи Эдегора укрепил норвежское преимущество. Правда, вскоре Исмаила Сарр сократил отставание до минимума.

Но и счет 2:1 продержался те же пять минут, что 2:0, потому что в очередной массированной норвежской атаке в несколько темпов Холанд вогнал под перекладину мяч головой после навеса Маркуса Берга.

Голеадор «Манчестер Сити», как и Мбаппе, оформил второй дубль в двух встречах текущего турнира, и хотя он не претендует пока на лавры лучшего бомбардира в истории мировых форумах, так как выступает на таком впервые, в снайперской гонке данного мундиаля является полноправным участником.

К чести сенегальцев, сражались они до самого конца, и Сарр тоже оформил дубль, еще раз сократив отставание до минимума на третьей добавленной минуте. Играть оставалось еще несколько минут, но создать что-то еще у африканцев не вышло.

После финального свистка, норвежская сборная, празднуя победу со своими фанатами, подарила шикарный хайлайт, изобразив «греблю викингов».

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Франция и Норвегия набрали по шесть очков и в третьем туре разыграют первое место в группе, причем команду Дидье Дешама из-за лучшей разности забитых и пропущенных мячей устроит и ничья.

Сенегал и Ирак, пока остающиеся без набранных баллов, в заключительной битве групповой стадии постараются заскочить в уходящий в плей-офф поезд, но для этого в очной встрече и тех, и других устроит только победа, причем с как можно более крупным счетом.

Иордания – Алжир – 1:2

Проиграв встречи первого тура, Иордания и Алжир очень нуждались в очках во втором, тем более в группе с Аргентиной и Австрией в других встречах их набирать непросто. Но и тут был явный фаворит – это, естественно, североафриканская сборная.

Она и создала первый момент, но Рияд Марез замешкался на 20-й минуте и не смог пробить из выгодной позиции. А вот иорданцы своим шансом воспользовались: на 33-й минуте у них прошла фланговая атака, и Назир Аль-Рашдан замкнул прострел.

Весь второй тайм Алжир висел на чужих воротах, в то время как иорданцы героически оборонялись, а их голкипер Абу Лайла тащил. И все же выдержать натиск не удалось.

Алжиру на помощь пришли стандарты, а именно угловые. И Надир Бенбуали на 69-й минуте, и Амин Гуири на 82-й смогли отличиться именно после корнеров.

Алжир вырвал волевую победу и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф. Причем, в случае победы над Австрией, его можно оформить и со второго места.