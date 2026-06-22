Игрок РПЛ зажег на ЧМ-2026 и прибил звездный Уругвай, а Салах одержал историческую победу

Египет одержал первую в истории победу на чемпионате мира

Нападающий «Краснодара» Кевин Ленини забил первый гол на чемпионатах мира в истории Кабо-Верде и помог команде сыграть вничью с Уругваем. Мохамед Салах принес Египту первую победу на ЧМ и приблизил команду к историческому выходу в плей-офф. Иранцы сенсационно остановили сборную Бельгии и даже добились удаления в составе соперника, а Ламин Ямаль повторил достижение Пеле. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях 11-го игрового дня на ЧМ — 2026.

Звезда РПЛ помог Кабо-Верде сотворить сенсацию

Сборная небольшого островного государства в Западной Африке — Кабо-Верде — продолжает творить историю на чемпионате мира — 2026.

В первом туре группового этапа эта команда остановила действующих чемпионов Европы — испанцев — и не пропустила от них ни одного гола (0:0), а 40-летний голкипер Возинья сделал семь потрясающих сейвов и обеспечил себе счастливую пенсию, набрав 15,4 млн подписчиков в соцсетях.

Во втором туре группового этапа сборная Кабо-Верде показала, что может впечатлять не только в обороне, но и в атаке. Островитяне забили два гола звездному Уругваю во главе с лидером мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Вдвойне приятно, что лучшим игроком встречи был опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. Он открыл счет на 21-й минуте прямым ударом со штрафного.

Ленини забил первый гол Кабо-Верде на чемпионатах мира в истории и окрылил всю команду, которая поверила во второе чудо подряд.

Несмотря на то, что после этого островитяне пропустили два гола (от Макси Араухо и Агустина Каноббио), они не сдались, большими силами пошли в атаку и поймали уругвайского голкипера Фернандо Муслеру на грубой ошибке.

Вратарь далеко выбежал из ворот, но не смог добраться до мяча. В итоге нападающий Кабо-Верде Элио Варела выбил мяч у Муслеры из-под носа и вторым касанием — с лета — отправил его точно в ворота (2:2).

Нападающий Элио Варела и вся сборная Кабо-Верде празднует гол в ворота Уругвая на чемпионате мира по футболу — 2026 REUTERS/Marco Bello

Благодаря этой ничьей сборная Кабо-Верде набрала два очка в группе. В заключительном туре островитяне встретятся с Саудовской Аравией и имеют все шансы одержать победу и набрать пять очков, что позволит им пробиться в 1/16 финала.

Уругвайцы также набрали два очка, но в последнем туре им предстоит сыграть с Испанией. С такой невнятной игрой, как против Кабо-Верде (2:2) и Саудовской Аравии (1:1), команда Федерико Вальверде имеет все шансы проиграть Испании и вылететь с чемпионата мира.

На данный момент ситуация в группе H такова:

1. Испания (четыре очка)

2. Уругвай (два очка)

3. Кабо-Верде (два очка)

4. Саудовская Аравия (одно очко)

Команды, занявшие первое и второе место, выходят в 1/16 финала напрямую. Также в плей-офф попадать восемь лучших сборных из тех, что заняли третье место.

Первая победа Египта за 92 года и рекорд Салаха

Легендарный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принес Египту первую в истории победу на чемпионатах мира. 34-летний футболист забил мяч и отдал результативную передачу, чем помог своей команде одержать волевую победу над Новой Зеландией (3:1).

Салах стал самым возрастным автором гола сборной Египта на чемпионатах мира за всю историю.

Он побил рекорд Магди Абдельгани, который забил в ворота Нидерландов в уже далеком 1990 году — в возрасте 30 лет и 320 дней.

Albert Gea/Reuters

Ранее Египет участвовал в трех чемпионатах мира и на всех турнирах смог лишь дважды сыграть вничью и потерпел четыре поражения. Однако теперь сборная имеет все шансы не только порадовать своих фанатов долгожданными победами, но и впервые выйти в плей-офф чемпионата мира.

Ситуация в группе G сейчас выглядит так:

1. Египет (четыре очка),

2. Иран (два очка)

3. Бельгия (два очка)

4. Новая Зеландия (одно очко).

Иранцы остановили звездную Бельгию — в нечеловеческих условиях

Власти США вынуждают сборную Ирана въезжать в страну строго в день матча на ЧМ-2026 и покидать ее сразу после финального свистка. Из-за длинных перелетов футболисты не успевают восстанавливаться и во многом из-за этого потеряли очки с Новой Зеландией (2:2) в первом туре.

Но несмотря на столь некомфортные условия и враждебное отношение, «персидские леопарды» сумели собраться и сыграть вничью со сборной Бельгии, в составе которой выступают такие звезды, как Тибо Куртуа, Кевин де Брейне, Жереми Доку, Ромелу Лукаку и многие другие.

Иранцы даже сумели забить гол, но его отменили из-за обидного офсайда: «пятая точка» Мехди Тареми, который расстрелял ворота Куртуа, немного залезла за линию.

Это совсем не влияло на эпизод, но правила есть правила. Однако на этом сюрпризы от сборной Ирана не закончились.

На 66-й минуте Мехди Тареми чуть не вышел один на один с Куртуа и вынудил бельгийского защитника Натана Нгоя сфолить на себе и получить прямую красную карточку. В итоге бельгийцы доигрывали матч в меньшинстве, но хотя бы удержали спасительные для себя 0:0.

Стоит отметить, что европейская команда могла остаться вдесятером еще раньше: на третьей минуте встречи Лукаку в жестком подкате ударил коленом в шею голкипера сборной Ирана — Алирезу Беиранванда. За такое вполне можно было дать прямую красную карточку (очень опасная игра), но арбитр не решился пойти на это и ограничился желтой.

Таким образом, Бельгии невероятно повезло сыграть вничью, но нет никаких гарантий, что с таким темпом набора очков она выйдет в плей-офф.

Напомним ситуацию в группе G: 1. Египет (четыре очка)

2. Иран (два очка)

3. Бельгия (два очка)

4. Новая Зеландия (одно очко)

Ямаль повторил достижение Пеле, Испания разгромила Саудовскую Аравию

Испанцы сильно разозлились после ничьей с Кабо-Верде (0:0), а отвечать за это пришлось Саудовской Аравии.

Саудовцы пропустили три мяча в первые 24 минуты встречи: отличились Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, который забил дважды. Оба добились рекордных достижений.

Ямаль стал вторым в истории футболистом моложе 19 лет, который открыл счет в матче чемпионата мира, — первым был сам Пеле. А Оярсабаль оформил самый быстрый дубль в истории сборной Испании на мундиалях — за 24 минуты.

Кроме того, Оярсабаль стал вторым в истории чемпионатов мира игроком, которому удалось совершить три голевых действия в первые 25 минут матча (помимо своего дубля, он еще и отдал результативную передачу на Ямаля).

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Благодаря этой победе Испания повторила рекорд Бразилии по числу матчей подряд без поражений — 33. Однако стоит отметить, что в эту статистику не входят поражения по пенальти и товарищеские встречи.

После этого матча «Красная фурия» практически гарантировала себе прямой выход в плей-офф. Для этого испанцам достаточно сыграть вничью с Уругваем в заключительном туре группового этапа.

Напомним ситуацию в группе H:

1. Испания (четыре очка)

2. Уругвай (два очка)

3. Кабо-Верде (два очка)

4. Саудовская Аравия (одно очко).