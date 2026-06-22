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От Роналду ждут хет-трика Узбекистану

Экс-игрок «МЮ» Оуэн заявил, что Роналду может оформить хет-трик Узбекистану
Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн в интервью Daily Mail заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может забить три мяча в матче чемпионата мира 2026 года против Узбекистана.

По его словам, Криштиану привык затыкать рот критикам своей успешной игрой после не всегда успешных матчей.

«Если он не забивает, слишком легко его обвинить. В 41 год ты всегда будешь под вопросом. Но это уже случалось много раз, и он заставлял всех замолчать в следующем матче. Я не удивлюсь, если он ответит хет-триком «, — заявил Оуэн.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве. При этом Роналду голами не отметился, а Месси в первом матче Аргентины на ЧМ-2026 оформил хет-трик.

Ранее сообщали, что во Франции отстранили журналистку за критику игрока сборной Бельгии на ЧМ-2026.

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