День сенсаций и ничьих: Испания не забила 40-летней «Бабуле», а Очоа объявил об уходе

Сборные Испании, Бельгии и Уругвая не смогли начать чемпионат мира по футболу с побед в матчах, где были явными фаворитами, Гильермо Очоа объявил о скором завершении карьеры, а Неймар пропустит из-за травмы и вторую игру Бразилии. «Газета.Ru» рассказывает о событиях очередного игрового дня футбольного мундиаля.

Слезы ветерана

Чемпионат мира по футболу набирает ход, а очередной день турнира принес не только четыре новых матча, но и порцию новостей, связанных с командами и игроками-участниками.

Так легендарный мексиканский голкипер Гильермо Очоа, который приехал на свой шестой чемпионат мира, объявил о том, что закончит карьеру по окончании турнира. Ветеран рассказал, что не видит смысла продолжать карьеру после нынешнего мундиаля и заплакал при этих словах. При этом в первом матче Мексики Очоа остался в запасе.

Другая легенда, ветеран сборной Бразилии Неймар, пропустивший из-за повреждения матч первого тура против Марокко (1:1), не сможет сыграть и с Гаити во втором туре, но рассчитывает вернуться на после к последней встрече Селесао на групповом этапе против Шотландии.

Первый же матч игрового дня подарил самую пока мощную сенсацию турнира. Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте не смогла переиграть скромного дебютанта финальных стадий мундиаля Кабо-Верде.

Островная африканская сборная и в отборе-то впервые приняла участие только в 2002 году, а в квалификации к нынешнему турниру выиграла группу с Камеруном, Ливией и Анголой. В любом случае, никто не ждал, что кабовердианцы смогут что-то противопоставить действующим чемпионам Европы и одному из главных фаворитов этого мирового форума.

Испания вышла на поле без Ламина Ямаля – главная звезда атаки «Красной Фурии» остался в запасе, так как только-только восстановился от повреждения, но его отсутствие вроде бы не должно было стать проблемой.

И хотя испанцам без вингера «Барселоны» категорически не хватало остроты, моментов они создали предостаточно. Но Ферран Торрес, чаще всех оказывавшийся в роли замыкающего, то в перекладину в упор пробьет, то запустит мяч выше конструкции ворот, то предоставит возможность совершить спасение Возинье.

40-летний голкипер Кабо-Верде и португальского «Шавеша», чьей высшей точкой карьеры до сих пор были выступления за кипрский АЕЛ из Лимассола, выдал действительно фантастический матч, натащил как в первом, так и во втором таймах, в том числе и уже после выхода Ямаля.

И поскольку матч закончился нулевой ничьей, неудивительно, что именно Возинья был признан его лучшим игроком. Это обернулось для вратаря резким скачком популярности: в запрещенной в России соцсети у него до матча было 20 тысяч подписчиков, а стало за один вечер аж три с половиной миллиона!

Интересно, что прозвище Возиньи – «Бабуля». В детстве будущего голкипера национальной сборной Кабо-Верде много били и дразнили тем, что он пойдет жаловаться бабушке.

Испания же разочаровала не только результатом, но и игрой: стерильное владение дало фавориту слишком мало моментов, и к тому же соперник сбегал в несколько контратак и даже заставил Унаи Симона потащить в концовке с углового.

Бельгия – Египет – 1:1

Продолжила неудачный старт европейских команд на нынешнем чемпионате мира заметно постаревшая сборная Бельгии. На матч с Египтом она вышла в качестве фаворита, но не была таковым по игре.

Подопечные Хоссема Хассана, ведомые находящимся уже на закате карьеры и отмечавшим день рождения Мохамедом Салахом и Омаром Мармушем из «Манчестер Сити», предстали хорошо сыгранной и организованной сборной, знающей, что ей нужно и как этого достичь.

Египтяне действительно смотрелись интереснее, и на 20-й минуте это трансформировалось в гол 28-летнего полузащитника «Аль-Ахли» Эмама Ашура, забившего свой первый мяч за сборную в 30-м матче за национальную команду. Ашур удобно подработал себе под удар первым касанием передачу Салаха, а вторым зарядил из-за штрафной так мощно и точно, что не дотянулся даже Тибо Куртуа, блестящий голкипер мадридского «Реала».

И дальше Египет долгое время скорее был ближе ко второму своему мячу, нежели к ответному пропущенному. Тот же Ашур вполне мог оформлять дубль. И в целом африканская сборная смотрелась цельно, в то время как все старания Шарля де Кетеларе на острие бельгийской атаки ни к чему не приводили, а Кевин де Брейне никак не мог забрать нити управления игрой в свои ноги.

Чтобы спасти встречу, наставнику бельгийцев Руди Гарсии пришлось бросать в бой в середине второй половины своего главного звездного форварда Ромелу Лукаку, чей клубный сезон в «Наполи» поломали травмы.

Но в какой бы он форме ни находился, сборной он снова помог. Более того, Лукаку потребовалось всего 22 секунды на поле, чтобы организовать автогол Мохамеда Хани, который и установил окончательный счет на табло.

До последних секунд обе команды пытались вырвать победу, и Египет, несмотря на давление и класс соперника, не оставлял попыток вырвать три очка, но в итоге может занести ничью все равно себе в актив.

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

До встречи Саудовской Аравии с Уругваем команды из Азии не потерпели ни одного поражения в четырех проведенных на этом турнире встречах, а южноамериканцы на всех не отметились ни одной победой, хотя от Бразилии и Эквадора их можно было ожидать, в то время как Парагвай был аутсайдером в игре с США.

Но уж виктория уругвайцев виделась частью обязательной программы, чем-то само собой разумеющимся. И подопечные опытнейшего Марсело Бьелсы довольно мощно и уверенно давили в первом тайме, но делали это как-то академично, больших трудностей обороне соперника не доставляя.

А затем Саудовская Аравия неожиданно после 35-й минуты обрушила на ворота неувядающего Фернандо Муслеры серию атак, многие из которых довела до удара, и в итоге Абдулела Аль-Амри на 41-й минуте первым успел на добивание на угловом, открыв счет!

Во второй половине уругвайское давление стало еще сильнее, но аравийцы оборонялись в рабочем режиме. Да, Мануэль Угарте зарядил издали в штангу, а могучий дальний удар Федерико Вальверде отразил Мохаммед Аль-Оваис, но ответный мяч не выглядел чем-то зреющим и прямо обязательным.

И все же он состоялся, когда Аль-Оваис отбил перед собой непростой удар, а Максимилиано Вильчес сыграл на добивании!

Играть оставалось еще десять минут основного и затем семь компенсированного времени, но реальных шансов никто больше не создал, так что ничья выглядит закономерной. Таким образом, в группе Н, где также представлены Испания и Кабо-Верде, все начали турнир с ничьих!

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Австралия на этом мундиале уже ярко проявила себя в дебютном матче, сотворив сенсационную победу над Турцией (2:0). Крепко показали себя и соседи австралийцев – новозеландцы. Иран на правах более статусной и известной команды вышел атаковать с первых минут, но на седьмой лучшая сборная Океании создала и использовала свой шанс.

Крис Вуд зацепился за мяч в чужой штрафной и сделал скидку на Элайджу Джаста, который первым касанием принял, а вторым вогнал мяч в сетку!

Какое-то время у иранцев ушло на то, чтобы прийти в себя, а разбудил их проход и могучий удар в штангу издали от их главной звезды Мехди Тареми. И в итоге на 32-й минуте мяч срикошетил в штрафной и прилетел к Рамину Резаяну, который мгновенно сориентировался и в касание пробил мимо новозеландского вратаря.

Перед перерывом Иран забил и второй мяч, но Тареми так здорово пробил головой под штангу после подачи со штрафного из глубины из офсайда, так что взятие ворот не было засчитано.

Начало второго тайма оказалось на удивление схожим с тем, как начиналась первая половина встречи: атаки и давление Ирана, а затем на девятой минуте быстрая атака новозеландцев, в которой Джаст и Вуд снова разыграли комбинацию на входе в штрафную и первый могучим ударом в ближний угол с передачи второго оформил дубль!

Отыгрался Иран во второй раз на 64-й минуте, причем «нарисовали» представители Азии образцовую атаку: диагональный перевод на правый фланг к чужой штрафной, навес в нее и удар головой выпрыгнувшего в штрафной форварда «Ростова» Мохаммада Мохеби, после которого мяч влетел в сетку от штанги. Все было сделано идеально.

После этого искать счастья в атаке пытались обе команды, но Иран все же был активнее, опаснее и качественнее. Последний шанс был у них уже в добавленное время, но после подачи углового и скидки мимо вратаря на пустой створ защитники Новой Зеландии справились в воздухе и выбили мяч — четвертая ничья в четырех встречах игрового дня.