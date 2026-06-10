Не Роналду и Месси: самые дорогие футболисты ЧМ-2026

До старта чемпионата мира по футболу остался один день. На турнире выступят сильнейшие футболисты планеты, заполучить которых мечтает каждый клуб. «Газета.Ru» представляет самых дорогих игроков турнира.

Криштиану Роналду и Лионель Месси выступят на шестом для себя мировом первенстве. Но их эпоха на исходе: главными героями турнира станут молодые игроки, чья трансферная стоимость намного превышает ценник легенд недавнего прошлого.

Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд — €200 млн*

За несколько дней до старта ЧМ форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим игроком Ла Лиги. 18-летний футболист стал самым молодым обладателем этого титула и, что удивительно, первым испанцем. А вот что точно не должно удивлять, так это признание его заслуг. Несмотря на юный возраст, он уже является чемпионом Европы.

Многие эксперты считают, что он станет главной звездой предстоящего мундиаля. Сам Ямаль верит в успех своей команды. Он дал любопытное обещание.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что буду отращивать бороду и усы три недели», — заявил Ямаль.

Mathias Bergeld/Global Look Press

Что касается Холанда, его роднит со многими выдающимися футболистами тот факт, что его национальная команда по определению не входит в число фаворитов чемпионата мира. Даже в эпоху Уле-Гуннара Сульшера, Туре-Андре Фло, Ронни Йонсена норвежцы никогда не считались серьезной силой на фоне признанных грандов вроде Италии или Бразилии. И сейчас, вероятно, и сам Эрлинг понимает, что его команде придется очень тяжело на турнире. Но он, безусловно, полон надежды и веры.

«Успешная игра в отборочном турнире придала нам огромную уверенность. Но не просто уверенность, это стало проверкой реальности, причем в позитивном смысле, показав, где мы на самом деле находимся.

Обыграли Италию дома. Поехали на «Сан-Сиро», где редкие команды побеждали их в отборочных матчах чемпионата мира. Мы победили их, что показывает людям — мы можем демонстрировать результат где угодно и как угодно», — сказал норвежец.

И Ямаль, и Холанд на данный момент являются самыми дорогими футболистами планеты . Не исключено, что скоро они будут играть в одной лиге: по данным СМИ, за Эрлинга всерьез намерен побороться мадридский «Реал».

Reuters

Килиан Мбаппе — €180 млн

Еще совсем недавно французский форвард разделил бы первую строчку с испанцем и норвежцем. Но незадолго до ЧМ-2026 его стоимость упала на €20 млн. Достоверные причины неизвестны, но многие связывают это с его положением в «Реале» после конфликта с Винисиусом, где многие игроки и члены тренерского штаба встали на сторону бразильца. Но давать прогнозы о том, как изменится ситуация после чемпионата мира, сейчас не имеет смысла. Во-первых, Мбаппе по-прежнему способен выдать великолепную игру. Во-вторых, «Реал» возглавил Жозе Моуринью — об этом еще не объявили сами мадридцы, но сообщила «Бенфика». И неизвестно, какую роль португалец отведет нападающему в своей команде.

Другая явная проблема кроется не столько в Мбаппе, сколько в «Реале» как таковом. Форвард уходил из «ПСЖ» за трофеями, и с тех пор только ленивый не иронизировал: после его трансфера парижане дважды подряд выиграли Лигу чемпионов, а Килиан остается без крупных побед. Но он верит, что сможет исправить эту ситуацию со сборной.

«Цель — выиграть чемпионат мира. Не понимаю, как можно говорить о полуфинале.

Если цель — дойти до 1/2 финала, нам нужно сложить руки и отправиться домой сразу, как только мы пробьемся в полуфинал? Нет! Цель — победа на чемпионате мира. Об этом мечтают все. Каждая команда, которая едет туда, хочет выиграть. Если Франция выйдет в полуфинал, мы не скажем, что наша цель достигнута», — сказал игрок.

Johanna Geron/Reuters

Педри, Майкл Олисе — €150 млн

На днях «Атлетико» сделал предложение по одному из лидеров «Барселоны»: мадридцы заявили, что готовы отдать за Педри шесть билетов на концерт рэпера Bad Bunny. Таким незатейливым образом «матрасники» троллят каталонцев: в клубе недовольны, что «Барса» пытается оказать давление с целью приобретения Хулиана Альвареса. Интересно, что они будут готовы предложить за Педри, если он станет одним из творцов триумфа своей команды на ЧМ-2026. Но его трансферная стоимость красноречиво говорит о его значимости.

Eloisa Sanchez/Reuters

Олисе же своей игрой показывает, что готов вести за собой сборную Франции. Вингер «Баварии» накануне в одиночку раскрошил сборную Северной Ирландии в товарищеском матче — «трехцветные» победили со счетом 3:1.

«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведенного в «Баварии» и в сборной. Он добился больших успехов и полон уверенности. А еще Олисе умеет прилагать усилия, это важно», — цитирует Radio France Internationale главного тренера французской команды Дидье Дешама.

Susana Vera/Reuters

Витинья, Жоау Невеш, Винисиус — €140 млн

Следом в списке располагаются сразу двое португальцев из «ПСЖ». И во многом именно на них возлагают надежды болельщики национальной команды. Да, Криш — икона. Но игра сборной строится не только вокруг него, а сам он, обладая эго размером с Эверест, вместе с тем прекрасно умеет действовать в интересах команды и помогать молодым партнерам. Потому победители Лиги чемпионов — реальная сила, которая заставляет многих экспертов записать сборную Португалии в число фаворитов ЧМ-2026.

Примечательно, что их обоих, по информации СМИ, также хочет заполучить «Реал». Но руководство «ПСЖ» и главный тренер Луис Энрике постараются всеми правдами и неправдами сохранить игроков в составе и побороться за еще один трофей в ЛЧ. Пока же футболистам предстоит совсем другое испытание, которое 21-летний Невеш предвкушает.

«Это будет мой первый чемпионат мира, и я надеюсь, что не последний, поэтому матч, которого я жду больше всего, — первый. Нам вполне под силу начать свой путь в турнире на высокой ноте.

С нашей сплоченностью, силой, индивидуальным и коллективным мастерством, я думаю, мы действительно способны далеко продвинуться», — приводит слова Невеша A Bola.

Reuters

Винисиус же является самым дорогим футболистом в составе сборной Бразилии. Одиозный вингер «Реала» сталкивается с тоннами хейта в ходе выступлений за клуб, провоцирует скандалы и является объектом ненависти даже многих собственных болельщиков из-за реноме нытика. Но это не отменяет его выдающегося футбольного таланта, который он, несомненно, постарается показать по максимуму на предстоящем ЧМ.

Ueslei Marcelino/Reuters

Джуд Беллингем — €130 млн

В отличие от Вини, англичанин не так привлекает к себе внимание в прессе, но выполняет огромную работу на поле. При этом сезон сложился для него непросто, он получил несколько травм. Тем не менее он с нетерпением ждет чемпионата мира. Англичан принято причислять к фаворитам — скорее, из-за статуса родоначальников футбола и из-за единственного титула, завоеванного 60 лет назад. Оставим экспертам рассуждать, насколько нынешняя сборная Англии способна побороться за титул, и лишь констатируем: Джуд — один из тех, кто действительно может помочь команде пройти максимально высоко по турнирной сетке.

«Мы хотим играть в футбол в полную силу — с высоким прессингом и высоким темпом. Это будет непросто из‑за жары и состояния полей. Думаю, мы неплохо адаптировались. Игроки из обеих команд приложили большие усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Мы довольны.

В команде хорошее сочетание: есть опыт, есть молодость, есть игроки, которые раньше с нами не ездили. Думаю, такое сочетание работает хорошо», — цитирует футболиста пресс-служба сборной.

Nathan Ray Seebeck/Reuters

Деклан Райс — €120 млн

Блестящий сезон 27-летнего хавбека в «Арсенале» омрачился поражением в долгожданном финале Лиги чемпионов. «Би-би-си» признала его лучшим игроком сезона в АПЛ. Деклан будет вице-капитаном английской сборной на ЧМ-2026. И очень интересно посмотреть, как его будет использовать главный тренер Томас Тухель. Райс в этом отношении сделал комплимент наставнику «Арсенала».

«Артета просто превратил меня в более универсального полузащитника, в том смысле, что я умею делать все понемногу. Я слышал, как Стивен Джеррард говорил, что когда он играл, то видел себя полузащитником, который может делать все понемногу. Придерживаюсь того же самого. Я могу немного играть в атаке, немного в обороне. Если нужно остаться сзади и помочь защите, то могу. Если же необходимо продвинуться вперед и помочь атаке, то я умею и это», — сказал Райс пресс-службе УЕФА.

Matthew Childs/Reuters

*Стоимость футболистов представлена по версии портала Transfermarkt.