Вечный Роналду, новый Пеле и мем-суперзвезда: главные лица ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года стартует уже в этот четверг, 11 июня. Турнир станет последним в карьере для многих суперзвезд мировой футбольной сцены. А некоторые игроки, уже снискавшие популярность и добившиеся успеха на клубном уровне, впервые примут участие в мундиале. «Газета.Ru» представляет топ футболистов предстоящего мирового первенства, за которыми будут следить все болельщики.

Уходящие в закат суперзвезды: Криштиану Роналду и Лионель Месси

Эта пара стала настоящим символом главного спортивного развлечения мира в конце нулевых: аргентинец и португалец собрали вместе 13 «Золотых мячей», выиграли девять раз сильнейший клубный турнир планеты — Лигу чемпионов, влюбили в себя сотни миллионов. Их противостояние навсегда вписано в историю мадридского «Реала» и «Барселоны», других клубов, и, конечно, своих стран.

Сейчас им на двоих 79 лет (по ходу турнира Месси отпразднует 39-й день рождения), в активе каждого из них есть по континентальному трофею в составах своих сборных, но у Лионеля есть то, чего очень жаждет Криштиану, его фанаты и вся Португалия — титул чемпиона мира.

Аргентинский футболист Лионель Месси гладит кубок мира ФИФА, 18 декабря 2022 года Kai Pfaffenbach/Reuters

Мундиаль-2022 в Катаре стал триумфальным для «Альбиселесте» — аргентинцы в сумасшедшем финале в серии пенальти одолели сборную Франции и в третий раз в истории стали сильнейшей футбольной державой мира. В ближайшие месяц с небольшим в Северной Америке португальцы попробуют подарить для Роналду подобный праздник — полузащитник «ПСЖ» Жоао Невеш после победного финала Лиги чемпионов в Будапеште против лондонского «Арсенала» заявил, что Криштиану уже попросил его и другого партнера по игре в центре поля парижан Витинью сохранить набранные кондиции для чемпионата мира.

Вместе с Бруну Фернандешем из «Манчестер Юнайтед» костяк команды под руководством Роберто Мартинеса кажется неприступным, другое дело как будет уже сам Роналду реагировать на то, что далеко не каждую игру ЧМ-2026 он будет выходить в стартовом составе и доигрывать до конца. На жаре и без того не молодому вингеру будет непросто оставаться свежим на протяжении всех 90 минут матча, а учитывая огромную конкуренцию со стороны более молодых и голодных до успеха игроков, есть вероятность, что Криштиану будет публично выражать недовольство нехваткой игрового времени и тем самым испортит атмосферу внутри коллектива.

При этом главную победу в составе сборной Португалии (Евро-2016) Роналду одержал... находясь на тренерской скамейке! По ходу первого тайма финала против французов на «Стад де Франс» Криштиану получил повреждение и был заменен. С того момента футболист активно помогал главному тренеру Фернанду Сантушу, давая тактические советы игрокам и ментально настраивая их на борьбу.

Криштиану Роналду с трофеем за победу на Евро-2016 Reuters

Те, от которых ждут победы: Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Винисиус Жуниор

Каждый из них способен в одиночку решить момент, каждый из них является главной надеждой своей страны и каждый из них хочет сотворить для нее историю. У Мбаппе уже есть титул чемпиона мира, в 2018 году еще 19-летний тинейджер феерил на российских полях и смог стать автором победного гола в московском финале против Хорватии. Через четыре года в Катаре Килиан выступил еще сильнее, став лучшим бомбардиром турнира и единственным в мировой истории игроком, оформившим хет-трик в проигранном финале. Французы за прошедший четырехлетний цикл не стали слабее, однако на роль лидера теперь есть еще один претендент — действующий обладатель «Золотого мяча» и нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, вместе с которым парижане уже второй год подряд становятся сильнейшей командой Европы. От их взаимодействия не только на поле, но и за его пределами, будет зависеть многое, если не все.

k.mbappe/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кейн после переезда в Германию быстро освоился в роли сверхрезультативного форварда «Баварии» и помог наклепать мюнхенцам рекордные 122 забитых мяча в Бундеслиге, параллельно став лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов Гарри продолжал действовать результативно и полезно, а остановить его команду на пути к трофею за шаг до финала смогли лишь ставшие в итоге чемпионами игроки «ПСЖ». В тандеме с немецким главным тренером Томасом Тухелем, имеющим богатейший опыт побед на клубном уровне, англичане точно входят в число претендентов на то, чтобы поднять 19 июля над головой Кубок мира.

Капитан сборной Англии Харри Кейн после финального матча чемпионата Европы по футболу, 14 июля 2024 года Lee Smith/Reuters

Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», — основная ударная сила сборной Бразилии. Вместе с соперником по чемпионату Испании в лице Рафиньи, играющего за «Барселону», они могут стать самой результативной атакующей связкой турнира, по крайней мере на его старте, исходя из календаря встреч. Винисиус был одним из любимых игроков мадриского гранда во время работы Карло Анчелотти — итальянец всегда вставал на защиту своего игрока, часто оказывавшегося в центре различных скандалов, связанных в первую очередь с расизмом. В сборной Бразилии этот тандем связан по большей степени с гигантским давлением прессы и болельщиков — жители страны изо всех сил желают ей победы на мундиале, которую они не видели уже 24 года. Смогут ли футболисты вместе с тренерским штабом аккумулировать эту энергию в положительном ключе — одна из интереснейших загадок турнира.

Global Look Press

Янгстеры на своем первом чемпионате мира: Ламин Ямаль, Арда Гюлер и Эндрик

Ямалю всего 18 лет, а он уже успел стать чемпионом Европы вместе со сборной Испании и дважды выиграть Ла Лигу вместе с «Барселоной» (для сравнения, столько же побед за девять лет в «Реале» у Криштиану Роналду). «Ла Фурия Роха» по оценкам аналитиков приехала на мировое первенство в статусе главного фаворита, у Ламина в этой сборной будет важная роль по скоростной доставке мяча по правому флангу в центр. Оттуда он может как и пробить по воротам с левой ноги, так и исполнить навес или подачу. Или же вообще начать на дриблинге проходить одного защитника за другим и самому вырываться к воротам. Помогать ему наводить суету на чужой половине поля будут Педри, Гави, Дани Ольмо, Пау Кубарси, Нико Уильямс, Фабиан Руис, Ферран Торрес и Йереми Пино. Естественно, не все вместе: кого-то из них Луису Де ла Фуэнте все же придется оставлять в запасе.

Mathias Bergeld/Global Look Press

Арда Гюлер может по праву считаться одним из лучших игроков мадридского «Реала» в уходящем сезоне. Команда, которая впервые за долгое время проиграла вообще все турниры, в которых участвовала в течение игрового года, растеряла былой лоск, однако молодой турецкий полузащитник, получивший важную порцию доверия от Хаби Алонсо в начале сезона, смог закрепиться в основном составе и заметно спрогрессировать. Его связка с Мбаппе приносила до отставки Алонсо много пользы не только исходя из статистики голов и голевых передач, но и построения игры и структуры матчей. Вместе со всей сборной Турции, которая добралась до чемпионата мира впервые за 24 года, для Гюлера этот турнир станет первым. В 2002 году на стадионах в Южной Корее и Японии потомки османов добрались до бронзовых наград — закладываться на повторение этого результата точно не стоит, но побороться и попробовать пройти в плей-офф как можно дальше турецкие игроки будут стараться изо всех сил.

Annegret Hilse/Reuters

Эндрик вряд ли будет основным футболистом бразильской сборной на ЧМ-2026, однако в соцсетях южноамериканские болельщики «пентакампеонов» уже пророчат ему будущее легендарного Пеле. Основываются их мечты на нескольких фактах: совпадении дня рождения (оба родились 23 октября), участии в чемпионате мира, проходящем в Мексике (Пеле выиграл золото в 1970-м), юном возрасте первой победы на мундиале (Пеле впервые стал чемпионом мира в 18 лет), и, отчасти, похожей внешности. Учитывая, что на пути к финалу предстоит провести рекордные семь матчей, скорее всего, Эндрик получит несколько игровых минут. А вот станут ли они решающими...

Суперзвезды из стран-нефаворитов: Эрлинг Холанд, Лука Модрич, Кевин Де Брейне

Норвегия, Хорватия и Бельгия при удачном раскладе, безусловно, способны побиться за выход в решающую стадию ЧМ-2026, но перед его началом они совершенно точно не входят в число тех, кто распределит призовые места. Для Норвегии этот чемпионат мира станет первым за 28 лет, на пути к нему «викинги» выбили сборную Италии, которая пропускает уже третий турнир подряд. Хорваты в 2018-м и 2022-м уехали домой с серебром и бронзой, что само по себе является небывалым успехом — требовать большего от стареющей команды с Балкан попросту невозможно. А бельгийцы свой главный шанс упустили в России — восемь лет назад их золотое поколение осталось только с бронзой, не сумев забить французам в петербургском полуфинале. Чтобы одна из этих сборных вернулась из-за океана с медалями в этом году, должно сложиться очень многое. В любом случае, каждый из лидеров своих стран прекрасно умеет играть в футбол и способен на маленькое чудо. Возможно, этого и будет достаточно.

Бонус: Тим Пэйн из сборной Новой Зеландии

Абсолютно заурядный 32-летний защитник «Веллингтон Финикс» стал интернет-мемом из-за аргентинского блогера и инфлюенсера Валена Скарсини, который решил найти на просторах интернета самого непопулярного футболиста-участника ЧМ-2026 и раскрутить его. После анализа всех соцсетей игроков его выбор пал на Тима Пэйна, у которого было всего 4,7 тыс. подписчиков. За сутки шуточный челлендж превратился в мегасенсацию — сначала аккаунт футболиста пробил полмиллиона, затем миллион, два. К акции присоединился официальный аккаунт FIFA, расширив аудиторию этого пранка. На момент написания статьи у Пэйна уже более 5,3 млн подписчиков — по их числу Тим обошел все население своей страны! А его наклейка из официального альбома игроков мирового первенства на онлайн-ресурсах по продажам вошла в топ и стала одной из наиболее ценных у коллекционеров.