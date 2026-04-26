«Когда в Россию вернутся турниры, мы сможем показать уровень»: интервью гендиректора IRONSTAR

Российские соревнования по триатлону, проходящие в рамках серии IRONSTAR, способны полноценно конкурировать с мировыми турнирами. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил генеральный директор организации, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин. Он также высказался о расширении географии состязаний, выходе на международный рынок и о том, как любители приходят в триатлон.

— Соревнования IRONSTAR проводятся с 2015 года. Как вы оцениваете пройденный к данному моменту путь и что считаете главными достижениями?

— Если оценивать этот путь, то это история системного развития и последовательного роста. С 2015 года проект прошел путь от двух стартов в одной локации до масштабной серии с широкой географией и сильным сообществом участников.

Главным достижением я бы назвал формирование культуры любительского триатлона. Нам удалось не просто проводить соревнования, а создать среду, в которой люди приходят в спорт, остаются в нем и развиваются.

Нас очень радует, что триатлон перестал быть нишевым видом спорта и стал доступнее для широкой аудитории с разным уровнем подготовки.

Сегодня IRONSTAR — это уже не просто соревнования, а фестиваль спорта, который включает и другие форматы: детские и взрослые забеги, а также заплывы на открытой воде Это полноценный спортивный опыт и важная часть образа жизни для многих участников.

— Планируется ли в обозримом будущем расширение географии проекта по России?

Безусловно. Расширение географии — один из ключевых векторов развития проекта. Мы ежегодно добавляем новые точки на карте, и для нас это не просто новые трассы, а новые смыслы и впечатления для участников.

Уже в 2026 году у нас появился первый международный проект — старт в Египте. При этом мы продолжаем активно развиваться и внутри страны: на карте проекта появилась новая точка — Воронеж.

Наша задача — не только предложить разнообразные маршруты, но и открыть для участников новые города и регионы, показать их с неожиданной, спортивной стороны. Сегодня особенно активно развивается формат «туризма впечатлений», где спорт становится центральным элементом путешествия. Мы видим, что участники хотят не просто преодолеть дистанцию, а получить целостный опыт: познакомиться с культурой, атмосферой города, его природой. И именно поэтому география проекта будет и дальше расширяться — вдумчиво, но уверенно.

— В прошлом году соревнования впервые прошли за рубежом — в Минске. Насколько важным и ценным стал этот опыт и как вы оцениваете сотрудничество с белорусскими партнерами?

Соревнования в Минске стали для нас первым шагом в международном направлении, и этот опыт оказался действительно ценным. Мы провели полноценный триатлон в столице Республики Беларусь, где уже сформировано сильное триатлонное сообщество и регулярно проходят старты. В Минск нас пригласили местные партнеры, которые уже имеют значительный опыт в организации спортивных событий — компания «Белстар». Без этого сотрудничества старт в Минске не состоялся бы, так как коллеги взяли на себя часть организационной работы, от согласований до выбора площадок и взаимодействия на месте.

— Есть ли вероятность, что в ближайшие годы проект выйдет за пределы Союзного государства и мы увидим соревнования IRONSTAR, к примеру, в Казахстане или КНР?

— Сейчас на этот вопрос сложно ответить однозначно, мы живем в достаточно неопределенное время. При этом, конечно, у нас есть желание расширять географию проекта не только в России и Беларуси. Мы уже вели и продолжаем переговоры о проведении стартов в Казахстане, Киргизии и Турции. Что касается Китая, пока детально не рассматривали этот вопрос, хотя рынок циклических видов спорта там очень интересный и перспективный. В то же время есть ряд моментов, которые необходимо тщательно проработать, прежде чем говорить о проведении триатлона в КНР.

— Насколько, на ваш взгляд, IRONSTAR соответствует или превосходит уровень турниров под эгидой World Triathlon? Может ли составить им реальную конкуренцию в случае полноценного выхода на международный рынок?

— С учетом того, что в 2019 году мы были соорганизаторами чемпионата Европы на спринтерской дистанции в Казани, где среди 200 номинантов наша организация заняла первое место, а старт был признан лучшим в Европе, то IRONSTAR может полноценно конкурировать с турнирами под эгидой World Triathlon — такими как Challenge, этапы Кубка мира и этапы Кубка Европы. По ряду параметров — в том числе по работе с участниками, спонсорами и партнерами — мы, на мой взгляд, уже выходим на более высокий уровень. Поэтому, когда международные соревнования вернутся в Россию, мы сможем продемонстрировать высокий уровень организации. Совместно с Федерацией триатлона России мы уже третий год подряд проводим гонки в Москве, перекрывая многомиллионный город на длительное время. Все материалы по этим стартам Федерация триатлона отправляет в World Triathlon, где также оценивают уровень организации этих стартов. И этот уровень в России с каждым годом только растет.

— Что нового будет на IRONSTAR в этом году?

— В этом году ключевым нововведением для нас стал выход проекта не просто на международный уровень, а на новый континент — мы провели старт в Африке.

В начале 2026 года мы успешно провели первый старт в Египте.

При этом в России у нас также появилась новая точка на спортивной карте — Воронеж. Мы с командой создаем проекты, в которых важную роль играют уникальные локации каждого города и которые помогают участникам открывать Россию через спорт.

— Да, мы третий год подряд пытаемся убедить власти Краснодарского края и города Сочи вернуть дистанцию 226 в Сочи. Пока могу сказать, что диалог идет, есть определенные моменты со стороны города-курорта Сочи: в первую очередь это касается перекрытия федеральной дороги, а также взаимодействия с горными курортами Красная Поляна и Роза Хутор. Такие задачи требуют много времени, поэтому мы работаем над концептуальными решениями, чтобы было удобно не только участникам соревнований, но и жителям Сочи и Красной Поляны. При этом мы не останавливаемся и продолжаем искать решение вместе с властями, чтобы дистанция 226, которая является флагманом наших мероприятий и уже полюбилась именно в Сочи, все-таки вернулась. Надежда умирает последней.

— Программа соревнований предлагает множество вариантов триатлона на различные дистанции. Какая является наиболее популярной у спортсменов?

Если говорить о популярности, то наибольший интерес у спортсменов стабильно вызывают средние дистанции. В триатлоне это, как правило, «полужелезная» дистанция (113). Это оптимальный баланс между вызовом и доступностью: с одной стороны, дистанция уже требует серьезной подготовки, с другой — остается посильной для широкой аудитории.

При этом мы видим устойчивый рост интереса и к более коротким форматам — они привлекают тех, кто только начинает свой путь в триатлоне, а также любит более динамичные форматы. Более длинные дистанции выбирают те, кто ищет личный вызов и готов проверять свои пределы. С IRONSTAR вы можете найти свою дистанцию — в зависимости от уровня подготовки и личных целей.

— Почему любители вообще идут в триатлон? Какова основная мотивация?

Причины могут быть разными, но в основе почти всегда лежит желание выйти за рамки привычного и проверить себя. Триатлон — это честный вызов, где результат напрямую зависит от подготовки и дисциплины. Для многих это история про личную трансформацию: люди приходят, чтобы изменить образ жизни, поставить цель и дойти до нее. При этом важную роль играет и сам процесс — тренировки, прогресс, ощущение контроля над своим телом и состоянием.

Так спорт органично встраивается в жизнь и дает ощутимые результаты: здоровье, энергию, дисциплину и повышение работоспособности. Во многом именно поэтому сегодня так активно развивается корпоративный спорт.

Отдельно стоит сказать о среде. Триатлон формирует сильное комьюнити, где люди поддерживают друг друга, делятся опытом и мотивируют двигаться дальше. Это создает дополнительную ценность, которая выходит за рамки самого старта.

— Насколько доступны соревнования IRONSTAR для человека, прежде этим не занимавшегося? Что ему необходимо для того, чтобы начать?

— На первый взгляд триатлон может показаться очень дорогим видом спорта из-за экипировки, и это действительно частый барьер для новичков. На практике вход в IRONSTAR гораздо доступнее, чем принято думать.

Для старта не требуется сразу покупать сверхдорогую экипировку. Самая затратная часть — как правило, велосипед, но вместе с развитием массового спорта в стране развивается и вторичный рынок экипировки. Всегда можно выбрать более бюджетный вариант, не обязательно начинать с карбоновых версий велосипедов. Кроме того, для первого опыта можно взять велосипед в аренду. Для этого мы даем участникам информацию о партнерских сервисах. Многие участники начинают с тем, что уже есть, постепенно обновляя инвентарь по мере роста уровня и вовлеченности. Мы как раз видим, что триатлон перестает быть нишевым и становится более массовым — в том числе за счет того, что люди подходят к нему рационально и без избыточных затрат на старте.

Уровень физической подготовки, безусловно, важен, но он не является ограничивающим фактором на старте. Гораздо большую роль играет системность тренировок и постепенное наращивание нагрузки.

При этом сегодня триатлон — уже не одиночная история. Сформировалась развитая инфраструктура: клубы, тренировочные сообщества, любительские команды. Человек не остается с этим один на один.

Универсального количества стартов здесь нет: для кого-то достаточно нескольких коротких дистанций, чтобы подойти к «половинке», а кто-то дольше готовится к полной дистанции — это всегда индивидуальная траектория. Во многом она зависит и от характера спортсмена: кому-то комфортнее двигаться к одной большой цели, а кому-то важны промежуточные этапы, где короткие дистанции становятся инструментом проверки формы и подготовки.

Важно, что переход на длинные дистанции зависит не столько от количества пройденных стартов, сколько от накопленного тренировочного объема, опыта и готовности организма к длительной нагрузке.