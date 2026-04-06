В «Роснефти» рассказали о помощи в развитии массового спорта по всей России

«Роснефть» системно поддерживает любительский и профессиональный спорт, продвигая здоровый образ жизни среди сотрудников и в регионах присутствия. Об этом в Международный день спорта, который отмечается 6 апреля, сообщили в пресс-службе компании

В рамках корпоративного движения «Энергия жизни» работники компании регулярно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. В 2025 году более 134 тыс. сотрудников вели активный образ жизни, а свыше 96 тыс. вышли на старт спортивных мероприятий.

Всего за год в рамках программы организовано более 2,2 тыс. событий: забеги «Энергия жизни», «Лыжня Роснефти», турниры по ГТО, теннису, мини-футболу, шахматам и другим дисциплинам. Также команды компании заняли призовые места в «Московском марафоне» и триатлоне Ironstar Sochi Sirius 2025.

Также частью корпоративной культуры стали зимние и летние спортивные игры «Роснефти», проводимые с 2005 года. В юбилейных ХХ Летних играх 2025 года участвовали около 3 тыс. спортсменов из 74 предприятий, состязавшихся в 18 видах программы. В Зимних играх 2026 года 650 атлетов из 41 команды боролись в хоккее, лыжных гонках и биатлоне.

Кроме того, «Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором Lada Sport Rosneft. Команда завоевала 47 чемпионских титулов, включая победу в ралли «Шелковый путь», а также во всех классах кольцевых гонок, классическом ралли и картинге.

Также компания популяризирует хоккей среди детей и молодежи. С 2011 года «Роснефть» владеет ХК ЦСКА. Клуб трижды выиграл Кубок Гагарина и пять раз становился чемпионом России. Также компания поддерживает детско-юношеские команды и строительство ледовых арен.

Помимо этого, с 2013 года компания спонсирует Международную федерацию самбо. В 2025 году при поддержке «Роснефти» прошли чемпионат мира в Кыргызстане, континентальные первенства в Узбекистане, Кубок мира в Таджикистане и Армении. Официальным партнером Уфимского марафона стала «Башнефть». В марте 2026 года в Якутии прошел чемпионат России по мас-рестлингу.