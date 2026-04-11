В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет на выезде против «Питтсбург Пингвинз». Лидеры «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин пропускают матч из-за травм. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
11 апреля 22:00
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург, США
'10
Защитник «Вашингтона» Коул Хатсон прошел по правому флангу и нанес бросок в ближний угол, но Шилов отбил шайбу в сторону!
'8
Нападающий «Питтсбурга» Манта нанес бросок от синей линии, но не попал в створ! Вскоре после этого Манта отдал передачу на Кевина Хейза, который направил шайбу в створ, но голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон справился.
'6
Дьюхейм нанес бросок в створ, но латвийский вратарь «Питтсбурга» Шилов поймал шайбу!
'4
Опасно! Шведский нападающий «Питтсбурга» Ракелль резко выехал из-за ворот «Вашингтона» и отпасовал партнеру, но тот нанес бросок в защитника!
'2
Команды постоянно перехватывают шайбу друг у друга, но до опасных бросков дело не доходит.