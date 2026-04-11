Овечкин сражается с командой Малкина: «Вашингтон» против «Питтсбурга». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

Nick Wass/AP
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет на выезде против «Питтсбург Пингвинз». Лидеры «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин пропускают матч из-за травм. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
11 апреля 22:00
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург, США
'10

Защитник «Вашингтона» Коул Хатсон прошел по правому флангу и нанес бросок в ближний угол, но Шилов отбил шайбу в сторону!

'8

Нападающий «Питтсбурга» Манта нанес бросок от синей линии, но не попал в створ! Вскоре после этого Манта отдал передачу на Кевина Хейза, который направил шайбу в створ, но голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон справился.

'6

Дьюхейм нанес бросок в створ, но латвийский вратарь «Питтсбурга» Шилов поймал шайбу!

'4

Опасно! Шведский нападающий «Питтсбурга» Ракелль резко выехал из-за ворот «Вашингтона» и отпасовал партнеру, но тот нанес бросок в защитника!

'2

Команды постоянно перехватывают шайбу друг у друга, но до опасных бросков дело не доходит.

'1

Матч начался!

22:18

Стартовые вратари: Артур Шилов («Питтсбург») — Логан Томпсон («Вашингтон»).

22:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» играет на выезде с «Питтсбург Пингвинз».

