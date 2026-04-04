Финальный свисток! «Краснодар» обыграл «Ахмат» в крайне эмоциональном матче благодаря голу Кордобы с передачи Боселли на 86-й минуте. После этой победы «Краснодар» набрал 52 очка и вернулся на первое место в таблице, обогнав «Зенит» (51). «Ахмат» остался с 30 очками на девятом месте.
Агкацев получил желтую карточку за затяжку времени.
Черников получил вторую желтую карточку за грубое нарушение правил против Самородова! Теперь обе команды остались вдесятером.
Исмаэл Силва получил прямую красную карточку! Полузащитник «Ахмата» ударил локтем в ухо Боселли.
Опасно! Самородов нанес удар из пределов штрафной «Краснодара», но выше перекладины!
Арбитр компенсировал пять минут.
ГООООЛ!!! «Краснодар» все-таки добился своего — 1:0!
Боселли исполнил пас на Кордобу, который ворвался в штрафную «Ахмата» и нанес удар в ближний угол: мяч попал в штангу, а от нее — в сетку ворот!
Замена в составе «Ахмата»: Мехди Заре вышел вместо Цаке.
Черников получил желтую карточку.
Опасно! Боселли нанес удар низом из пределов штрафной «Ахмата», но мяч просвистел впритирку со штангой!
«Ахмат» заработал два угловых подряд, но не смог извлечь из них пользы.
Оласа неудачно упал на газон после борьбы за мяч с Гадио. К счастью, врачи помогли ему прийти в себя и вернуться в игру.
Еще одна замена у «Краснодара»: Боселли вышел вместо Батчи.
Замена в составе «Краснодара»: нападающий Кобнан Мозес вышел вместо защитника Пальцева.
Момент! Самородов проник в штрафную «Краснодара», вышел один на один с Агкацевым и нанес удар в дальний угол, но все это было сделано из офсайда.
Агкацев в прыжке выбил мяч кулаком из своей штрафной.
Исмаэл Силва исполнил заброс в штрафную «Краснодара» на Гадио, но Агкацев вовремя вышел из ворот и забрал мяч.
Замена в составе «Ахмата»: полузащитник Папа Амади Гадио вышел вместо Садулаева.
Садулаев получил травму и попросил вызвать врачей. Нападающий «Ахмата», к сожалению, не сможет продолжить игру.
Ленини выбил мяч из-под ног Самородова и остановил атаку «Ахмата» на правом фланге.
Замена в составе «Ахмата»: Максим Самородов вышел вместо Мансильи.
Замена в составе «Краснодара»: Черников вышел вместо Сперцяна.
Момент у «Ахмата»! Мелкадзе прострелил от лицевой в штрафную «Краснодара», где Касинтура нанес удар в касание, но выше ворот!
Опасно! Пальцев навесил в центр штрафной «Ахмата», и Кривцов плотно пробил головой, но голкипер справился с этим ударом.
Момент! Цаке влетел в штрафную «Краснодара», обыграл Тормену и нанес удар в ближний угол! Мяч облизал сетку с внешней стороны ворот.
Кривцов нанес удар из-за пределов штрафной, но немного не попал в створ!
Богосавац исполнил подачу во вратарскую «Краснодара», но Тормена вынес мяч головой.
Второй тайм начался! У команд пока нет замен.
Первый тайм завершен! «Краснодар» и «Ахмат» пока не забили, но создали немало опасных моментов. С нетерпением ждем второго тайма!
Голкипер «Ахмата» Ульянов вовремя вышел из ворот и забрал мяч, прервав длинный заброс на Кордобу.
Опасно! Оласа отобрал мяч у Сидорова возле самой штрафной «Ахмата» и прострелил в центр, откуда Кривцов нанес удар во воротам! Мяч просвистел рядом с дальней штангой.
Касинтура при помощи финтов сумел проникнуть в штрафную «Краснодара» с левого фланга, а затем нанес удар, но мимо ворот!
Мелкадзе нанес удар из-за пределов штрафной «Краснодара», но мяч сорвался с ноги и улетел в небеса.
«Ахмат» заработал угловой, но не смог извлечь из него пользы.
«Краснодар» заработал штрафной. Ленини нанес прямой удар по воротам, но все же немного не попал в створ.
Кордоба сделал красивый пас пяткой на партнера, но перед этим оказался в офсайде, и атака «Краснодара» была остановлена.
Мансилья в подкате сбил с ног Батчи на самой линии штрафной! Судья не стал ставить пенальти.
Ленини нанес дальний удар, но сильно мимо ворот.
Сперцян исполнил очередную подачу с углового, но никто из партнеров не сумел пробить по воротам.
«Краснодар» наладил контроль над мячом и пытается проникнуть в штрафную «Ахмата».
Тормена пробил головой после навеса Сперцяна с углового, но не попал в створ!
Кордоба забрался в офсайд, пытаясь откликнуться на длинный заброс.
Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес подключился к атаке, но нарушил правила на защитнике «Ахмата» Цаке.
Мелкадзе прострелил во вратарскую «Краснодара», но Касинтура не смог нанести удар — его опередил защитник.
Мелкадзе пробил головой по воротам «Краснодара», но не попал в створ.
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян исполнил подачу в штрафную, но игроки «Ахмата» перехватили мяч и убежали в контратаку, которая закончилась ударом Касинтуры с линии штрафной — в соперника.
Исмаэл Силва навесил в штрафную «Краснодара», и Мелкадзе сделал головой скидку на дальнюю штангу, где Ндонг попытался в подкате отправить мяч в ворота, но не дотянулся!
Опасно! Мелкадзе разогнал контратаку «Ахмата» по левому флангу и отдал пас Садулаеву, который прострелил на дальнюю штангу, где Касинтура чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть!
Команды борются за мяч в центре поля.
Матч начался!
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.
Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» принимает на своем поле бьющийся за первое место «Краснодар». Начало матча — в 19.45 мск.