04 апреля 2026, 19:45 Обновлено: 04 апреля 2026, 22:02 Два удаления и гол на 86-й минуте: «Краснодар» вырвал победу над командой Черчесова «Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче с двумя удалениями

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл на выезде грозненский «Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов. Последние минуты матча получились горячими: Джон Кордоба забил решающий мяч, а с поля были удалены Исмаэл Силва и Александр Черников. Благодаря этой победе «Краснодар» обогнал «Зенит» и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур Окончен 04 апреля 19:45 Ахмат Грозный, Россия 0 : 1 Краснодар Краснодар, Россия 86' Кордоба Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия