30 марта 2026, 16:00 Обновлено: 30 марта 2026, 16:04 Спорт Размер текста А А А Новые звезды сборной России сражаются с Иорданией. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Россия U21 — Иордания U23. ОНЛАЙН Стефан Браун

close Никита Попов/РФС

Молодежная сборная России по футболу (U21) играет с Иорданией в товарищеском матче. В заявку национальной команды вошли такие жемчужины российского футбола, как полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков, хавбек «Акрона» Дмитрий Пестряков, полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор, защитник «Локомотива» Даниил Чевардин и многие другие. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи U21 — 2026. 1-й тайм 30 марта 16:00 Россия U21 0 : 0 Иордания U23 Стадион «Ататюрк Сиде», Манавгат, Турция