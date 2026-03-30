Россия U21

Пополитов ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, но прямо в ноги сопернику.
Комиссаров навесил в штрафную, но голкипер вышел и забрал мяч в руки.
Пополитов нанес удар из пределов штрафной, но попал в защитника!
Таха ворвался в штрафную сборной России с левого фланга и прострелил в центр, но россияне перехватили мяч.
Сидоренко исполнил подачу на ближнюю штангу с углового, но иорданцы отбились.
Опасно! Голкипер сборной Иордании перевел мяч на угловой после хорошего удара низом в дальний угол.
Левый защитник сборной Иордании Мохаммад Таха подал на ближнюю штангу с углового, но россияне смогли вынести мяч.
Опасно! Нападающий сборной Иордании нанес мощнейший дальний удар, и Тереховский в прыжке отбил мяч на угловой. Мяч летел практически в правую «девятку»!
Момент! Кондаков нанес прямой удар со штрафного, и мяч просвистел впритирку с правой штангой!
Пополитов заработал опаснейший «стандарт» — в метре от штрафной.
Данилов хорошо оттеснил корпусом иорданского нападающего и не позволил ему выйти один на один с вратарем Тереховским!
Комиссаров очень опасно прострелил в район 11-метровой отметки, но защитник вынес мяч!
Иорданцы активно борются за мяч на чужой половине поля и настырно прессингуют россиян.
Сидоренко красиво обыграл троих соперников и вошел в штрафную, но затем защитник все-таки выбил мяч у него из-под ног!
Иорданский нападающий отобрал мяч у Хмарина на линии штрафной, но сделал это с нарушением правил! Могло быть очень опасно, если бы судьи не заметил фола.
Правый латераль сборной Иордании Аль-Мнайес навесил на дальнюю штангу, но российский защитник перехватил мяч.
Пополитов перестарался в прессинге и завалил на газон защитника сборной Иордании. Арбитр свистнул фол.
Российские футболисты долго контролируют мяч на чужой половине поля, но проникнуть в штрафную пока не получается.
Тереховский отправил мяч далеко на левый фланг, и сопернику пришлось выбивать его за боковую, чтобы не дать развиться атаке сборной России.
Матч начался!
Стартовый состав сборной России: Игнат Тереховский («Акрон»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Артем Хмарин («Краснодар»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив), Артем Сидоренко («Пари НН»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Даниил Кондаков («Зенит»), Егор Гуренко («Тюмень»), Максим Воронов (ЦСКА), Глеб Пополитов («Чайка»).
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Молодежная сборная России сыграет с Иорданией в товарищеском матче. Начало — 16.00 мск. Игра пройдет на стадионе «Ататюрк Сиде» в Турции.