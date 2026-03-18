Сафонов сделал два гола, Хайкин установил рекорд: как россияне зажгли в Лиге чемпионов

Российские вратари сыграли ключевые роли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но пришли к разным итогам. Матвей Сафонов помог «ПСЖ» разгромить «Челси» и выйти в четвертьфинал: он совершил девять спасений, а также сыграл большую роль в двух голах своей команды. Никита Хайкин установил исторический рекорд по количеству сейвов, но все равно не спас «Буде-Глимт» от вылета.

Сафонов сделал важнейший гол «ПСЖ» уже на шестой минуте

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил на поле «Челси», голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл уверенно и оставил свои ворота сухими. Российский вратарь уже в 11-й раз подряд появился в стартовом составе «ПСЖ» и снова оправдал доверие главного тренера Луиса Энрике.

В матче против «Челси» на счету Сафонова девять сейвов, а также важнейшая передача на Хвичу Кварацхелию, который стал автором первого гола уже на шестой минуте встречи.

Голкипер удачно выбил со своей стороны поля на левый фланг, где Кварацхелия набирал скорость.

Движение грузинского футболиста попытался заблокировать защитник «Челси» Мамаду Сарр, из-за чего мяч попал ему в ногу и покатился в сторону центра штрафной. Хвича сориентировался и пробил мимо вратаря лондонцев Роберта Санчеса — 1:0!

Касание Сарра было акцентированным, поэтому голевую передачу на Сафонова не записали. Но это не отменяет его участия в атаке парижан.

В первом тайме Сафонов сделал три сейва, один из них — затылком — и предотвратил 1,24 ожидаемого гола (xG), а также заработал на себе два фола.

Сейв россиянина во втором тайме начал третью голевую атаку «ПСЖ»: Сафонов справился с ударом Лиама Делапа, который замыкал прострел с линии вратарской. После этого парижане убежали в контратаку, и Сенни Маюлу сделал счет разгромным — 3:0.

Сафонов завершил встречу с девятью сейвами. Он предотвратил 2,32 ожидаемого гола и впервые в этом году отыграл «на ноль» в Лиге чемпионов.

Так выступление Сафонова оценил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, чьи слова приводит Le Parisien: «Невозможно побеждать на выезде, особенно в Лиге чемпионов, без вратаря высшего уровня».

«ПСЖ» разгромил «Челси» со счетом 8:2 (5:2, 3:0) по сумме двух матчей и уверенно прошел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (счет после первой игры — 1:0 в пользу турецкого клуба).

Хайкин обидно покинул турнир, но установил рекорд Лиги чемпионов

Если в Париже сценарий сложился в пользу команды российского вратаря, то в Лиссабоне история развивалась по противоположному пути.

Никите Хайкину и его «Буде-Глимту» повезло меньше. Норвежская команда не смогла удержать преимущество после первой игры (3:0) со «Спортингом» и уступила в ответном матче после дополнительного времени со счетом 0:5.

«Буде» вышел на игру в надежде отстоять три мяча, забитые дома. Большая ответственность в этой задаче ложилась на Хайкина, который уверенно показывал себя на предыдущих стадиях Лиги чемпионов. Но лиссабонские болельщики и настрой соперника оказались сильнее российского вратаря и защиты «Буде».

С самого начала игры «Спортинг» при домашних трибунах уверенно действовал в атаке: к середине первого тайма португальцы вели по ударам 10:1. «Буде» впервые пробил по воротам соперника только на 16-й минуте.

Хайкин самоотверженно играл, оставаясь один на один с соперником, и сделал четыре сейва по ходу первого тайма, но все-таки пропустил с углового на 34-й минуте. Защитник Гонсалу Инасиу выиграл борьбу в воздухе, а Хайкин не успел среагировать — 0:1.

Во втором тайме «Буде» заиграл смелее, однако атакующей мощности хватило только на 15 минут. На 61-й второй мяч «Спортинга» забил Педру Гонсалвеш. Хайкин не успел дотянуться.

«Спортинг» забил свой третий гол и сравнял счет по сумме двух встреч благодаря пенальти, который реализовал Луис Суарес. судья назначил 11-метровый после просмотра VAR. Хайкин не угадал, куда пробьет соперник, и прыгнул в противоположный угол — 0:3.

По итогам 90 минут игры португальцы нанесли 34 удара по воротам Хайкина и заработали 3,09 ожидаемых гола (xG). Матч перешел в дополнительное время, где уже на старте первого экстра-тайма Максимилиано Араухо забил четвертый мяч «Спортинга». Нападающий бил из-под двух защитников «Буде», и Хайкин не увидел момент удара, — 0:4.

На 121-й минуте дебютант Лиги чемпионов — 20-летний Рафаэль Нел — забил пятый мяч и установил окончательный счет противостояния — 5:3 по итогам двух матчей (0:3, 5:0).

Несмотря на обидный вылет, Хайкин стал центральной фигурой этого розыгрыша Лиги чемпионов: российский вратарь установил абсолютный рекорд турнира по сейвам за один сезон: он совершил 64 спасения (из них девять — в последней игре).

Предыдущее достижение принадлежало вратарю мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который в сезоне-2021/2022 совершил 59 сейвов.

Тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен в интервью пресс-службе УЕФА заявил: «Команда не сыграла в свой футбол. Игроки держали в уме результат первого матча. Соперник же вышел на матч и не думал ни о чем, кроме победы. В этой встрече были лишь редкие проблески нашего футбола».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Спортинг» сыграет с лондонским «Арсеналом», который одержал победу над леверкузенским «Байером» (1:1, 2:0).

Таким образом, в Лиге чемпионов остался только один российский вратарь — Матвей Сафонов. Его «ПСЖ» продолжает движение по турнирной сетке, и теперь именно Матвей становится главным представителем России в борьбе за трофей. После победы в прошлом сезоне парижане вновь подтверждают свои амбиции, и вопрос уже не только в выходе в финал, но и в том, сможет ли Сафонов снова стать частью команды-победителя.