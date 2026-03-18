Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ»

Журналист французского издания foot01.com Клод Даутель заявил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов окончательно вытеснил Люка Шевалье из основного состава команды.

Издание утверждает, что в летнее трансферное окно вратарю Люке Шевалье, скорее всего, придется покинуть клуб, так как Матвей Сафонов окончательно разрушил карьеру француза.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Сафонов находился в воротах на протяжении всей игры и отразил девять ударов.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что ему повезло с вратарями в команде.

 
