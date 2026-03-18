Российский вратарь побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов по числу сейвов в рамках в Лиги чемпионов за сезон.

По итогам выступления команды в текущем сезоне главного еврокубка российский голкипер совершил 68 спасений в 12 матчах основного турнира. Предыдущее достижение принадлежало бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, который в сезоне-2021/22, выступая за мадридский «Реал», отразил 59 ударов за 13 игр. Третье место в этом рейтинге занимает чех Петр Чех с 58 сейвами.

Рекорд был установлен Хайкиным в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Встреча в Лиссабоне завершилась поражением норвежского клуба со счетом 0:5. По сумме двух матчей «Буде-Глимт» уступил португальской команде (3:5) и завершил участие в турнире.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

