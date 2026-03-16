«Был парень без рук, без ног»: 16-летний россиянин зажег на историческом чемпионате мира

⁨16-летний российский скейтбордист без ног Максим Лаллав получил приглашение на первый в истории чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. В беседе с «Газетой.Ru» спортсмен рассказал, почему все внимание на чемпионате мира было приковано к нему, пообещал в следующий раз завоевать золото или серебро, а также восхитился выступлением российских паралимпийцев, которые вшестером взяли 12 медалей на Играх в Милане-2026.

«Соперники ничего сверхъестественного не показали»

— Расскажите, как вы получили приглашение на первый в истории чемпионат мира по параскейтбордингу?

— Меня уже приглашали раньше в Бразилию на турнир Skate Total Urbe (STU — это серия турниров, которая направлена на поддержку скейтбординга, уличных художников, музыкантов, а также социальных проектов по всей Бразилии. — «Газета.Ru»). STU стали одними организаторов чемпионата мира по параскейтбордингу и решили пригласить меня еще раз: отправили сообщение на почту, а также написали в соцсетях. Я сразу сообщил об этом Федерации скейтбординга России. Был очень рад, что Илья Андреевич Вдовин (президент Федерации. — «Газета.Ru») быстро мне помог и лично оплатил билеты в Бразилию.

— Сколько времени было у вас на подготовку к турниру?

— Два с половиной или три месяца, если не ошибаюсь. Мы с тренером начали заниматься более часто и интенсивно, чтобы приготовить разные дороги, которые будем выполнять на соревнованиях (дорога в скейтбординге — это удачное выполнение нескольких трюков один за другим. — «Газета.Ru»). Я совмещал тренировки со школой, поэтому все зависело и от расписания уроков.

— Я еще читала, что вы работаете барменом.

— Да, я работал бариста, но только летом. Сейчас у меня школа и скейтбординг. Во время подготовки к чемпионату мира мы с тренером сосредоточились на самом стабильном, что я умел делать.

Я также выучил новый трюк, но не рискнул его выполнять на чемпионате мира, потому что неожиданно изменился регламент соревнований.

Изначально нам обещали три дороги по 45 секунд и три best trick'а («лучший трюк» — это дисциплина, в которой участники по очереди выполняют свой лучший трюк на фигуре скейт-парка. — «Газета.Ru»).

В итоге нам сократили соревнования всего до двух дорог и вообще убрали best trick'и. Поэтому мы с тренером решили не рисковать и не делать новый трюк.

— Какие соперники были у вас на чемпионате мира? Знали ли вы их до турнира?

— Я был знаком почти со всеми ребятами лично, потому что мы вместе участвовали в турнире STU в Бразилии в прошлом году. Не знал только одного американца, но мы познакомились и пообщались.

Самым сильным участником был бразилец Филипе Нуньес, который в итоге занял первое место. Он самый интересный райдер из всех — и один из моих любимых.

Но в целом мои соперники ничего сверхъестественного на турнире не показали. Возможно, именно поэтому все внимание было приковано ко мне.

Людям было непривычно видеть столь молодого райдера: я был младше всех остальных как минимум на 10 лет. Некоторые были в два-три раза старше меня.

— Не отвлекало ли вас такое повышенное внимание?

— Я старался вообще не обращать внимания на трибуны: просто делал, что умел. Включил музыку в наушниках, вдохнул, выдохнул — и поехал. Мне удалось вообще забыть, что я на соревнованиях.

— Насколько сложно было соперничать с более опытными соперниками?

— Мне было не то что сложно — просто непривычно. К тому же я выступал самым первым, и было тяжело узнать, какие трюки они планируют сделать.

Федерация скейтбординга России

«Золото или серебро чемпионата мира точно будет у нас»

— В итоге вы заняли четвертое место, что можно назвать хорошим результатом для первого раза. Ожидали ли вы такого итога?

— На самом деле я думал, что в топ-3 точно попаду. Может быть, это меня и подвело, но я рассчитывал как минимум на второе место. Скажу честно, я не супердоволен результатом. Я мог занять и третье место, и второе: разница в баллах была не очень большой. С другой стороны, я не пятый, шестой, седьмой или восьмой, так что в целом я тоже рад.

— Сейчас, когда все закончилось, вы можете проанализировать, чего не хватило для попадания в топ-3?

— На соревнованиях работает такое правило, что если ты не делаешь хотя бы один кикфлип, то у тебя изначально баллов меньше (кикфлип — это трюк, при котором доска вращается на 360 градусов под ногами скейтера. — «Газета.Ru»).

Я не сделал ни одного кикфлипа. Думаю, по этой причине мне поставили меньше баллов, чем призерам. Они в основном делали именно кикфлипы и показывали не так много скольжения, как я.

— Какие у вас остались впечатления от Сан-Паулу и от всей поездки на чемпионат мира?

— От самого Сан-Паулу у меня остались очень необычные впечатления, потому что город сильно отличается от Порту-Алегри, где я был в прошлом году на турнире STU.

Сан-Паулу показался мне более странным, а еще мне сказали, что он более опасный. Поэтому в одиночку я максимум выезжал на такси до скейт-парка — и все.

А так один вообще никуда не выходил — даже в магазин. А сами соревнования мне очень понравились, все было на высшем уровне. Да, были моменты, которые показались мне не очень крутыми: например, очень строгие правила для раскаток, которые были максимально глупыми. Но в остальном все было супер. Атмосфера на чемпионате мира была очень крутой.

В последние два-три дня шли дожди, но уже через 15 минут после дождя скейт-парк был полностью сухой — настолько слаженно работали организаторы. Так что огромное спасибо им за приглашение, я с удовольствием приеду еще.

— А в целом как там относятся к российским спортсменам?

— Все райдеры относились ко мне очень хорошо — так же, как ко всем другим. Меня уже знали после участия в прошлогоднем турнире, и к тому же я знаю английский. Мы хорошо общались с ребятами из других стран, ходили вместе за кофе, играли в волейбол, в PlayStation 5.

Причем прикольно получилось: в первые дни соревнований там не было интернета, и я оказался единственным, кто смог подключить Wi-Fi к PlayStation 5. После этого все стали играть.

— Вы ранее говорили в комментарии «Газете.Ru», что на следующем чемпионате мира обязательно возьмете золото.

— Да, я поднаберусь опыта, выучу много новых трюков, — и серебро или золото точно будет у нас.

— А когда будет следующий чемпионат мира?

— Если честно, пока я не видел новостей по этому поводу. Но я читал, что будет что-то типа чемпионата мира в октябре 2026 года. Там должны принять участие 10 тысяч атлетов из 100+ стран. Будут 12 разных видов спорта — 41 дисциплина. Я бы очень хотел бы принять участие в этих соревнованиях.

«Очень рад за паралимпийцев! Думаю, что наша страна гордится всеми нами»

— Жаль, что параскейтбординг до сих пор не включили программу летних Паралимпийских игр, хотя обычный скейтбординг на Олимпиаде есть.

— Да. Прошедший чемпионат мира должен стать первым толчком к тому, чтобы параскейтбординг появился на Паралимпийских играх. Я думаю, что теперь есть большие шансы на это. Единственное препятствие — райдеров не так много. Есть 14-15 райдеров из Бразилии, два-три — из Америки, я один — из России, возможно, есть еще кто-то из одной страны, — и все. Но я все равно надеюсь, что параскейтбординг добавят в программу Паралимпийских игр — и мы там покажем класс. Мы не будем уступать нашим паратлетам, которые заняли сейчас призовые места на Паралимпийских играх в Милане.

— Да, наши паралимпийцы выступили прекрасно. Их было всего шестеро на Паралимпиаде, а они взяли 12 медалей.

— Да, причем из них — восемь золотых!

Я очень рад за паралимпийцев. Жалко, что я не смог вместе с ними войти в этот список призеров. Но я думаю, что наша страна гордится всеми нами, и в следующем году я обязательно возьму медаль и войду в этот список.

— На Паралимпиаде спортсменов разделяют по категориям: у кого низкое зрение, те соревнуются отдельно, у кого плохой слух — отдельно. А на чемпионате мира по параскейтбордингу было какое-то разделение?

— Нет, такого не было. С нами, например, катался спортсмен, у которого один глаз был полностью слепой, а другой — на 50 или на 80%. А в остальном у него не было никаких проблем.

— Получается, что он физически может сделать больше трюков.

— Да. Но в основном ребята были такие же, как я. Был даже парень вообще без рук, без ног, — бразилец Даниэль Аморим. Он отталкивался всем телом. К сожалению, ему не удалось взять медаль.

— В каких турнирах вы еще хотели бы поучаствовать?

— Я бы очень хотел принять участие в Паралимпиаде. Если параскейтбординг добавят в программу Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, то я с радостью поеду.

«Приглашал Тони Хоука в Россию»

— Легендарный американский скейтбордист Тони Хоук в соцсетях назвал вас своим любимым райдером. Как его пост повлиял на вас?

— Это был сильный толчок на самом деле, потому что он очень хорошо повлиял на мою аудиторию в соцсетях, а также сильно замотивировал меня лично. Помню, что до поста Тони Хоука у меня было две или три тысячи подписчиков, а потом резко стало 50 тысяч. В итоге я начал снимать больше видосиков и быстрее прогрессировать как райдер.

— А удалось пообщаться с Тони Хоуком лично?

— Да, я приглашал его в Россию. Это было еще в 2019 году. Но он тогда был занят другими проектами. Помню, просил меня писать ему на почту.

— С кем из известных скейтбордистов вы хотели бы записать совместное видео?

— С Найджей Хьюстоном, Джулианом Аглиарди, Тони Хоуком. Также с Red Bull было бы здорово снять что-нибудь.

— Они делают классные видео экстремальных трюков.

— Да. Я уже общался с их менеджерами, но пока не могу рассказать подробности. Будем надеяться, что все наладится и все получится.