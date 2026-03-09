Российский скейтбордист без ног Лаллав пообещал завоевать золото на чемпионате мира

⁨16-летний российский скейтбордист Максим Лаллав (Абрамов) занял четвертое место на первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который прошел в бразильском Сан-Паулу. В беседе с «Газетой.Ru» спортсмен поделился впечатлениями от выступления на турнире.

«Это был первый чемпионат в истории параскейтбординга. Я выступал, к сожалению, не под флагом России, но событие правда историческое, — сказал Лаллав. — Ожидания у меня были грандиозные — и они оправдались. Все было сделано на высшем уровне, мне очень понравилось».

Российский спортсмен пообещал завоевать золотую медаль на следующем чемпионате мира.

«Я активно тренировался два месяца до соревнований. Чувствовал огромную ответственность, но понимал, что все в меня верят, — отметил Лаллав. — Я был рад выступить на чемпионате мира, потому что знал, что меня ждут в России и надеются на меня. Занял четвертое место. Это довольно хороший результат для первого выступления, но в следующий раз обязательно будет первое место».

Также Лаллав выразил благодарность президенту Федерации скейтбординга России Илье Вдовину, который лично профинансировал его участие в чемпионате мира.

«Я хотел бы лично поблагодарить президента Федерации скейтбординга России Илью Андреевича Вдовина, который после моего обращения без всякой бюрократии, заявок и документов просто оплатил мне эту поездку от себя», — сказал спортсмен.

Максим Лаллав родился в Амурском крае и потерял ноги в возрасте 1,5 года. Он был оставлен дома один, попал в пожар и получил серьезные ожоги, из-за чего врачи приняли решение провести ампутацию. После этого мать будущего спортсмена лишили родительских прав. Он был усыновлен другой семьей и переехал в Санкт-Петербург.

Мальчик изначально использовал скейтборд как средство для свободного передвижения, а затем начал заниматься профессионально. Это позволило Лаллаву достичь международного уровня и получить приглашение на чемпионат мира.

Легенда мирового скейтбординга — американец Тони Хоук — выложил в своих соцсетях видео с трюками россиянина и назвал его своим «любимым скейтбордистом».

