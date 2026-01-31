Головин против Сафонова: кто победит в парах 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки определились восемь пар раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» и «Реал Мадрид» повторят противостояние заключительного тура общего этапа, ставшее таким драматичным, а полузащитник Александр Головин и голкипер Матвей Сафонов сразятся друг с другом. «Газета.Ru» рассказывает о раскладах во всех парах и прогнозирует исходы противостояний.

Еще не улеглись эмоции после феноменальной концовки матча восьмого тура, когда гол головой голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина вывел португальскую команду в плей-офф, а ее грозного соперника лишил места в топ-8, и вот уже лиссабонцам и «Реалу» снова предстоит играть друг против друга, только в первом раунде плей-офф.

Ничего удивительного в этом нет, так как шанс на такой расклад был 50-процентным – «Реал» занял девятое место на общем этапе, «Бенфика» вышла в плей-офф с последнего, 24-го, и могла сыграть либо снова с «королевским клубом», либо с итальянским «Интером».

И хотя «орлы» одержали на общем этапе победу со счетом 4:2, фаворитом в кубковом противостоянии будет, конечно же, испанский гранд. «Реал» обладает более звездным и качественным составом и вполне может сделать выводы из ошибок последней встречи. А ошибок было предостаточно.

Главной интригой этого противостояния будет план Жозе Моуринью. Особенный, возглавляющий сейчас красно-белых, подготовил блестящий план на мадридцев, благодаря чему «Бенфика» и смогла добиться нужного ей результата.

В первую очередь Моуринью воспользовался магнитом, который явно находится на левом фланге атаки «королевского клуба», в результате чего там постоянно оказываются разом Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Особенный же сделал так, что звезды «сливочных» мешали друг другу, – максимально перегрузил эту зону. Кроме того, сработала и ставка на Леонардо Баррейро, номинально второго опорника «орлов», который благодаря своим качествам очень затруднил испанцам продвижение по чужой половине поля и безупречно сработал в подстраховке.

Но даже так для искомого результата «Бенфике» потребовались два удаления у соперника и приход своего вратаря на стандарт у чужих ворот на восьмой добавленной минуте.

Да, в первой встрече в противостоянии в Лиссабоне Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Рауля Асенсио и Родриго. Эти потери не выглядят критичными, но сыграть мадридцам нужно будет все равно гораздо сильнее.

Прогноз «Газеты.Ru»: уверенный проход «Реала» по сумме двух встреч.

Противостояние соперников, которые могли встретиться в первом раунде плей-офф с «Реалом» и «Бенфикой» соответственно. Здесь ожидается пиршество открытого футбола – норвежская команда по-другому не играет.

«Буде» вырвал свою путевку в плей-офф благодаря невероятным семи очкам в трех последних турах против грандов: дортмундской «Боруссии» (1:1), «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1).

«Интеру» точно не будет просто, потому что чемпион Норвегии действительно умеет атаковать против любой защиты, но стилистически «Буде-Глимт» для «нерадзурри» выглядит удобным, а преимущество в классе у итальянцев неоспоримо.

Чтобы в этой паре случилась сенсация, Никите Хайкину надо творить настоящие чудеса в воротах на протяжении 180, а то и 210 минут.

Прогноз «Газеты.Ru»: уверенный проход «Интера» по сумме двух встреч.

Александру Головину и его команде не позавидуешь. У монегасков только одна победа в десяти последних встречах во всех турнирах. Правда, одержана она была в матче Лиги 1 как раз над «ПСЖ» (1:0).

Однако повторение такого результата выглядит маловероятным не только из-за силы действующего обладателя Кубка чемпионов, но и из-за кадровой ситуации его соперника – лазарет монегасков переполнен.

Год назад «ПСЖ» вообще чуть было не пролетел мимо плей-офф, начал кубковую часть Лиги чемпионов с противостояния с другими соотечественниками – «Брестом». Тогда команда Луиса Энрике отгрузила коллегам по Лиге 1 за два матча десять безответных мячей.

Сейчас главной интригой является роль Матвея Сафонова. Именно российский голкипер, восстановившись от травмы, занял место на последнем рубеже в игре последнего тура против английского «Ньюкасла» (1:1) и не виноват в пропущенном мяче. Можно предположить, что сейчас именно на него Луис Энрике рассчитывает как на номера один.

Прогноз «Газеты.Ru»: крупная победа «ПСЖ» по сумме двух матчей.

Чемпион Азербайджана бесспорно стал главным открытием общего этапа. И «Ньюкаслу» будет явно непросто в сражении с командой Гурбана Гурбанова.

Другое дело, что «сороки» хороши против разреженной обороны и испытывают проблемы, когда соперники «паркуют автобус». Но последнее – точно не про «Карабах». Он доставит трудности англичанам на их половине поля, но вряд ли сможет выиграть в голевой перестрелке.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ньюкасла» по сумме двух матчей в результативном противостоянии.

Чемпион Турции обладает очень мощным составом, а его атаку возглавляет нигериец Виктор Осимхен, много и успешно игравший в Серии А за «Наполи». Тому же «Ювентусу» он бы явно не помешал в составе.

Вот только собранный как пестрое лоскутное одеяло звездный состав турецкого клуба всякий раз оказывается нежизнеспособным в решающих еврокубковых баталиях.

«Ювентус» же под руководством Лучано Спаллетти, напротив, выглядит как команда все лучше и лучше и может забраться очень далеко. Для такого коллектива сильный, но несбалансированный соперник будет удобен.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Ювентуса» по сумме двух матчей.

«Атлетико» уступил в последнем туре общего этапа на своем поле «Буде-Глимт» и не попал в топ-8, но по игре команда Диего Симеоне выглядела очень солидно. Другое дело, что и чемпион Бельгии шит не лыком.

В этой паре испанский клуб будет очевидным фаворитом, но в то же время «Брюгге» имеет вполне осязаемые шансы. Первый матч пройдет в Бельгии, и черно-синие постараются на своем поле отправить соперника на дно.

Слабостью «Атлетико» этого сезона, помимо проблем нападающих с реализацией, стала как раз игра в выездных матчах. И если «Брюгге» сможет создать задел в первой встрече, как показала норвежская практика, на «Метрополитано» вполне возможно будет выстоять.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Атлетико» по сумме матчей за пределами основного времени.

«Боруссия» Д (Германия) – «Аталанта» (Италия)

«Аталанта» имеет в этой паре преимущество своего поля, но это, пожалуй, единственный и не самый явный козырь бергамасков. Нас ждет интересная тактическая дуэль: что Нико Ковач, что Раффаэле Палладино играют по схеме 3-4-2-1, правда, используют ее по-разному.

Атакующий арсенал дортмундцев гораздо разнообразнее и выглядит сильнее. Если им удастся заработать перевес в счете в первом матче, который они сыграют дома, их шансы на проход в 1/8 финала возрастут кратно.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Боруссии» по сумме двух матчей.

Более именитый, богатый и традиционно сильный «Байер» считается фаворитом. Но команды уже встречались на общем этапе ЛЧ в этом сезоне, и «Олимпиакос» достаточно уверенно победил (2:0).

Хосе-Луис Мендилибар поставил греческой команде острейший высокий прессинг, а леверкузенцы постоянно разыгрывают мяч через короткие передачи на своей половине поля, ни при каких обстоятельствах не отказываясь от этой философии.

Именно так «Олимпиакос» и победил на общем этапе: уже на второй минуте отобрал через прессинг и забил, затем повторил это еще раз и спокойно удержал преимущество, отдав инициативу во втором тайме.

В этой паре, как ни в одной другой, будет важен первый забитый мяч, но «Байеру» придется непросто, даже если счет откроет он.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Олимпиакоса» в серии пенальти.