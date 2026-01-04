Ни голов, ни зуба: Овечкина безнаказанно ударили клюшкой в матче НХЛ

Овечкин не забил и потерял зуб в матче против «Чикаго»

Александр Овечкин провел очередной матч без заброшенных шайб и набранных очков и лишился зуба в результате удара клюшкой по лицу от Луи Кревье, Никита Кучеров стал главным героем встречи с «Сан-Хосе», а Егор Чинахов забросил дебютную шайбу за «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» - 2:3 Б

Не самым удачным для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина получился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий нанес два броска по воротам, совершил четыре силовых приема, но не смог отметиться результативными действиями, причем ушел со льда без голов уже в 13-м из 14-ти последних матчей.

Но на этом неприятности для Овечкина не закончились. По ходу встречи Александру Великому попал в лицо клюшкой нападающий «Чикаго» Луи Кревье, в результате чего 40-летний форвард решился зуба.

По правилам за игру высоко поднятой клюшкой, приведшей к повреждению соперника, Кревье должен был получить четыре минуты штрафа, но арбитры к возмущению Ови не заметили эпизод, и Кревье остался безнаказанным.

Российский нападающий провел на льду 18:49 и закончил встречу с показателем полезности -1, а его команда уступила в серии послематчевых штрафных бросков. Впрочем, по ходу встречи «Кэпс» дважды отыгрывались усилиями Дилана Строума и Райана Леонарда, так что такой итоговый расклад – еще не худший вариант.

Что до «Блэкхоукс», то в их составе в первой заброшенной шайбе поучаствовал россиянин Илья Михеев, чей бросок Райан Донато переправил в сетку ворот Логана Томпсона. Таким образом, в последних одиннадцати встречах на счету Михеева 10 (5+5) очков.

Интересно, что буллитная серия получилась довольно результативной. Команды обменялись результативными попытками в серии из трех буллитов, продолжив противостояние до преимущества. Четвертые выходы никому не удались, пятой попыткой Сонни Милано вывел «Вашингтон» вперед, но бывший игрок «столичных» Андре Бураковски восстановил равновесие, а когда Джейкоб Чикран крайне невнятно исполнил свою попытку, капитан «черных ястребов» Ник Фолиньо принес гостям викторию.

Интересно, что за свою карьеру опытнейший Фолиньо до того исполнял буллиты в сериях 13 раз и… не реализовал ни одного.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7

Совсем иначе дела идут сейчас у другого звездного россиянина Никиты Кучерова и его команды. «Тампа» прибыла в Калифорнию и камня на камне не оставила от прогрессирующего и талантливого «Сан-Хосе», продлив свою победную серию до семи встреч.

И все эти семь встреч неразрывно связаны с игрой Кучерова, который в каждой из них смог забросить по шайбе и в сумме набрал аж 17 (7+10) очков!

Вот и в конкретно этом поединке, встретившись лицом к лицу с юным третьим бомбардиром всей лиги Маклином Селебрини, российский вингер оформил не только точный бросок, но и четыре результативных передачи!

Перфоманс Кучерова затмил и первый в карьере хет-трик его партнера по команде Даррена Рэддиша и такое же достижение форварда «акул» Павола Регенды, который за одну встречу разом удвоил число своих шайб в сильнейшей лиге мира. Ну а Селебрини отличился лишь передачей в одной из голевых комбинаций «Шаркс».

Победу записал на свой счет голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, сделавший 19 сейвов, а вот его соотечественник и коллега-визави Ярослав Аскаров, пропустив три шайбы после десяти бросков, был заменен по ходу встречи.

«Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4

Уже в своей второй встрече за «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса» нападающий Егор Чинахов смог отличиться результативным броском. Более того, шайба россиянина стала второй для его команды в матче и победной.

Ну а капитан «пингвинов» Сидни Кросби, отметившись двумя голевыми передачами, продлил результативную серию до шести встреч, в которых набрал 10 (4+6) очков.

«Питтсбург» набрал 47 очков за 40 матчей и вернулся в зону плей-офф, продолжая ожидать возвращения в строй своей второй главной звезды – Евгения Малкина.