Олимпийский чемпион об Овечкине: он дает возможность гордиться всем русским людям

John McDonnell/AP

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дает возможность гордиться своими достижениями всем русским людям, передает «Матч ТВ».

«В любые годы круто быть рекордсменом, тем более на территории, которая тебя ничем не подпитывает, кроме как жительским интересом. Он дает не только любителям хоккея, а всем русским людям возможность гордиться его достижениями», — сказал Карелин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях.

