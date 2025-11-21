Хет-трик, драка и покорение рекорда Гретцки: феерический матч Овечкина с «Монреалем»

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ после хет-трика в ворота «Монреаля»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в четвертой игре подряд, на этот раз оформив хет-трик в ворота «Монреаля». Кроме того, Ови получил штраф за драку, а у его одноклубника родился ребенок прямо во время матча.

«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:8

Такого Овечкина ждали болельщики. И именно такие перформансы заставляют их надеяться, что нынешний сезон не станет для Александра Великого последним в НХЛ.

В матче с «Канадиенс» российский форвард открыл счет уже на первой минуте, реализовав большинство. На старте второго периода Ови ассистировал Этену Фрэнку. Затем он отличился уже в концовке, закрепив преимущество своей команды. На 57-й минуте он из правого круга вбрасывания замкнул передачу Дилана Строума, а вскоре забросил и третью свою шайбу в этой встрече — в пустые ворота.

Не обошлось и — редкий случай — без драки с участием Великой Восьмерки. Опытнейший нападающий не устоял перед провокацией со стороны Джоша Андерсона и ударил соперника клюшкой. Завязалась потасовка, по итогам которой судья раздал по малому штрафу как Овечкину, так и Андерсону.

Благодаря Александру «Вашингтон» одержал третью победу подряд, тогда как «Монреаль» продлил неудачную серию до пяти поражений. Россиянин был признан первой звездой встречи, а затем — и всего игрового дня.

«Саша научил нас удивляться»

После матча Ови, как всегда, скромно оценил свои достижения.

«Мой хет-трик? Не могу оценить его значимость, просто делаю свое дело. Давайте наслаждаться этим моментом — кто знает, что будет дальше», – приводит его слова пресс-служба лиги.

Кроме того, он рассказал о волнительном событии, которое произошло с его партнером по команде: у Дилана Строума родился третий ребенок.

«Сегодняшний день был очень важным для Строума и его семьи. Это очень здорово», — порадовался россиянин.

Подробности в беседе с журналистами раскрыл сам Дилан.

«У меня есть новости для вас. Во время первого периода, пока я был на льду, моя жена — настоящий боец — родила нашего третьего ребенка. Я очень горжусь ею. Это тяжело, я бы очень хотел быть там. Не думал, что это произойдет вот так скоро, сейчас я просто хочу ее увидеть. Саттон Кимберли Строум — моя третья дочь, родилась сегодня в 7:30», — сообщил хоккеист, едва сдерживая слезы.

Что же касается Овечкина, его немногословность компенсировала оценка двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

«Поздравляем Сашу с хет-триком. Он молодец!

Похоже, научил нас удивляться, радоваться. Для него не существует целей, которых невозможно достичь.

Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но все складывается. Ему надо выигрывать сезон и постараться выиграть Кубок Стэнли. Ну и побить уже немыслимый рекорд Гретцки. Вполне возможно, судя по настрою, как он двигается», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Прославленный спортсмен выразил мнение, что неудачное начало сезона позволило Александру сосредоточиться. Фетисов считает, что сейчас Ови следует просто получать удовольствие от игры.

Рекорды Овечкина

Овечкин практически в каждом матче переписывает историю НХЛ. Прежде всего, считаем, сколько шайб осталось Великой Восьмерке до абсолютного рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф. На счету канадца 1016 голов, а у Ови теперь — 984. Отставание составляет 32 шайбы, и при взятых Александром темпах верится, что весной эта планка будет покорена.

Кроме того, российский нападающий побил достижение легендарного канадца по точным броскам без учета попаданий в пустые ворота — 840 против 838.

Падение какого рекорда Гретцки при всем нашем желании в ближайшее время не предвидится, так это бомбардирского. Великий форвард остается недосягаемым с невероятным показателем в 2857 (894+1963) очков. Однако Овечкин сегодня ворвался в топ-10, обойдя Джо Сакика: на счету россиянина 1643 (907+736) балла.

Кроме того, Александр Великий обновил достижение по голам в большинстве. Он в 327-й раз отличился, когда его команда имела численное преимущество, и на 53 шайбы оторвался от занимающего второе место Дэйва Андрейчука.

Продолжаем. Россиянин оформил 17-й хет-трик в гостевых матчах и по этому показателю вышел на третье место в истории лиги, сравнявшись с Марселем Дионном. Больше — по 19 — только у Гретцки и Марио Лемье. Также он стал шестым игроком в возрасте 40+, трижды за матч поразившим чужие ворота. Ранее это удавалось Горди Хоу, Джонни Буцику, Яромиру Ягру, Теэму Селянне и Никласу Лидстрему.

Ови повторил и еще один возрастной рекорд: он забросил шесть шайб в интервале четырех матчей, что прежде в 40 лет удавалось лишь Селянне — в 2011 году. Наконец, он стал третьим игроком, кто в таком возрасте отличился в четырех играх кряду — после Яромира Ягра и Дина Прентиса.

Ну и наконец неочевидное и любопытное достижение: Александр теперь делит второе место с Марком Мессье по голам на первой минуте встречи. Шайба на старте матча с «Монреалем» стала для Овечкина 13-й. Больше — лишь у лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби (15).