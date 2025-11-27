Русская машина на ходу: Овечкин в 40 лет продолжает бить рекорды НХЛ

В напряженном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшем минувшей ночью на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, «столичные» сумели вырвать победу у «Виннипег Джетс» со счетом 4:3. Игра стала настоящим праздником для болельщиков «Кэпс» — перед матчем состоялась торжественная церемония в честь Александра Овечкина, отметившего юбилейный 1500-й матч в НХЛ и 900-ю шайбу в лиге. «Газета.Ru» — о том, что еще происходило этой ночью в лучшей хоккейной лиге мира.

Праздник Овечкина до, во время и после матча

Регулярный чемпионат НХЛ, стартовавший в октябре, незаметно для всех уже пересек отрезок в четверть сезона — за это время определились промежуточные фавориты кубковой гонки, а также те, кому необходимо серьезно прибавить, чтобы в апреле вступить в борьбу за Кубок Стэнли.

Вашингтонский клуб подошел к игре против «Виннипега» в хорошей форме, одержав победу в четырех из пяти последних матчей, уверенно идя в зоне плей-офф. Канадский коллектив, напротив, находится в своеобразном пике — три поражения в последних пяти играх и шесть неудач в девяти встречах. Эта статистика не позволяет «Джетс» располагаться в топ-8 Западной конференции, дающей право на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Перед игрой «Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча Александра Овечкина в НХЛ. Праздничное событие заняло около 10 минут. Кроме Овечкина, в ней поучаствовали восемь юных хоккеистов клуба и семья россиянина.

Эмоциональный заряд, который получил капитан «Кэпс» перед началом встречи, благотворно повлиял на ее ход. Уже в первом периоде хозяева вышли вперед благодаря усилиям Джона Карлсона и Томаса Уилсона, записавшего на своей счет голевую передачу. Чуть позже Джейкоб Чикран увеличил преимущество «Вашингтона». «Виннипег» ответил голом Габриэля Виларди за 22 секунды до сирены на перерыв, сократив отставание до минимума.

Во втором периоде гости быстро реализовали большинство, сравняв счет за счет усилий все того же Габриэля Виларди. Но спустя всего четыре минуты «Кэпс» вновь вырвались вперед — Александр Овечкин забил свой 908-й гол, исполнив невероятный спиннинг-шот с поворотом, обманув вратаря «Джетс» Эрика Комри и вызвав овации трибун.

Третий период стал настоящей драмой: «Джетс» упорно гнались за тем, чтобы сравнять счет, иногда слегка забывая про оборону — этим воспользовался Коннор Макмайкл, сумевший в начале заключительного игрового отрезка восстановить комфортное преимущество хозяев в две шайбы. Гости не теряли надежды и до последнего шли вперед — за 4:49 до окончания третьей двадцатиминутки Марк Шайфли забросил третью шайбу «Виннипега», но на большее гостей не хватило. Сняв вратаря, им не удалось реализовать большинство в формате 6х5 — игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».

Первой звездой встречи стал Александр Овечкин, заработавший благодаря голу показатель полезности «+1», проведя на льду 17 минут 19 секунд. Второй звездой был признан его одноклубник Коннор Макмайкл, третьей — еще один игрок «Кэпс» Джейкоб Чикран.

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил 18 из 21 броска по своим воротам, его визави совершил 30 спасений после 34 бросков хоккеистов «столичных».

Новые рекорды Овечкина

Погоня за Уэйном Гретцки продолжается — бессменный лидер «Вашингтона» близок к покорению отметки в 1000 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. После игры против «Виннипега» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 31 шайбы — 985 (908+77) против 1016 (894+122).

Прошедший домашний матч с заброшенной шайбой стал для Овечкина 348-м в НХЛ. По этому показателю он догнал Горди Хоу (348 матчей с голами на арене «Детройт Олимпия») и повторил рекорд лиги по этому показателю.

Помимо этого, Овечкин повторил достижение Горди Хоу и Джонни Бьюсика в НХЛ — российский форвард, забросивший девять шайб в ноябре, стал третьим игроком в истории НХЛ старше 40 лет, кому удалось продемонстрировать подобную результативность за один календарный месяц.

После этой победы «Вашингтон» набрал 28 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» с активом в 24 очка располагается на 12-й позиции на Западе. Продолжить победное шествие «Кэпс» могут уже послезавтра — в гости к вашингтонской команде приедет «Торонто Мэйпл Лифс».