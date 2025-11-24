«Глыба мирового футбола»: ушел из жизни Никита Симонян. Ему было 99 лет

На 100-м году жизни скончался олимпийский чемпион по футболу 1956 года, лучший бомбардир московского «Спартака», четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока и трехкратный победитель первенства СССР в качестве тренера Никита Симонян. «Газета.Ru» вспоминает прославленного футбольного деятеля.

«Просто нет слов»

На 100-м году жизни умер олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — сказал Мирзоян.

Пресс-служба «Спартака» в своем Telegram-канале выразила соболезнования семье и близким Симоняна.

«Пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», — говорится в сообщении.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «Матч ТВ» назвал Симоняна глыбой мирового футбола.

«Слов нет…

Ушел из жизни легенда, глыба мирового футбола. Человек, футболист и тренер с большой буквы.

Он прожил долгую жизнь, посвятил всего себя футболу до последнего дня. Царствие небесное и большой поклон великому спартаковцу», — сказал Шикунов.

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло заявил Sport24, что Симонян был замечательным человеком и другом.

«Симонян был замечательным человеком и другом. Было приятно поговорить о футболе с человеком, который его понимал. Я опечален его кончиной. Я недавно поздравлял его с днем рождения. Мне сейчас очень грустно», — сказал Капелло.

Карьера футболиста, победа на Олимпиаде

Симонян начал карьеру в юношеской команде сухумского «Динамо» в 1944 году. В 1945 году состоялись матчи динамовцев против московских «Крыльев Советов». «Динамо» одержало две победы, а Симонян забил все мячи своей команды в тех играх. После этого Симоняна «Крылья» пригласили в свою команду, где он провел за два года 56 матчей, забив десять мячей.

В 1948 году «Крылья Советов» заняли в первенстве последнее место, и команду было решено расформировать. Так Симонян попал в «Спартак».

В составе красно-белых Симонян стал четырехкратным чемпионом Советского Союза, выиграв титулы в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, а также два раза становился обладателем Кубка СССР (1950, 1958). В «Спартаке» он провел 243 матча, забив 159 мячей. Дебютный мяч Симонян забил за красно-белых в матче шестого тура чемпионата СССР 1949 года в игре против бакинского «Нефтяника», который сейчас известен под названием «Нефтчи». Уже в следующем матче форвард оформил свой первый дубль за москвичей, отправив два мяча в ворота самарских «Крыльев Советов».

Интересно, что в последний раз Симонян отличился в ворота ростовского СКВО, клуба, который сейчас носит имя СКА. Тогда он не подозревал, но последний матч, который сыграет «Спартак» при его жизни, будет против другого армейского клуба — московского ЦСКА. И тогда, и в 2025 году «Спартак» победил. Правда, в игре с СКВО был зафиксирован счет 3:1, через 66 лет красно-белые победили с минимальным счетом.

В составе сборной СССР Симонян дебютировал в 1954 году, забив два мяча в ворота сборной Швеции. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу Советского Союза.

Главным для него турниром в качестве игрока советской сборной стали Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне. На том турнире СССР считался одним из фаворитов и подтвердил свой статус, обыграв в финале Югославию со счетом 1:0. Симонян провел на поле 90 минут, а единственный мяч забил в самом начале второго тайма Анатолий Ильин.

Успехи на тренерском мостике

После завершения карьеры игрока Симонян возглавил «Спартак» в качестве тренера. На этой должности он работал с 1960 по 1965 и с 1967 по 1972 год, выиграв два чемпионата СССР (1962 и 1969). После чемпионства 1969 года ему было присвоено звание «Заслуженный тренер СССР».

В 1973 году в качестве тренера ереванского «Арарата» Симонян сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок СССР. С 1977 по 1979 год Симонян возглавлял сборную СССР, во главе которой провел 27 матчей, одержав 18 побед, но на чемпионате мира 1978 года советские футболисты не сыграли. Закончил Симонян карьеру тренера 31 мая 1985 года в «Арарате».

С 1986 по 1990 год занимал пост начальника сборной СССР. В 1990 году был назначен первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, с сентября 1992 года — первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС).

Вместе со «Спартаком» до последних дней

18 октября 2025 года Симонян в последний раз появился на игре «Спартака». В тот день красно-белые провели матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова.» Ему вручили памятную футболку с 99-м номером в честь его дня рождения, который он отпраздновал 12 октября. В церемонии приняли участие бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Также перед началом матча Симонян передал мяч юному футболисту красно-белых Сергею Касумову, и тот произвел символический удар в центральном круге.

22 октября 2025 года в разговоре со «Спорт-Экспресс» Симонян ответил на вопрос о своем долголетии, пошутив, что это надо спросить у его родителей.

«Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь», — сказал Симонян.