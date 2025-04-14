Умер за компьютером: в Волгограде у 16-летнего футболиста остановилось сердце

На 17-м году жизни не стало футболиста из Волгограда Максима Семенова — спортсмен умер у себя дома за компьютером во время онлайн-игры. По предварительным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца. «Газета.Ru» — о том, что известно о трагедии на данный момент.

«Проблем со здоровьем не имел»

Воспитанник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Семенов скончался в возрасте 16 лет. Трагедия произошла 12 апреля. Информация об этом появилась на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

«В «Спортивную школу «Ротор» пришла большая беда. Оборвалась жизнь нашего воспитанника и хорошего парня Максима Семенова. Мы выражаем искренние соболезнования родителям и близким Максима. Скорбим вместе с вами», — указано в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, после тренировки футболист вернулся домой и включил компьютер, чтобы отдохнуть и поиграть в онлайн-игры вечером. Однако внезапно ему стало плохо, близкие тут же вызвали скорую помощь, но спасти спортсмена не удалось.

Предварительной причиной смерти могла стать остановка сердца, которая была вызвана физическими нагрузками.

Следователи уже начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена. Отмечается, что гибель 16-летнего футболиста не носит криминальный характер.

Семенов — воспитанник спортивной школы «Ротора». Футболист выступал за МФК «Родина». Он дебютировал в Южной лиге, выйдя на поле в матче против команды «Каустик». В мае 2025 года Семенов должен был завершить обучение в 10-м классе средней школы №56 г. Волгограда.

Издание «Волгоградская правда» сообщает, что церемония прощания состоится 15 апреля. Из-за траурного события матчи первенства Южной лиги будут начинаться с минуты молчания.

Представитель спортшколы «Ротора» в интервью РИА Новости заявил, что у Семенова не было проблем со здоровьем, известие о его скоропостижной кончине стало ошеломляющим.

«Большой шок для всех нас, кто знал Максима. Трагедия произошла не на футбольном поле и не на тренировке. Максим проходил углубленное медицинское обследование, каких-либо проблем со здоровьем у него не было», — заявили в «Роторе».

Не первая смерть футболиста в Волгограде

В конце прошлого года у Владислава Дьяченко, которому был всего 21 год, случился инсульт. Молодой человек впал в кому и больше не пришел в себя.

«Скоропостижно скончался прекрасный, жизнерадостный человек, который всегда был готов бороться до самого конца на поле и за его пределами», — сообщила тогда Объединенная футбольная лига.

Владислав Дьяченко играл в команде «Зенит Волгоград» одноименной спортивной школы №11.