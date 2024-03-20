«Безумно страдал от предательств»: спортивный мир скорбит об Уткине

Накануне не стало выдающегося спортивного журналиста, комментатора Василия Уткина. Соболезнования выражают спортсмены, артисты, друзья — все те, с кем его пути так или иначе пересекались. При этом Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в лицемерии за ее пост в память о комментаторе и припомнила конфликт на «Матч ТВ». Самые яркие, трогательные и противоречивые высказывания, посвященные памяти Уткина, — в материале «Газеты.Ru».

«Голос футбола моего детства»

Спортивный комментатор Василий Уткин умер 19 марта из-за тромбоэмболии легочной артерии. Его кончина повергла в шок российское спортивное сообщество. Хотя Уткин снискал славу как футбольный комментатор, его вспоминают представители и других видов спорта. Гроссмейстер Ян Непомнящий, болельщик московского «Спартака», заявил, что гордится знакомством с Уткиным.

«В 2016 году он позвал меня в »Джон Донн» на Никитском рассказать о первых двух партиях матча Карлсен — Карякин. Пришло, помнится, человек 10. Решили искать другие форматы. С тех пор изредка общались — переписывались преимущественно на футбольные темы. Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь. Светлая память», — написал Непомнящий в соцсетях.

«Почему-то всегда меня поддерживал»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила благодарность Василию. Она призналась, что не понимает, почему Уткин всегда поддерживал ее, несмотря на лишь поверхностное знакомство. Комментатор, в частности, высказался в поддержку Тарасовой, когда в связи с санкциями Первого канала ее отстранили от работы на финале Гран-при России.

close Василий Уткин (1972 — 2024) Спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин, 2005 год Певец Владимир Пресняков и спортивный комментатор Василий Уткин в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год Спортивный комментатор Василий Уткин на матче 39-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Рубин» (Казань), 2012 год Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День Выборов» в прокат, 2007 год Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. <…> Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо.

Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию.

Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему — он почему то всегда меня поддерживал, хотя мы были едва знакомы», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

«Пусть тебе будет хорошо, Вась»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская не стала отрицать, что часто спорила с Уткиным на различные темы. При этом противоречия никогда не мешали их дружескому общению.

«Мы схлестывались порой жестко — в основном из-за Васиной привычки эмоционально рубить сплеча — навешивать ярлыки на людей спорта (не футбола), даже будучи не слишком в теме. И несмотря на мое возмущение, порой бушующее, мог совершенно внезапно сменить тему: «Слушай, я так скучаю по посиделкам у вас на кухне. Пригласи меня, а?»

И эта бездна обаяния растапливала своим напором все накопившиеся заочные шероховатости в отношениях. 52 ему исполнилось две недели назад, и, отвечая на мой звонок, он пробормотал виновато: «А я, сволочь такая, тебя забыл поздравить. Давай уже увидимся, что ли?..»

<...> Вась, тебе так часто бывало в этой жизни плохо и больно… Ты, наверное, потому и жил так ярко внешне, да и людьми себя окружал постоянно, чтобы никому даже в голову не пришло, что внутри все совсем не так.

Что там может быть холодно, одиноко, а порой вообще беспросветно. И куча проблем со здоровьем в придачу. Пусть тебе будет хорошо, Вась! Идиотские слова, знаю. Просто других сейчас не находится, прости…», — написала Вайцеховская в Telegram.

Канделаки — о конфликте с Уткиным, Собчак — о лицемерии Канделаки

Несмотря на то, что в последние годы Уткин не работал на телевидении, он оставался в медиапространстве, вел на YouTube-канале авторскую программу «Футбольный клуб», был президентом медиакоманды «Эгриси». Вместе с тем, он не исключал, что в какой-то момент вернется на телевидение, где он начал работу — как сам он написал за два дня до смерти — 35 лет назад. Между тем, его уход с телеэкранов сопровождался громким конфликтом с бывшим генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Сейчас Канделаки считает, что не смогла уделить Уткину столько внимания, сколько он заслуживал.

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание.

В спешке и желании как можно быстрее доказать, что «Матч ТВ» будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени — а он в нем нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих. Ему надо было рассказать, как прошли съемки в Бразилии, подходит ли ему кепочка, которую я сказала ему примерить, и многое другое.

Не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес — сейчас уже про это и говорить глупо — талант его был неоспорим», — написала Канделаки.

На слова Канделаки отреагировала журналист, общественный деятель Ксения Собчак. Она уличила экс-руководителя «Матч ТВ» в лицемерии, назвав ее слова циничными.

«Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Канделаки. Все это знают.

Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк»,

— такую запись в соцсетях оставила Собчак.

«Тебя ждет Розанов, там, глядишь, и я подгребу»

Одно из самых трогательных посланий оставил футбольный комментатор Александр Елагин. Он лишь накануне завел Telegram-канал, и первая же запись в нем оказалась посвященной памяти Василия Уткина. Елагин назвал Уткина близким и дорогим человеком, вспомнив также ушедшего из жизни несколько лет назад коллегу по цеху Юрия Розанова.

«Никак не думал, что мой первый текст будет посвящен памяти Василия Уткина. Слова-то какие?! Памяти. Уткина. Это значит, что человек не уехал куда-то далеко-далеко, надолго, но с обязательностью возвращения — это значит, что я больше никогда-никогда его не увижу, не поговорю с ним, не поспорю, не посижу с ним за рюмкой с рассуждениями о литературе, кино, футболе, о жизни.

<...> он притягивал и отталкивал одновременно. Притягивал своей сумасшедшей харизмой, своим кругозором, своим остроумием, свой трогательной, щемящей заботой о тех, кого подпускал к себе, кого включал в свой ближний круг. <...> Отталкивал… наверное, тех кто лез к нему с приторной лестью, лелея надежду понежиться в лучах его славы. Вася чувствовал фальшь. Хотя нередко промахивался с оценками людей, которые его окружали, и, поверьте, очень страдал от этого», — написал Елагин.

Комментатор рассказал, что Уткин страдал от предательств.

«При всей его нарочитой надменности, иногда показной хамоватости и самодостаточности Вася был человеком глубоко чувствующим, ранимым и безумно страдающим от предательства. А такое тоже бывало», — отметил Елагин.

Он также заметил, что воздерживается от разговоров о том, каким комментатором был Уткин, поскольку Василий давно стал частью болельщицкого фольклора. При этом Елагин подчеркнул, что в тяжелый момент Уткин был единственным, кто поддержал его и помог.

«Человек сам выбирает свой путь этой жизни. Вася протопал, проехал, пролетел свой путь, оставить непросто след, а настоящий рубец в моей жизни.

Покойся с миром, друг мой сердечный. Тебя ждет Юрок Розанов. Твой самый близкий человек по духу. Там, глядишь, и я подгребу. И соорудим чего-нибудь на троих», — заключил Елагин.