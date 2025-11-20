Овечкин забил в трех матчах подряд и покорил два необычных рекорда НХЛ

Овечкин забил в третьем матче подряд, «Вашингтон» победил «Эдмонтон» — 7:4
Нынешний сезон показывает, что успешные игры «столичных» прямо пропорциональны результативности Александра Овечкина. Старт сезона «Кэпс» откровенно провалили, но и главная звезда команды крайне тяжело вкатывалась в чемпионат, в первых 15 играх забросив лишь три шайбы. Зато потом прорвало: за последующие пять матчей российский форвард отличился четырежды.
Очередной гол он записал в свой актив в игре с «Эдмонтоном»: Ови сделал счет 2:0 в пользу своей команды уже на 7-й минуте, причем в довольно нетипичном для себя стиле — оказался на пути броска Джейкоба Чикрана и филигранно подправил шайбу в ворота едва уловимым движением клюшки.
Для Александра Великого это результативное действие оказалось единственным в матче. Впрочем, его партнеры справились и сами, выдав результативную — пусть и немного нервную — игру, которая завершилась победой. Овечкин отличился в третьей встрече подряд.
Овечкин повторил два исторических рекорда Гретцки и Горди Хоу
Игровой день ознаменовался очередными достижениями Александра Великого. Начнем с того, что он забросил 904-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах. Никто не знает, будет ли он пытаться выбить тысячу, — на это явно потребуется больше, чем один сезон, а сам Ови не готов строить планы на будущее после того, как в 2026 году истечет его действующий контракт с «Вашингтоном».
Но он, несомненно, будет бороться за то, чтобы побить еще один снайперский рекорд Уэйна Гретцки: с учетом этого гола на счету Овечкина теперь 981 шайба в играх регулярки и плей-офф.
По этому показателю он отстает от легендарного канадца на 35 голов — и судя по тому, как в последних играх разгоняется россиянин, есть надежда, что весной мы будем праздновать очередное историческое достижение.
Еще один рекорд Гретцки россиянин уже повторил в этом матче. Статистики НХЛ фиксируют любые, даже неочевидные успехи хоккеистов — и планка, которая покорилась Ови, пожалуй, именно такой случай.
Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах без учета голов в пустые ворота: они оба огорчали соперников по 838 раз.
Также необычным, но от этого не менее выдающимся, является рекорд Горди Хоу, который также удалось повторить лидеру «Кэпс». Теперь Овечкин, как и легенда «Детройта», забросил 480 шайб на одном стадионе с учетом матчей Кубка Стэнли. Александр Великий отличался на «Кэпитал Уан Арене», а Хоу, соответственно, — на «Детройт Олимпия».
Кроме того, в списке лучших бомбардиров НХЛ Ови вплотную приблизился к первой десятке. Он набрал 1639 очков (904 гола + 735 передач) и всего на два балла отстает от легенды «Колорадо Эвеланш» Джо Сакика — 1641 (625+1016).
Помимо этого, восьмой номер «Вашингтона» вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по победным играм. Таковых в активе Ови стало 833, он обошел по этому показателю Рэя Бурка и теперь нацелился на статистику Райана Сутера: у него — 840 выигранных встреч.
Также российский нападающий в 1007-й раз ушел со льда, набрав хотя бы один балл. Здесь он опередил Джо Торнтона и вышел на восьмое место среди всех хоккеистов в истории лиги. Возглавляет список, разумеется, Уэйн Гретцки: у него был 1221 матч с результативными действиями. Подчеркнем: речь о регулярных чемпионатах.
Наконец, Овечкин стал первым за девять лет игроком в возрасте 40 лет, забившим в трех матчах подряд. В последний раз это достижение покорялось Мэтту Каллену в 2010 году.