Овечкин забил в трех матчах подряд и покорил два необычных рекорда НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин радуется тому, что забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил достижение Уэйна Гретцки в матче против «Чикаго», Вашингтон, США, 4 апреля 2025 года

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этой шайбе Овечкин повторил исторический рекорд Горди Хоу по количеству голов на одной арене, а также сравнялся с Уэйном Гретцки по числу шайб в регулярке без учета голов в пустые ворота. Теперь на счету Овечкина 904 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 981 — с учетом плей-офф, что приближает его к еще одному величайшему рекорду Гретцки.

Овечкин забил в третьем матче подряд, «Вашингтон» победил «Эдмонтон» — 7:4

Нынешний сезон показывает, что успешные игры «столичных» прямо пропорциональны результативности Александра Овечкина. Старт сезона «Кэпс» откровенно провалили, но и главная звезда команды крайне тяжело вкатывалась в чемпионат, в первых 15 играх забросив лишь три шайбы. Зато потом прорвало: за последующие пять матчей российский форвард отличился четырежды.

Овечкин побил два рекорда и замахнулся на величайшее достижение Гретцки Александр Овечкин забросил свою 903-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и принес «Вашингтон Кэпиталз»... 18 ноября 20:30

Очередной гол он записал в свой актив в игре с «Эдмонтоном»: Ови сделал счет 2:0 в пользу своей команды уже на 7-й минуте, причем в довольно нетипичном для себя стиле — оказался на пути броска Джейкоба Чикрана и филигранно подправил шайбу в ворота едва уловимым движением клюшки.

Для Александра Великого это результативное действие оказалось единственным в матче. Впрочем, его партнеры справились и сами, выдав результативную — пусть и немного нервную — игру, которая завершилась победой. Овечкин отличился в третьей встрече подряд.

Овечкин повторил два исторических рекорда Гретцки и Горди Хоу

Игровой день ознаменовался очередными достижениями Александра Великого. Начнем с того, что он забросил 904-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах. Никто не знает, будет ли он пытаться выбить тысячу, — на это явно потребуется больше, чем один сезон, а сам Ови не готов строить планы на будущее после того, как в 2026 году истечет его действующий контракт с «Вашингтоном».

Но он, несомненно, будет бороться за то, чтобы побить еще один снайперский рекорд Уэйна Гретцки: с учетом этого гола на счету Овечкина теперь 981 шайба в играх регулярки и плей-офф.

По этому показателю он отстает от легендарного канадца на 35 голов — и судя по тому, как в последних играх разгоняется россиянин, есть надежда, что весной мы будем праздновать очередное историческое достижение.

На пути к 1000-й шайбе: Овечкин забил в матче с «Каролиной» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз»... 12 ноября 12:41

Еще один рекорд Гретцки россиянин уже повторил в этом матче. Статистики НХЛ фиксируют любые, даже неочевидные успехи хоккеистов — и планка, которая покорилась Ови, пожалуй, именно такой случай.

Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах без учета голов в пустые ворота: они оба огорчали соперников по 838 раз.

Также необычным, но от этого не менее выдающимся, является рекорд Горди Хоу, который также удалось повторить лидеру «Кэпс». Теперь Овечкин, как и легенда «Детройта», забросил 480 шайб на одном стадионе с учетом матчей Кубка Стэнли. Александр Великий отличался на «Кэпитал Уан Арене», а Хоу, соответственно, — на «Детройт Олимпия».

Кража исторической шайбы и пивной душ: как Овечкин забивал 900-й гол в НХЛ Александр Овечкин покорил очередную историческую планку: он стал первым, кто забросил 900 шайб... 06 ноября 13:28

Кроме того, в списке лучших бомбардиров НХЛ Ови вплотную приблизился к первой десятке. Он набрал 1639 очков (904 гола + 735 передач) и всего на два балла отстает от легенды «Колорадо Эвеланш» Джо Сакика — 1641 (625+1016).

Помимо этого, восьмой номер «Вашингтона» вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по победным играм. Таковых в активе Ови стало 833, он обошел по этому показателю Рэя Бурка и теперь нацелился на статистику Райана Сутера: у него — 840 выигранных встреч.

Также российский нападающий в 1007-й раз ушел со льда, набрав хотя бы один балл. Здесь он опередил Джо Торнтона и вышел на восьмое место среди всех хоккеистов в истории лиги. Возглавляет список, разумеется, Уэйн Гретцки: у него был 1221 матч с результативными действиями. Подчеркнем: речь о регулярных чемпионатах.

Наконец, Овечкин стал первым за девять лет игроком в возрасте 40 лет, забившим в трех матчах подряд. В последний раз это достижение покорялось Мэтту Каллену в 2010 году.