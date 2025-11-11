Российский тренер сравнил наставника «Спартака» Станковича с цыганом

Тренер Григорян: Станкович и его штаб ведут себя как цыгане

Тренер Александр Григорян на YouTube-канале раскритиковал поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было». — сказал Григорян.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Юрий Семин заступился за Станковича, обратившись к журналистам.