Легендарный тренер «Спартака» готов возглавить команду

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в команду после увольнения Деяна Станковича, передает Sport24.

«Мне очень жаль, что Деяна Станковича уволили из «Спартака», но такова наша жизнь. Если бы меня пригласили снова тренировать «Спартак», я бы с радостью вернулся», — сказал Каррера.

Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял с 12 марта по 26 сентября 2024 года.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в клуб.