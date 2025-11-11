На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легендарный тренер «Спартака» готов возглавить команду

Каррера готов возглавить «Спартак»
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в команду после увольнения Деяна Станковича, передает Sport24.

«Мне очень жаль, что Деяна Станковича уволили из «Спартака», но такова наша жизнь. Если бы меня пригласили снова тренировать «Спартак», я бы с радостью вернулся», — сказал Каррера.

Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял с 12 марта по 26 сентября 2024 года.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в клуб.

