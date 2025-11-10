Станковича шутливо оправдали за агрессивный выпад в адрес журналиста

Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: Станкович в порядке, а игроки не годятся

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о реакции Деяна Станковича на вопрос журналиста после победы над «Ахматом», передает Vprognoze.ru.

«Реакция Станковича? Тут могу ответить в шутливой форме, в этом плане мне понравилась фраза Шпилевского: «Будут трансферы зимой — будут результаты». Тренер в порядке, а игроки никуда не годятся», — заявил Билялетдинов.

Экс-тренер добавил, что не стоит надеяться на зимние трансферы как на решение всех проблем.

Во время флеш-интервью после победы над «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Билялетдинов заявил, что не понимает, чему он может научиться у иностранных наставников.