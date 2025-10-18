Прорвало: Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд». Игра завершилась разгромной победой «Кэпс» со счетом 5:1, одну из шайб забросил 40-летний капитан клуба Александр Овечкин, прервавший четырехматчевую безголевую серию. «Столичные» благодаря этому успеху набрали восемь очков и поднялись на вторую строчку Восточной конференции НХЛ.

Овечкин впервые забил

Матч против «Миннесоты Уайлд», где в начале сезона зажигает получивший рекордный контракт Кирилл Капризов, ознаменовался для «Кэпс» дебютом новых третьих джерси с логотипом Screaming Eagle — в красных, белых и синих тонах. Столичная команда с уверенностью может считать этот комплект формы счастливым, учитывая то, как складывалась встреча.

Игра началась с явного преимущества хозяев: «Вашингтон» полностью контролировал шайбу, нанеся 13 бросков в створ по сравнению с тремя у «Миннесоты». Первую шайбу хозяева забросили за 2:08 до конца периода, когда Александр Овечкин, вышедший на правый фланг, сделал точный пас в центр на Дилана Строма, который добил шайбу в пустые ворота.

Вторая двадцатиминутка прошла в более равной борьбе, хотя «Вашингтон» продолжал давить (24:7 по броскам после двух периодов). В начале периода «Кэпиталз» не реализовали двойной малый штраф Джейка Миддлтона, после чего инициатива была скорее у гостевой команды. «Миннесота» сумела сравнять счет за 3:13 до перерыва: Маркус Юханссон, воспользовавшись тонким пасом от Миддлтона, точно бросил мимо вратаря Логана Томпсона щелчком из средней зоны — 1:1. Но всего через полминуты Алексей Протас вновь вывел хозяев вперед, воспользовавшись пасом от Тома Уилсона.

«У Москвы есть потенциал для чего-то эпического». Интервью рекордсмена мира из США Дэнни Уэя Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за самые масштабные трюки... 14 октября 12:18

Ключевой момент игры произошел в третьем периоде — за 18:41 до конца основного времени матча после выигранного вбрасывания Диланом Стромом Александр Овечкин получил шайбу на левом круге вбрасывания и мощным щелчком отправил ее в дальний угол ворот Филипа Густавссона, попав в сетку рикошетом от штанги.

Этот гол, ставший 898-м в карьере Овечкина, вывел «Кэпиталз» вперед со счетом 3:1 и стал переломным моментом, после которого «Вашингтон» полностью захватил инициативу и не позволил создать ни шанса гостям. Овечкину всего два шага до исторической отметки в 900 шайб. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что Лига не будет устраивать церемонию ради этого события, если оно все-таки произойдет.

«Празднования по случаю таких юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — отметил Дэйли в интервью «Чемпионату».

«Кэпиталз» не остановились: в середине третьей двадцатиминутки Строум подобрал отскок и сделал счет 4:1, а финальную точку поставил Том Уилсон в большинстве за 1:57 до сирены — 5:1. В общей сложности «Вашингтон» нанес 45 бросков против 14 у гостей, демонстрируя тотальное превосходство в каждом из игровых отрезков.

До рекорда Гретцки — 41 шайба

В минувшем сезоне Овечкин покорил казавшийся вечным рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако по сумме шайб в регулярных сезонах и плей-офф преимущество по-прежнему у канадского хоккеиста. Шайба в игре с «Миннесотой» стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122). Всего у Овечкина в 26 матчах против «Уайлд» 40 очков (21 голов +19 передач).

Также эта шайба позволила Овечкину оказаться в шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в октябре — на счету Овечкина их стало 125, в то время как у Гретцки на один гол больше.

В интервью после матча россиянин заявил, что очень рад прервать голевую засуху.

«Что касается гола, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов, и это было паршиво. Что ж, иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола и надеюсь продолжить в следующих играх», — заявил Овечкин.

Овечкин повторил легендарное достижение и принес «Вашингтону» победу над командой Панарина «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным победил «Нью-Йорк... 15 октября 15:23

У «Вашингтона» — четвертая победа подряд

После поражения в стартовой игре регулярного сезона против «Бостон Брюинз», коллектив под руководством Спенсера Карбери поочередно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампу-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоту Уайлд». На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что шайба Овечкина смогла кардинально изменить ситуацию на льду, увеличив преимущество «Кэпс» до комфортных «+2».

«Гол Овечкина, считаю, облегчил ситуацию. Когда играешь очень хорошо, но ведешь в счете всего в один гол, то чувствуешь и понимаешь, что должен забивать еще, ведь в игре может произойти что угодно. Так что да, гол Овечкина был очень важным», — заявил Карбери.

Продолжить победную серию вашингтонский клуб может уже завтра — 19 сентября «столичные» продолжат домашнюю серию матчем против «Ванкувер Кэнакс», стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.