Без голов, но с очками: Овечкин помогает «Вашингтону» на старте нового сезона

В единственном матче игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра, прошедшая на арене «Мэдисон-сквер-гарден», завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Энтони Бовиллье, российский форвард Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу. «Столичные» одержали вторую победу подряд и ворвались в кубковую восьмерку команд Восточной конференции.

У «Вашингтона» две победы за два дня в Нью-Йорке

После умопомрачительного марафона в ночь на воскресенье, где в 16 матчах регулярного чемпионата приняли участие абсолютно все 32 команды лиги, на следующий день в расписании календаря НХЛ стояла всего одна игра — в Нью-Йорке местные «Рейнджерс» принимали «Вашингтон Кэпиталз».

Перед этой встречей обе команды синхронно одержали победы — «рейнджеры» привезли из Питтсбурга два очка, разгромив местную команду со счетом 6:1. «Столичным» же удалось в Нью-Йорке сломить сопротивление «Айлендерс» — 4:2.

В составе хозев отсутствовали ключевые игроки — форвард Винсент Трочек выбыл на неделю из-за травмы верхней части тела, а защитник Карсон Соуси не восстановился после столкновения в предыдущей игре. На позицию Трочека переместился Мика Зибанежад.

С первых минут место в воротах нью-йоркцев занял Джонатан Куик. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери доверил начать матч голкиперу Чарли Линдгрену, который имеет солидную положительную статистику в играх с «Рейнджерс» (четыре победы в пяти играх с двумя шат-аутами).

Матч начался осторожно, с акцентом на разведку. «Рейнджерс» владели инициативой по броскам (13:10), но Чарли Линдгрен был начеку, отразив все угрозы. Счет не был открыт, встреча перетекла во второй период, где удача улыбнулась гостям — ударный отрезок в середине встречи от «Вашингтона» завершился разящей атакой, где 28-летний форвард Энтони Бовиллье, перешедший в межсезонье в стан «Кэпс», подставил клюшку после наброса на ближнюю штангу Александра Овечкина, прошив Джонатана Куика — 1:0!

В третьем периоде «Рейнджерс» пошли ва-банк, вынудив «Кэпиталз» действовать на контратаках. Линдгрен продолжал творить чудеса на линии ворот, отразив 11 бросков в третьем игровом отрезке, включая несколько крайне опасных моментов от Мики Зибанежада и Артемия Панарина.

Игра так и завершилась — 1:0, а Линдгрен заслуженно получил звание первой звезды матча, отразив в общей сложности все 35 бросков.

После игры главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что именно игра голкипера стала ключевым фактором, позволившим команде одержать победу.

«Сегодня мы, возможно, позволили сопернику чуть больше, чем вчера. Наверное, можно сказать, что в целом вчера мы сыграли лучше, но иногда важно просто находить пути к победе. В таких моментах нужна отличная игра вратаря», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Овечкин — в шаге от антирекорда

Капитан «Кэпиталз» снова не забил, но сыграл важную роль в минимальной победе своей команды. Овечкин провел на ледовой площадке 14 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и сделал голевую передачу — его аккуратный наброс из-за пределов левого круга вбрасывания создал момент для Бовиллье, который удачно подставил клюшку, перенаправив шайбу в ближний угол.

Это 728-я результативная передача Овечкина в карьере и 861-е очко в гостевых матчах НХЛ. По этому показателю Овечкин догнал легенду «Питтсбурга» Марио Лемье и делит с ним шестое место. При этом российский форвард продолжает голевую засуху, что не может не тревожить его персональных болельщиков.

Серия 40-летнего российского форварда без заброшенных шайб достигла трех матчей. Если Овечкин не отличится в следующем матче, то он повторит личный антирекорд НХЛ по безголевой серии на старте сезона, который составляет четыре матча.

Матч против «Рейнджерс» показал, что Овечкин на пятом десятке лет по-прежнему полезен для своей команды даже без голов, но для открытия «Клуба 900» и продолжения погони за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф ему нужно наладить реализацию. Следующий матч против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 15 октября станет отличной возможностью открыть счет заброшенным шайбам в сезоне.