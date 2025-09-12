«Трос соскочил с балансира»: трое погибли на канатной дороге на Эльбрусе

Авария произошла на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, сообщил глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков.
«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант — частная компания ООО «МКД Эльбрус») погибли два человека», — написал он в Telegram.
Впоследствии стало известно и о третьем погибшем:
«Найдено тело мужчины в районе озера. Число погибших увеличилось до трех», — заявил агентству ТАСС источник в оперативных службах.
Информация о личностях жертв разнилась. Так, директор ООО «МКД Эльбрус» Ахмат Залиханов рассказал URA.RU, что первые двое погибших — женщина и пожилой мужчина. По его словам, они не состояли в родстве.
«Погибшие при обрыве канатной дороги спускались с высоты 3800 метров. Это самая верхняя станция», — сказал он. По данным института развития «Кавказ.РФ», они находились на экскурсии.
Вместе с тем ТАСС сообщает, что трагедия унесла жизни супругов.
«Мужчина 1960 года рождения. Житель Тырныауза. Его жена 1990 года рождения — жительница Махачкалы», — заявил источник агентства в оперативных службах.
Третий погибший, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, — житель Москвы 1967 года рождения.
«Кавказ.РФ» сообщил, что после ЧП началась вертикальная эвакуация, которая осложнялась погодными условиями. По заявлению МЧС, всего с места происшествия эвакуировали 35 человек, семерых из них передали медикам. Через некоторое время в региональном Минздраве уведомили, что пострадавших нет — однако одного человека направили на обследование и диагностику в Республиканскую клиническую больницу.
«Людей, которых эвакуировали с горы Эльбрус, осмотрели медики скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Эльбрусского района и Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф. Пострадавших среди эвакуированных нет, в медицинской помощи они не нуждаются», — говорится в сообщении.
«Приоритетная версия — неисправность»
Как сообщил Коков, на месте происшествия работают спасатели, ведется эвакуация тел погибших. Предварительной причиной аварии глава республики назвал сход троса с ролика одной из опор.
«Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы уточняет, что авария могла произойти из-за технической неисправности.
«В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа», — заявил агентству источник в экстренных службах.
По данным «Кавказ.РФ», «на шестой опоре [канатной дороги] с балансира соскочил канат».
Доклад об инциденте затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по факту гибели и травмирования людей на канатной дороге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух человек)», — сообщает пресс-служба ведомства.
Стоит отметить, что на курорте «Эльбрус» есть современные гондольные канатные дороги. Но с 3 по 24 сентября они закрыты на ремонтные работы в преддверии зимнего сезона.