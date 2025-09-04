«Оплатите людям психолога после такого зрелища»: Россия не смогла забить Иордании

Сборная России начала серию осенних товарищеских матчей домашней ничьей с Иорданией. Пресс-служба национальной команды констатировала, что ожидался другой результат. Однако ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что расстраиваться не стоит, поскольку цель игры заключалась в другом.

«Я против отстранения спортсменов»

Перед игрой России с Иорданией прозвучало много заявлений, самым резонансным из которых стало выступление президента УЕФА Александера Чеферина. Он неоднократно поддерживал отстранение российского футбола от международных соревнований, но внезапно высказался против такой меры.

«Сейчас отстранение российских команд, кажется, длится три с половиной года. Конфликт прекращен? Нет. Так что пока я не знаю. Должен сказать, что в ситуации с Россией и Украиной было очень сильное политическое давление. Сейчас же оно больше исходит от гражданского общества, чем от политиков. Разговоры идут обо всем, но лично я против отстранения спортсменов», — сказал словенец в интервью The Politico.

Валерий Карпин отреагировал на это в свойственной ему философско-саркастичной манере, заявив, что шанс попасть на турниры и, в частности, на ЧМ-2026 может появиться только при окончании СВО. Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему не стоит воспринимать слова Чеферина всерьез.

«Ничего об этом не думаю. Какой хороший знак? Мы уже устали считать хорошие знаки.

Карпин же сказал прилюдно, что нужно для того, чтобы допустили нашу сборную. Поэтому думаю, что здесь сначала должны быть масштабные политические договоренности, а потом допуск, и никак не наоборот. Есть виды спорта, где ситуация не зависит от политики, а биатлон, футбол, лыжи полностью зависят», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Игнорирование Сафонова и The Sbornaya»

Бурное обсуждение в российском спортивном сообществе вызвала публикация французского «Пари Сен-Жермен» о футболистах команды, уехавших в сборные. Упомянули всех, кроме Матвея Сафонова. Многих это привело в негодование, и критиковали парижан не только футболисты. Так, за голкипера вступился легендарный боец ММА, уроженец США, гражданин РФ Джефф Монсон.

Суета, обрезы и огненная концовка: Россия и Иордания сыграли вничью Сборная России начала осеннюю серию товарищеских матчей домашней игрой с Иорданией. Противостояние... 04 сентября 22:09

«Это дискриминация. Эти западные страны... Англия, Франция, США, Германия, пытаются любыми способами навредить России. Они делают это с помощью геополитики, спорта. Хотят нанести вред любыми способами», — заявил Монсон «Спорт-Экспрессу».

Уже в день матча клуб исправился. На официальном сайте «ПСЖ» появилась информация об отъезде Сафонова, при этом российская команда была обозначена очень своеобразно.

«Россия с вратарем «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым проведет две товарищеские встречи во время паузы на международные матчи. The Sbornaya сыграет с Иорданией на «Лукойл Арене» в Москве, а три дня спустя сразится с Катаром на стадионе «Яссим бин Хамад» в Дохе», — говорится в заявлении.

Суматоха, привозы и гнев Карпина

На матч с Иорданией Матвей, впрочем, заявлен не был — об этом Валерий Карпин объявил заранее. Место в стартовом составе занял спартаковец Александр Максименко. Ну а с капитанской повязкой в этот раз вышел полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Главный тренер национальной команды остался верен своему принципу назначать нового капитана на каждую игру. Глушенков же был одним из самых активных на старте матча и уже на первой минуте получил небольшое повреждение в стыке. Но игру он спокойно продолжил.

Российские футболисты сразу после стартового свистка включили активный и высокий прессинг, и поначалу гости исключительно отбивались. Но потом, перейдя на чужую половину поля, они сразу получили возможность забить: Иван Обляков отдал слишком слабую передачу партнеру, мяч перехватил Али Олван и устремился один на один с Максименко. Голкипер успел выйти к линии штрафной и парировал удар. Не такого ждали российские болельщики.

Карпин не спасает: «Динамо» проиграло «Динамо» В заключительном матче седьмого тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» гостило... 01 сентября 02:07

После этого подопечные Карпина растерялись, а иорданцы почувствовали, что с этим соперником можно играть, и стали все активнее переходить центр поля. Они совершили несколько потенциально опасных подходов, а капитан гостей Муса Аль-Тамари также получил шанс убежать на свидание с голкипером нашей команды. Но он немного замешкался, и его успели накрыть защитники.

Получив такой отпор, хозяева вконец рассыпались, от игры осталось лишь подобие. Сборная России стала действовать от обороны и отвечала редкими выпадами с претензией на остроту. Первый удар в створ она нанесла лишь на 28-й минуте Дмитрий Воробьев убежал в контратаку и от линии штрафной пробил низом в дальний угол — вратарь Иордании Язид Абулайла спас свою команду.

По существу, до перерыва хозяева больше никакой остроты по-настоящему не создали. И по лицу Карпина, когда он уходил в раздевалку, было видно, что ласковой беседы его футболистам ждать не приходится. Тем любопытнее, что на второй тайм российская команда вышла без изменений в составе.

Огненная концовка

И ситуация никаким образом не изменилась. Первые пять минут после возобновления матча игроки сборной России были заперты на своей половине поля и ничего не могли сделать. Потом начались робкие попытки перехода центр поля. Однако по-настоящему игра начала преображаться с 60-й минуты, когда были произведены замены.

Новый трофей Сафонова: «ПСЖ» чудом выиграл Суперкубок УЕФА В матче за Суперкубок УЕФА в итальянском Удине встречались французский «Пари... 14 августа 16:18

На поле вышли Александр Сильянов, Данил Круговой, дебютировал Кирилл Глебов. А появление Алексея Батракова трибуны приветствовали бурными овациями. И он действительно оживил игру. Включился и Глебов, который рвался отличиться в первом матче за национальную команду. В одной из первых же своих атак он мог замыкать прострел Глушенкова у пустого угла и совсем немного не дотянулся до мяча.

Последние же 15 минут ознаменовались тотальным наступлением россиян. Глушенков имел реальнейший шанс забить, но гостей спасла штанга. Еще несколько впечатляющих сейвов совершил Абулайла, даже повредив при этом плечо. Но до финального свистка счет так и не изменился.

«Результат не имеет значения»

Валерий Карпин после игры объяснил, с чем были связаны моменты у ворот российской команды.

«В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли. Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали.

Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.

С выходом четверых свежих игроков — Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова — они добавили скорости. Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, ветеран «Спартака», тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заметил, что расстраиваться результату совершенно не стоит, поскольку цель матча заключалась в другом.

«Достойный и хороший соперник. Неслучайно они на чемпионат мира отобрались, играют грамотно.

Я считаю, нормальный результат: могли выиграть, но могли и пропустить. Главное, что Карпин собрал всех лучших, кто проявляет себя в чемпионате.

Но он не использовал легионеров, дал возможность сыграть лучшим из команд РПЛ. Многие сочетания, конечно, было интересно посмотреть. У игроков из разных клубов поначалу не все получалось. Но хорошо, что они в одной команде начали находить общий язык. Так что мне игра понравилась, результат здесь не так важен», — констатировал специалист.

«Верните деньги за билеты и оплатите психолога»

Итог матча подвела пресс-служба сборной. В официальном Telegram-канале национальной команды появилось краткое резюме:

«Много борьбы и моментов, но мы хотели совсем другой результат в домашней игре с Иорданией».

Болельщики в комментарии под этой записью были более категоричны. Многие из них потребовали отставки главного тренера:

«Увольте Карпина, а то не лучших выпускает, а своих друзей»;

«Глушенков и Батраков — розы среди навоза»;

«Карпина в отставку и в сборной, и в «Динамо»;

«Верните людям деньги за билеты и оплатите психолога после такого зрелища».

Стоит, впрочем, заметить, что далеко не все были негативно настроены. Были и сдержанные, и позитивные отзывы:

«Это товарищеская игра, а не официальная»;

«Ну, второй тайм хороший»;

«Молодцы, парни, все победы еще впереди»;

«Сами бы попробовали с ними сыграть, потом что-то говорите».