Новый рекорд Овечкина: как он стал самым богатым хоккеистом мира

Александр Овечкин занял первое место по количеству заработанных денег за карьеру в НХЛ. «Газета.Ru» вспоминает, как он подписал первый контракт с «Вашингтоном», а также рассказывает, почему владелец клуба Тед Леонсис оформил лучшую сделку в жизни и на каких условиях Ови выступает за команду сейчас.

Овечкин обошел Кросби и Малкина

Великая Восьмерка бьет новые рекорды: теперь он стал первым по суммарному заработку за карьеру в НХЛ. По информации Sportrac, его доход по контрактам в совокупности составил $161,72 млн.

Это еще один показатель, по которому Овечкин обошел своего извечного соперника — капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец в этом списке занял второе место с заработком $155,89 млн. А замкнул тройку еще один россиянин, Евгений Малкин, — $146,87 млн.

Владелец «Вашингтона» пошел ва-банк

Овечкин был выбран на драфте-2004 под первым номером и подписал стандартный контракт новичка, рассчитанный на три года. Базовая часть составляла $984,2 тысячи. Однако с учетом бонусов максимальный доход Ови за сезон мог составлять $3,85 млн.

Раскаяние за «позор» и мировые рекорды: Россия вернулась и потрясла международный спорт Российские спортсмены впервые за шесть лет попали на чемпионат мира по водным видам спорта... 05 августа 15:07 В первых трех сезонах россиянин набрал 319 очков, и перед руководством «Вашингтона» не стояло вопроса о том, подписывать ли новый контракт. Важно лишь было понять, на каких условиях. Примечательно, что на эти переговоры Александр выходил без агентов — хоккеисту помогали его родители. И в итоге «Вашингтон» договорился со своим лидером об уникальном формате продолжения сотрудничества.

В январе 2008 года Овечкин подписал контракт на 13 лет, а его заработок за этот срок должен был составить $124 млн. На тот момент это было чем-то экстраординарным: ни один из хоккеистов прежде не заключал контракты на сумму свыше $100 млн.

При этом изначально клуб предлагал 12-летний срок, но Александр настоял на еще одном годе. Владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса со всех сторон критиковали и призывали одуматься: якобы обеспечивать такие условия форварду с узкой специализацией — огромный риск. Бизнесмен и сам признавал, что фактически пошел ва-банк. Стоит ли пояснять, что о своем решении он ни разу не пожалел?

«Я люблю рисковать. А если вы собираетесь вкладывать долгосрочные инвестиции, с кем еще вы бы сделали это?

Это снимает все вопросы о том, насколько серьезно мы нацелены на Кубок Стэнли. Через 10 лет этот контракт будет очень выгодным. Уверен, что деньги не изменят Овечкина», — заявил тогда Леонсис пресс-службе НХЛ.

Еще один исторический контракт

По истечении 13 сезонов Овечкин продлил трудовые отношения с «Вашингтоном». И вновь это событие шокировало всех. Новое соглашение оказалось рассчитано до конца сезона-2025/26, а заработать по нему россиянин должен $47,5.

«Нейтральный флаг — выбор каждого спортсмена». Интервью чемпиона России по автогонкам Выступление под нейтральным флагом — личный выбор каждого российского спортсмена. Такое мнение... 05 августа 22:13 Никогда ранее хоккеисту старше 35 лет не предлагали подобных условий. До Ови обладателем рекорда был Павел Дацюк, который в 2013 году договорился с «Детройтом» еще на три года с общим доходом $22,5 млн. Разница очевидна.

И Александр Великий сполна оправдал возложенную на него ответственность. Овечкин, к тому моменту уже имевший за плечами победу в Кубке Стэнли, на всех парах двинулся к новому, величайшему достижению — снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. И оно ему покорилось. Причем произошло это в сезоне, следующим за одним из самых неудачных в карьере Ови. Но в возрасте 38 лет, когда все поголовно говорили о закате хоккеиста, он взвинтил обороты. Даже травма, из-за которой он пропустил рекордные для себя полтора месяца, не помешала ему набрать 73 (49+24) очка и преодолеть заветную планку, державшуюся 26 лет.

На данный момент на счету Овечкина 897 шайб в регулярных чемпионатах. Ему остается еще год в «Вашингтоне» по действующему контракту. Сам россиянин заявлял, что хочет завершить карьеру в родном «Динамо». Но когда именно это произойдет? Никто не знает. Возможно, Леонсис сможет уговорить своего капитана на еще один контракт, и Великая Восьмерка возьмет курс на 1000 голов.

«Часть денег тратит на благотворительность»

О заработках Овечкина высказалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила, что хоккеист не кладет все в карман, а много средств вкладывает в благотворительность и развитие детско-юношеского спорта.

«Сильная спортивная Россия нужна миру». Интервью Олега Матыцина России не следует только ждать решений и инициатив от нового президента МОК Кирсти Ковентри, нужно вести... 14 июля 16:00

«Я не люблю считать чужие деньги и обращать на это внимание тоже.

Но я знаю, что Саша Овечкин при этом очень много занимается благотворительностью, финансирует многие проекты, помогает детям, спортивным школам. Причем как в России, так и в США. Его нельзя упрекнуть в том, что он делает это только в Америке.

Эти деньги Овечкин все-таки заработал там, поэтому какую-то часть из них тратит на благотворительность в Америке. Хотя его могут обвинить в том, что он должен только в России это делать, но тут есть нюансы. Положительный и светлый образ Овечкина в НХЛ подразумевает благотворительность и на территории, где он играет и живет большую часть года», — сказала Журова порталу «ВсеПроСпорт».