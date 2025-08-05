«Я в шоке»: Жулин высказался о гибели комментара Гришина

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что шокирован новостью о гибели комментатора Александра Гришина, передает Sport24.

«Я абсолютно в шоке, даже представить себе не могу. Молодой мужик, красавец, прекрасный комментатор, человек и друг. Мы потеряли очень большого человека», — сказал Жулин.

Гришин погиб 5 августа 2025 года.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стала известна дата похорон погибшего комментатора Гришина.